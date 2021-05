Star Wars Jedi: Fallen Order 2 – Release-Zeitraum schon bekannt?

Respawn Entertainment werkelt bereits seit geraumer Zeit an Star Wars Jedi: Fallen Order 2, wie der EA-Chef zwischenzeitlich hat durchsickern lassen. Und jetzt gibt es neue Berichte, die auf den Release-Zeitraum des Spiels deuten. Wenn diese vermeintlichen Insider-Infos stimmen sollten, müssten wir noch ein Weilchen auf das „Fallen Order“-Sequel warten.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 – Wann erfolgt der Release?

Allzu viele Hoffnungen auf einen baldigen Release brauchen wir uns nicht zu machen, denn es macht laut Bericht nicht den Anschein, als würde das Spiel in nächster Zeit seinen Release feiern. Und das Veröffentlichungsdatum kennen wir ebenso wenig – so viel vorab.

Der Release von Star Wars Jedi: Fallen Order erfolgte im Jahr 2019, es ist also bald zwei Jahre alt. Wann also könnte „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ also seinen Release feiern?

Neue Insider-Berichte deuten darauf, dass EA mehrere „Star Wars“-Spiele in Entwicklung hat und dazu zählt auch „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ – wenn das Spiel denn überhaupt diesen Namen tragen wird. Dass das Spiel entwickelt wird, ist jedoch klar, da es der EA-Chef auf einer Investorenkonferenz angedeutet hat.

Es heißt jedenfalls im Bericht, dass EA und Respawn einen Release in 2023 anpeilen, näher noch den Winter, also das Weihnachtsgeschäft in 2023. Und das wäre durchaus realistisch, wenn wir bedenken, dass der 1. Teil 2019 erschien.

Die Info geht aus einem längeren Bericht hervor, der von Gamereactor geteilt wurde. Heißt also, dass es kein 4Chan-Leak oder ähnliches ist. Die Glaubwürdigkeit von Eirik Hyldbakk Furu ist entsprechend gegeben, da er mit seinen Berichten aus den letzten Jahren richtig lag.

Obendrein ist wieder die Rede vom KotoR-Remake, was mittlerweile allerdings schon von mehreren Quellen gesichtet und bestätigt wurde. Mehr Infos zum Remake von Aspyr (unter der Embracer Group) des großen BioWare-Klassikers lest ihr hier:

Bekommt KotOR vollwertiges Remake samt neuem Kampfsystem? – Gerücht

EA und Respawn Entertainment haben den Bericht von Gamereactor nicht kommentiert und wahrscheinlich wird es auch nicht dazu kommen.