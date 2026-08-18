YouTube zählt bald jeden Videostart als View und die Aufrufzahlen dürften deutlich steigen

YouTube ändert grundlegend, wann ein Video als angesehen gilt. Ab dem 24. August 2026 wird ein öffentlicher Aufruf bereits gezählt, sobald die Wiedergabe beginnt. Eine bestimmte Mindestwiedergabezeit muss dafür künftig nicht mehr erreicht werden.

Die Umstellung gilt plattformweit für klassische Videos, Podcasts, Shorts und Livestreams. YouTube überträgt damit ein Modell auf sämtliche Formate, das im vergangenen Jahr bereits bei Shorts eingeführt wurde.

Für Zuschauer dürfte sich zunächst wenig ändern. Creator müssen sich dagegen auf schneller steigende Aufrufzahlen einstellen. Gleichzeitig verliert die öffentlich sichtbare Zahl einen Teil ihrer bisherigen Aussagekraft.

Ein gestartetes Video reicht für einen View

Bislang verwendete YouTube je nach Format unterschiedliche Methoden zur Erfassung von Aufrufen. Eine offiziell bestätigte feste Mindestdauer für klassische Videos nannte die Plattform dabei nicht. Klar ist jedoch, dass ein sehr kurzer Start nicht automatisch in gleicher Weise als öffentlicher Aufruf gewertet wurde.

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Ab dem 24. August wird die Definition deutlich einfacher: Startet ein Video oder wird es erneut abgespielt, steigt grundsätzlich auch der öffentliche View-Zähler. Das bringt YouTube näher an Plattformen wie TikTok und Instagram, die Aufrufe bereits nach einem ähnlichen Prinzip erfassen.

YouTube begründet den Schritt mit Rückmeldungen aus der Creator-Community. Unterschiedliche Zählsysteme für Videos, Shorts und Livestreams hätten Vergleiche erschwert. Eine einheitliche Definition soll künftig deutlicher zeigen, wie häufig Inhalte tatsächlich gestartet und damit potenziellen Zuschauern präsentiert wurden.

Für bereits veröffentlichte Videos erfolgt keine rückwirkende Neuberechnung. Ihre bisherigen Aufrufzahlen bleiben erhalten. Alle Views, die ab dem Stichtag hinzukommen, werden jedoch nach der neuen Methode erfasst.

Öffentliche Aufrufzahlen dürften schneller wachsen

Die Änderung dürfte bei vielen Kanälen zu sichtbar höheren View-Zahlen führen, ohne dass sich die tatsächlich mit einem Video verbrachte Zeit im gleichen Umfang erhöht. Schließlich zählt künftig auch ein Start, auf den ein sofortiger Abbruch folgt.

Insbesondere Autoplay, eingebettete Videos und versehentliche Starts könnten dadurch stärker ins Gewicht fallen. Ein Video kann öffentlich erfolgreicher wirken, obwohl viele Nutzer lediglich wenige Augenblicke zugesehen haben.

Auch historische Vergleiche werden schwieriger. Erreicht ein neues Video nach dem 24. August schneller eine Million Aufrufe als ein älterer Upload, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es tatsächlich von mehr Menschen intensiv angesehen wurde. Die beiden Werte beruhen dann zumindest teilweise auf unterschiedlichen Definitionen.

Für Creator, Werbepartner und Zuschauer wird es daher wichtiger, neben der öffentlichen View-Zahl weitere Kennzahlen zu berücksichtigen. Dazu gehören vor allem Wiedergabezeit, durchschnittliche Wiedergabedauer und Zuschauerbindung.

Kritik wegen Autoplay und Clickbait

Die Ankündigung stößt nicht überall auf Zustimmung. Kritiker befürchten, dass der neue Zähler Reichweite suggeriert, die in dieser Form gar nicht vorhanden ist. Schon das automatische Anspielen oder ein versehentlicher Klick könnte künftig einen zusätzlichen Aufruf erzeugen.

Dadurch könnten auch irreführende Vorschaubilder und reißerische Überschriften profitieren. Ein Video müsste einen Nutzer nur noch zum Start bewegen, um die öffentlich sichtbare Zahl zu erhöhen. Ob der Inhalt anschließend tatsächlich angesehen wird, lässt sich am normalen View-Zähler nicht mehr erkennen.

