Kein Star Wars Battlefront 3 in Produktion?

Electronic Arts hat noch einmal gerade so die Kurve bekommen mit Star Wars Battlefront 2. Nach dem anfänglichen Pay-2-Win-Debakel, das die Spielerschaft weltweit auf die Barrikaden schickte, entwickelte sich der Action-Shooter zu einer spaßigen Angelegenheit für die Fans der Sternensaga.

In diesem Artikel gehen wir etwas näher darauf ein, wie sich Battlefront 2 nach den ganzen Startschwierigkeiten entwickelt hat. Denn die Story rund um Iden Versio ist durchaus sehenswert, die Raumschlachten beeindruckend inszeniert und die Bodenkämpfe spiegeln ein authentisches „Star Wars“-Feeling wider. Mehr dazu hier:

Star Wars: Battlefront 2: Das neue Fortschrittsystem, warum nicht gleich so?

Warum kommt angeblich kein Battlefront 3?

Allerdings reicht die Weiterentwicklung des Titels wohl nicht aus, um einen 3. Teil in irgendeiner Form zu rechtfertigen vor der Obrigkeit bei EA.

Insider wie der glaubwürdige Tom Henderson sind sich sicher, dass es erst einmal nicht zu einem „Star Wars: Battlefront 3“ kommen wird. Und das schlicht und ergreifend aus einem finanziellen Aspekt heraus.

Ein ehemaliger Entwickler hätte ihm gesteckt, dass EA aufgrund der Lizenzkosten nicht über Battlefront 3 nachdenke. Es heißt angeblich:

„Es wurde abgelehnt, weil es rund 20 Prozent mehr Verkäufe benötigen würde dasselbe Geld zu machen.“

Stattdessen würde EA an einem weiteren Battlefield-Titel arbeiten, während sich sowieso zwei „Star Wars“-Titel bei dem Publisher in Entwicklung befänden. Beide seien allerdings eher auf den Singleplayer ausgerichtet.

An welchen „Star Wars“-Spielen arbeitet EA? Immer wieder angedeutet und noch immer nicht offiziell vorgestellt: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 kommt so klar wie Kloßbrühe. CEO Ancrew Wilson hat schon mehrfach über den „Fallen Order“-Nachfolger gesprochen. Das Spiel befindet sich bei Respawn Entertainment in Entwicklung. Und außerdem befindet sich seit einiger Zeit ein Shooter im Gespräch.

Davon ab ist es denkbar, dass das The Mandalorian-Spiel, das sich seit einigen Monaten im Gespräch befindet, unter der Aufsicht von EA produziert wird. Das würde zu den Storyspielen passen, von denen unter anderem Henderson jetzt wieder spricht. Aber zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch gar keine offizielle Ankündigung seitens EA. Wir dürfen also weiterhin gespannt sein.

Vielleicht wird diesbezüglich etwas auf dem Gaming-Event The Game Awards 2021 preisgegeben? Welches neue „Star Wars“-Spiel wünscht ihr euch?

Star Wars: Was macht Iden Versio aus Battlefront 2 während The Mandalorian?