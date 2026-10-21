Trauer um SkylineTV: Deutscher Streamer Adam Wolke ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben

Die deutsche Streaming-Szene hat einen ihrer langjährigen Wegbereiter verloren. Adam Wolke, bekannt unter seinem Namen SkylineTV, ist überraschend verstorben. Die traurige Nachricht machten Jens „Knossi“ Knossalla und Verena Ullrich am Dienstag, dem 20. Oktober, in einer gemeinsamen Mitteilung auf Instagram öffentlich. Auch Wolkes Management bestätigte seinen Tod.

Nach Angaben seiner beiden Wegbegleiter erlitt der Streamer eine schwere Hirnblutung infolge eines geplatzten Hirnaneurysmas. Knossi und Ullrich erklärten, dass sie bis zuletzt an seiner Seite gewesen seien. Zugleich baten sie darum, die Privatsphäre seiner Familie und seiner engsten Angehörigen zu respektieren.

Adam Wolke gehörte zu den Pionieren des IRL-Streamings

Mit seinem Projekt SkylineTV LIVE machte sich Adam Wolke bereits zu einer Zeit einen Namen, als Livestreams überwiegend noch aus den eigenen vier Wänden übertragen wurden.

Schon 2013 experimentierte er mit mobilen Liveübertragungen und nahm seine Zuschauer mit auf Reisen, Veranstaltungen und spontane Begegnungen im öffentlichen Raum. Das sogenannte IRL-Streaming, bei dem das Leben außerhalb des klassischen Streaming-Setups im Mittelpunkt steht, wurde zu seinem Markenzeichen.

Dabei setzte Wolke auf die direkte Beteiligung seiner Community. Zuschauer konnten seine Unternehmungen begleiten und teilweise sogar beeinflussen. Auf seiner eigenen Website beschrieb er sein Konzept mit dem Motto „Immer woanders, immer verwirrend“.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete er auch mit bekannten Persönlichkeiten der deutschen Streaming-Szene zusammen, darunter Knossi, MontanaBlack und Trymacs. Neben seinen eigenen Übertragungen brachte er sein technisches Wissen in größere Livestream-Produktionen ein.

Bis zuletzt war Wolke als Streamer aktiv und berichtete unter anderem von Veranstaltungen wie der Gamescom.

Die Nachricht von seinem Tod löste in der Streaming-Community große Bestürzung aus. Zahlreiche Wegbegleiter und Zuschauer nehmen in den sozialen Netzwerken Abschied.

Mit Adam Wolke verliert die deutsche Streaming-Szene einen kreativen Kopf, der die Möglichkeiten mobiler Liveübertragungen früh erkannt und über viele Jahre mitgestaltet hat.

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