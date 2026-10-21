Animal Crossing Happy Room – Miniatur-Dioramen jetzt auch in Deutschland erhältlich

Animal Crossing setzt seinen gemütlichen Einrichtungsstil jetzt auch im Miniaturformat fort. Mit Animal Crossing: Happy Room bietet der japanische Hersteller Re-Ment eine offiziell lizenzierte Sammelserie an, die bekannte Figuren, Möbel und Schauplätze aus Nintendos Lebenssimulation in kleinen Dioramen zusammenbringt.

Ganz neu ist die Kollektion allerdings nicht. Re-Ment veröffentlichte die erste Serie bereits am 29. November 2025 in Japan. Inzwischen sind die Miniaturzimmer auch über Händler in Deutschland erhältlich und rücken damit erneut in den Fokus der Community.

Sechs Miniaturzimmer mit bekannten Bewohnern

Welche Figuren sind in Animal Crossing: Happy Room enthalten? Die Kollektion besteht aus sechs unterschiedlichen Dioramen. Jede Blindbox enthält eines der Modelle sowie passende Möbelstücke und Dekorationen, wobei Käufer bei einer einzelnen Box nicht wissen, welches Zimmer sie erhalten.

Nepp und Schlepp in Nooks Laden

Melinda im Servicecenter

Kofi im Café Taubenschlag

Huschkes Zimmer

Jens Zimmer

Lupas Zimmer

Die ungefähr sieben Zentimeter hohen PVC-Dioramen greifen den farbenfrohen Stil der Spielereihe auf. Figuren und Einrichtungsgegenstände lassen sich innerhalb der kleinen Räume unterschiedlich anordnen, wodurch trotz der kompakten Größe ein wenig gestalterische Freiheit entsteht.

Besonders interessant ist das modulare Konzept. Mehrere Zimmer können übereinandergestapelt oder nebeneinander aufgestellt werden. Mit einer vollständigen Sammlung entsteht so ein kleines mehrstöckiges Gebäude, das an die kreative Raumgestaltung aus Animal Crossing: New Horizons erinnert.

Happy Room ist auch in Deutschland erhältlich

Wie viel kostet die Animal Crossing-Sammelserie in Deutschland? Deutsche Händler führen sowohl einzelne Blindboxen als auch komplette Displays. Ein Display mit allen sechs Miniaturzimmern wird aktuell für rund 75 Euro angeboten, wobei der genaue Preis je nach Shop und Verfügbarkeit abweichen kann.

Ein Komplettset ist vor allem für Fans interessant, die alle sechs Designs sammeln möchten. Bei einzeln verkauften Blindboxen entscheidet dagegen der Zufall über den Inhalt, sodass beim Kauf mehrerer Exemplare doppelte Figuren möglich sind. Einige Händler bieten auch bereits geöffnete und vorsortierte Modelle an, bei denen gezielt ein bestimmter Charakter ausgewählt werden kann.

Happy Room überträgt damit eine der beliebtesten Beschäftigungen aus Animal Crossing: New Horizons auf das heimische Regal. Während das Nintendo-Switch-Spiel umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung von Häusern und Inseln bietet, lassen sich mit den Miniaturen kleine Szenen außerhalb des Bildschirms erschaffen.

Welches der sechs Zimmer würdet ihr euch ins Regal stellen und wünscht ihr euch eine weitere Serie mit zusätzlichen Bewohnern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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