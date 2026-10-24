Tropico 7 kommt am 28. Januar 2027 Day One in den Xbox Game Pass

Mit Tropico 7 steht ein weiterer großer Day-One-Zugang für den Xbox Game Pass fest. Die politische Aufbausimulation erscheint am 28. Januar 2027 und wird direkt zum Start über Xbox Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass verfügbar sein.

Der bestätigte Veröffentlichungstermin ist damit der 28. Januar 2027 und nicht der teilweise genannte 27. Januar 2027. Neben Xbox Series X und Xbox Series S wird der Titel für PC und PlayStation 5 veröffentlicht. Eine speziell angepasste Version für Nintendo Switch 2 ist ebenfalls vorgesehen.

Ursprünglich war Tropico 7 noch für das Jahr 2026 angekündigt worden. Die Festlegung auf Januar 2027 bedeutet daher eine kleine Verschiebung, verschafft Entwickler Gaming Minds Studios aber zusätzliche Zeit für den Feinschliff.

Der erste Day-One-Auftritt der Reihe

Wann kommt Tropico 7 in den Xbox Game Pass? Ab dem 28. Januar 2027 können Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass ohne zusätzlichen Kaufpreis loslegen. Tropico 7 schreibt damit Seriengeschichte, denn erstmals landet ein neuer Hauptteil der Reihe direkt an seinem Veröffentlichungstag im Game-Pass-Katalog.

Tropico 6 war zwar ebenfalls Bestandteil des Abodienstes, stieß aber erst im Juli 2021 zum Angebot. Am 31. Dezember 2022 verließ die Aufbausimulation den Katalog wieder. Beim Nachfolger entfällt diese Wartezeit vollständig.

Der Abstand zwischen den beiden Hauptteilen fällt beachtlich aus. Tropico 6 wurde im März 2019 veröffentlicht, sodass bis zum Start des Nachfolgers fast acht Jahre vergangen sein werden. Untätig blieb die Reihe in dieser Zeit allerdings nicht. Tropico 6 erhielt zahlreiche Erweiterungen und zusätzliche Inhalte, darunter Return to Nature im März 2025.

Neue Werkzeuge für El Presidente

Welche Neuerungen bietet Tropico 7? Im Mittelpunkt stehen erneut Städtebau, Wirtschaft, Politik und die mehr oder weniger demokratische Herrschaft von El Presidente. Die Kampagne umfasst fünf Karten und führt neben Penultimo die neue Gegenspielerin Victoria Guerra ein.

Deutlich umfangreicher soll außerdem die Gestaltung der Inselwelt ausfallen. Tropico 7 bietet die bislang größten Inseln der Serie, zehn zusätzliche Szenarien, mehr als 20 Sandbox-Karten und einen Generator für zufällige Karten. Mit dem neuen Terraforming lassen sich Berge entfernen, Strände anlegen und sogar vollständig neue Inseln erschaffen.

Auch die politischen Systeme werden erweitert. Fraktionen können in einen Rat einberufen werden, während die politische Ausrichtung von El Presidente beeinflusst, wie Bevölkerung und Interessengruppen auf Erlasse reagieren. Hinzu kommen geschwungene Straßen, Kreisverkehre, frei gestaltbare Parks sowie ein überarbeitetes Militärsystem mit direkterer Kontrolle über Einheiten.

Für Gaming Minds Studios ist Tropico 7 der erste vollständig verantwortete Hauptteil der Reihe. Das deutsche Studio hatte zuvor bereits die spätere Unterstützung von Tropico 6 übernommen und löst nun Limbic Entertainment als Hauptentwickler ab.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von El Presidente und werdet ihr Tropico 7 am 28. Januar 2027 direkt über den Xbox Game Pass ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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