Allerdings bedeutet die Änderung nicht automatisch, dass jeder beliebig oft erzeugte Start dauerhaft gezählt wird. YouTube kann weiterhin ungültigen Traffic, automatisierte Zugriffe und andere Manipulationsversuche herausfiltern. Die genauen Prüfsysteme legt die Plattform traditionell nicht offen.

Dennoch verschiebt sich die Bedeutung des öffentlichen Zählers. Er beschreibt künftig stärker die Zahl der Wiedergabestarts und weniger die Zahl der Zuschauer, die sich zumindest eine gewisse Zeit mit dem Inhalt beschäftigt haben.

„Engaged Views“ bleiben im YouTube Studio erhalten

Für Creator bleibt deshalb die Kennzahl „Engaged Views“ bestehen. Sie ist im YouTube Studio abrufbar und zeigt, wie viele Zuschauer über den ersten Moment hinaus tatsächlich mit einem Video interagiert beziehungsweise es für eine relevante Zeit angesehen haben.

Damit trennt YouTube künftig deutlicher zwischen zwei Werten:

Öffentliche Views zeigen, wie häufig ein Inhalt gestartet oder erneut abgespielt wurde.

Engaged Views bilden die qualifiziertere Nutzung des Videos ab.

Für die Bewertung eines Kanals dürfte der zweite Wert in vielen Fällen deutlich aussagekräftiger sein. Ein Video mit vielen Starts, aber nur wenigen Engaged Views verliert seine Zuschauer offenbar bereits in den ersten Sekunden. Umgekehrt kann ein Inhalt mit geringerer Reichweite eine besonders treue Zuschauerschaft erreichen.

Keine Änderung bei Einnahmen und Partnerprogramm

Auf die Einnahmen der Creator soll die neue öffentliche Zählweise keinen Einfluss haben. Auch für den Zugang zum YouTube-Partnerprogramm bleibt die qualifizierte Nutzung entscheidend.

Werbeeinnahmen, engagierte Shorts-Aufrufe und qualifizierte Wiedergabestunden werden weiterhin nach den dafür vorgesehenen internen Metriken berechnet. Ein kurzer Videostart erhöht also möglicherweise den öffentlich sichtbaren Zähler, führt aber nicht automatisch zu zusätzlichen Einnahmen.

Damit sollen auch die neuen Voraussetzungen für das Partnerprogramm unabhängig von der geänderten View-Anzeige bleiben. Ab dem 1. Februar 2027 benötigen neue Kanäle für die vollständige Monetarisierung 1.000 Abonnenten und entweder 8.000 qualifizierte Wiedergabestunden innerhalb von zwölf Monaten oder 20 Millionen qualifizierte Shorts-Aufrufe innerhalb von 90 Tagen.

Für diese Hürden reichen die künftig großzügiger gezählten öffentlichen Starts ausdrücklich nicht aus. Maßgeblich bleiben engagierte beziehungsweise qualifizierte Aufrufe und Wiedergabestunden.

Eine höhere Zahl mit geringerer Aussagekraft

YouTube vereinheitlicht mit der Umstellung zwar seine verschiedenen Videoformate und erleichtert den Vergleich mit TikTok und Instagram. Gleichzeitig wird die öffentlich sichtbare Aufrufzahl künftig weniger darüber verraten, wie intensiv ein Inhalt wirklich genutzt wurde.

Für Creator kann die Änderung auf den ersten Blick erfreulich sein, weil Videos schneller größere Zahlen erreichen. Wer die tatsächliche Leistung eines Uploads beurteilen möchte, muss künftig aber noch genauer in die Analytics schauen.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr nur, wie oft ein Video gestartet wurde, sondern wie viele Zuschauer nach dem Start tatsächlich geblieben sind.

Wie bewertet ihr die neue Zählweise? Ist ein gestartetes Video bereits ein echter Aufruf oder sollte dafür weiterhin eine gewisse Wiedergabezeit erforderlich sein? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.