Black Friday 2026 startet früh – Switch-2-Rollenspiele bis zu 40 Prozent runter

Der Black Friday 2026 beginnt für Besitzer einer Nintendo Switch 2 überraschend früh. Bereits am 21. Oktober 2026 hat der US-Ableger von Amazon mehrere Rollenspiele für Nintendos aktuelle Konsole deutlich reduziert, obwohl der eigentliche Aktionstag erst am 27. November 2026 stattfindet.

Im Mittelpunkt stehen vier Titel von Square Enix, deren Rabatte zwischen 25 und 40 Prozent liegen. Für Deutschland wurden diese Konditionen bislang nicht angekündigt, dennoch liefern die ersten Angebote einen Vorgeschmack auf die mögliche Rabattschlacht im November 2026.

Vier Rollenspiele deutlich günstiger

Welche Nintendo-Switch-2-Spiele wurden reduziert? Den Anfang macht Final Fantasy 7 Remake Intergrade mit einem Rabatt von 38 Prozent. Der erste Teil der aufwendig produzierten Neuinterpretation begleitet Cloud Strife und seine Gefährten durch Midgar und umfasst zusätzlich die Intergrade-Inhalte rund um Yuffie.

Final Fantasy 7 Rebirth ist ebenfalls Teil der frühen Black-Friday-Aktion. Das wesentlich umfangreichere zweite Kapitel der Trilogie wurde um 30 Prozent reduziert und erweitert das Abenteuer um große Gebiete außerhalb von Midgar. Beide Spiele bereiten zugleich auf Final Fantasy 7 Revelation vor, das 2027 für die großen Plattformen einschließlich Nintendo Switch 2 erscheinen soll.

Spiel Rabatt beim US-Angebot Final Fantasy 7 Remake Intergrade 38 Prozent Final Fantasy 7 Rebirth 30 Prozent The Adventures of Elliot: The Millennium Tales 25 Prozent Octopath Traveler 0 40 Prozent

Mit The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ist zudem ein HD-2D-Action-Rollenspiel vertreten, das Echtzeitkämpfe mit Reisen durch unterschiedliche Zeitalter verbindet. Der Titel ist um 25 Prozent reduziert. Den größten Preisnachlass erhält Octopath Traveler 0 mit 40 Prozent. Das rundenbasierte Rollenspiel konzentriert sich neben klassischen Kämpfen auf den Wiederaufbau einer zerstörten Heimatstadt.

Weitere Aktionen im November erwartet

Warum starten die Black-Friday-Rabatte bereits im Oktober 2026? Händler weiten ihre Angebotszeiträume seit Jahren aus und beginnen häufig mehrere Wochen vor dem eigentlichen Black Friday. Dadurch dürften im Laufe des Novembers weitere Switch-2-Spiele, Zubehörartikel und möglicherweise auch Bundles hinzukommen.

Bei frisch veröffentlichten Nintendo-Produktionen sollten Interessierte allerdings keine ähnlich hohen Nachlässe erwarten. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Da das vollständig neu entwickelte Remake nur wenige Wochen vor dem Black Friday auf den Markt kommt, sind größere Preisaktionen zum Start eher unwahrscheinlich.

Die vier aktuellen Angebote zeigen dennoch, dass sich das Warten auf die Verkaufssaison besonders für Rollenspielfans lohnen kann. Gleichzeitig können die frühen Rabatte jederzeit angepasst oder beendet werden. Wer auf deutsche Aktionen hofft, sollte deshalb vor allem die Entwicklung bei Amazon Deutschland, im Nintendo eShop und bei weiteren hiesigen Händlern im Blick behalten.

Welche dieser vier Rollenspielaktionen würdet ihr euch auch für Deutschland wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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