Enthält Control Resonant einen versteckten Hinweis auf Alan Wake 3?

Für nicht wenige Psycho-Horror-Fans war Alan Wake 2 2023 zweifelsohne das Spiel des Jahres. Mit Control Resonant hat Remedy Entertainment jedoch nicht nur die langerwartete Fortsetzung des 2019-Hits Control abgeliefert, sondern sogleich einen eigenen Rekord geknackt.

Control Resonant übertrifft Erfolg von Alan Wake 2

Am 24. September 2026 wurde Remedys neuestes Werk vorerst nur in digitaler Form veröffentlicht. Seit dem 15. Oktober ist Control Resonant für die PS5 und Xbox Series X/S auch in physischer Form inklusive Disc erhältlich.

Innerhalb der ersten drei Wochen nach dem Release verkaufte sich das surreale Abenteuer bereits über eine Millionen mal weltweit, wie Remedy selbst erst kürzlich via X verkündete. Weder der erste Teil, noch eines der beiden Alan Wake-Spiele erreichten derlei Zahlen in so kurzer Zeit.

Alan Wake auf dem Röhrenfernseher – Achtung: Spoiler!

Wer mit Control Resonant noch nicht soweit ist und sich überraschen lassen möchte, sollte die folgenden Abschnitte nicht lesen!

Hauptprotagonist in Control Resonant ist Dylan Faden (Bruder von Jesse aus dem ersten Teil). Mit dem Auftrag, eine rätselhafte kosmische Entität aufzuhalten, schlägt sich Dylan durch ein skurril verzerrtes Manhattan.

In der Evakuationszone 4, genauer an der Railyard Street Station, stößt Dylan auf ein Rätsel. Ist dieses gelöst, lässt sich ein geheimer Raum betreten. Bereits aus der Ferne ist ein unheimliches Rauschen zu hören. Schließlich stellt sich heraus, dass besagtes Rauschen von einem alten Röhrenfernseher stammt.

Nähert man sich dem Fernseher, kann man ihn aktivieren. Sogleich startet eine Live-Action-Sequenz mit dem Titel „The Master Of Many Worlds“. Bereits hier dürften die ersten Alan Wake-Fans stutzig werden.

Das ist zu sehen und zu hören

Wenngleich das Bild – typisch für Röhrenfernseher – krisselig ist, ist ziemlich eindeutig Alan Wake-Darsteller Ilkka Villi zu erkennen. Auch Creative Director von Remedy Sam Lake, der im Spiel die Rolle von FBI-Agent Alex Casey inne hat, ist Teil der Szenerie.

Wer seinen Augen nicht traut, sollte sich auf seine Ohren verlassen (Gut, es gibt auch Untertitel). Jedenfalls erzählt ein gewisser Wake:

„Ich schlafe nicht. Albträume. Also arbeite ich als Nachtwächter. Das hält mich beschäftigt. Aber egal, wie sehr ich es versuche – jede Nacht, sogar wenn ich wach bin –, der Scratcher findet mich immer wieder und wirft seinen unheilvollen Schatten auf mich.“

Mr. Scratch ist bekanntlich Alan Wakes größter Gegenspieler und verantwortlich für das Dunkel. Die Filmsequenz befindet sich unter dem Titel „The Nightwatchman“ anschließend übrigens im Inventar und kann beliebig oft geschaut werden.

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Handelt es sich bei der Szene um einen Hinweis auf Alan Wake 3?

Nachdem im Netz reichlich Spekulationen kursierten, beantwortete jetzt Creative Director Mikael Kasurinen im Gespräch mit VGC die Frage mit einem klaren „Nein“. Zwar gebe es ein paar Parallen zwischen den Spielen, jedoch solle man in die Szene mit Alan Wake nicht zu viel hinein interpretieren. Am Ende seiner Ausführungen betont Kasurinen: „Es ist ein neugierig machender Moment.“

Da Control Resonant erst vor Kurzem erschienen ist, hat Remedy noch nicht durchblicken lassen, woran das Studio als nächstes arbeitet. Zwar ist eine Fortsetzung der Alan Wake-Story in jedem Fall denkbar, bislang ist jedoch nichts bestätigt – geschweige denn angekündigt.

Immerhin hat Remedy erst vor wenigen Wochen den Markenschutz unter dem verheißungsvollen Titel „Alan Wake’s Return“ erneuert. Für Fans heißt es also vorerst: Weiter geduldig warten. Zumindest steht auch das Vorhaben einer filmischen Adaption im Raum.

Zockt ihr Control Resonant und habt ihr besagte Sequenz gesehen? Wie war euer Eindruck? Und was würdet ihr zu einem weiteren Alan Wake-Teil sagen? Hinterlasst eure Meinung gern in den Kommentaren.

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