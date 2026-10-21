Star Wars Battlefront 3: Entwickler sorgt mit Aussage über DICE und Respawn für Hoffnung

Seit der Veröffentlichung von Star Wars Battlefront 2 im Jahr 2017 ist es ruhig um die Shooter-Reihe geworden. Zwar erhielt der zweite Teil über mehrere Jahre neue Inhalte und Verbesserungen, ein offizieller Nachfolger lässt aber weiterhin auf sich warten. Jetzt gibt es zumindest einen neuen Hoffnungsschimmer für Fans.

Ausgerechnet ein Entwickler aus der Branche bringt Star Wars Battlefront 3 wieder ins Gespräch. Demnach könnten mit DICE und Respawn Entertainment gleich zwei erfahrene Studios von Electronic Arts an einer Fortsetzung arbeiten.

Die Behauptung stammt von Joe Brammer, dem Chef des Entwicklerstudios Bulkhead, der sich am 19. Oktober auf X zu einem möglichen dritten Battlefront äußerte.

Arbeiten DICE und Respawn gemeinsam an Battlefront 3?

Brammers Aussage deutet darauf hin, dass DICE und Respawn Entertainment gemeinsam an einem neuen Ableger der Shooter-Reihe beteiligt sein könnten. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht.

Die mögliche Zusammenarbeit wäre durchaus interessant. DICE zeichnete bereits für die beiden unter Electronic Arts veröffentlichten Battlefront-Spiele verantwortlich und verfügt entsprechend über Erfahrung mit groß angelegten Multiplayer-Schlachten im Star-Wars-Universum.

Respawn Entertainment wiederum hat sich mit Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor einen Namen innerhalb der Marke gemacht. Das Studio entwickelte außerdem die Shooter-Reihen Titanfall und Apex Legends.

Eine Kombination dieser Erfahrungen könnte spannende Möglichkeiten eröffnen. Welche Aufgaben die beiden Entwicklerteams bei einem möglichen Battlefront 3 übernehmen würden, ist allerdings völlig offen.

Eine offizielle Ankündigung steht weiterhin aus

Bislang haben weder Electronic Arts noch DICE oder Respawn Entertainment ein neues Star Wars Battlefront angekündigt. Auch zu möglichen Spielmodi, Plattformen oder einem Veröffentlichungszeitraum liegen keine bestätigten Informationen vor.

Die Aussage von Joe Brammer sollte deshalb zunächst als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden. Dass ein Branchenvertreter entsprechende Informationen verbreitet, bedeutet nicht automatisch, dass sich das Projekt tatsächlich in Entwicklung befindet.

Für Fans der Reihe wäre eine Rückkehr dennoch eine erfreuliche Nachricht. Besonders die groß angelegten Gefechte mit Infanterie, Fahrzeugen und bekannten Schauplätzen aus den Filmen machten Battlefront zu einer beliebten Star-Wars-Spielereihe.

Ob Electronic Arts tatsächlich an einem dritten Teil arbeitet, bleibt vorerst abzuwarten. Bis zu einer offiziellen Ankündigung ist die mögliche Zusammenarbeit zwischen DICE und Respawn nicht mehr als ein interessantes Gerücht.

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