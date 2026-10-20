Xbox Game Pass – Acht neue Day-One-Spiele angekündigt, drei kommen 2026

Der Xbox Game Pass bekommt acht weitere Day-One-Spiele. Die Neuzugänge wurden am 20. Oktober 2026 im Rahmen des ID@Xbox x IGN Showcase vorgestellt und decken ein ungewöhnlich breites Spektrum ab, das von psychologischem Horror über kooperative Rollenspiele bis zu Deckbuildern reicht.

Drei der angekündigten Titel erscheinen noch 2026, während mehrere weitere Projekte für 2027 vorgesehen sind. Für Red Kiss steht dagegen noch kein genauer Veröffentlichungstermin fest.

Die acht neuen Day-One-Spiele

Welche Spiele erscheinen direkt im Xbox Game Pass? Den Anfang macht bereits am 26. Oktober 2026 das MMO-lite-Action-Rollenspiel Scramble Knights Online. Kurz darauf folgen das Horror-Abenteuer Mouthwashing und das kooperative A Game About Digging a Hole Together.

Spiel Termin Plattformen Scramble Knights Online 26. Oktober 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Mouthwashing 29. Oktober 2026 Xbox One, Xbox Series X|S, PC A Game About Digging a Hole Together 4. Dezember 2026 Xbox Series X|S, PC Croak März 2027 Xbox Series X|S, PC Mr. Magpie’s Harmless Card Game Anfang 2027 Xbox Series X|S, PC Drill Keeper Sommer 2027 PC No, I’m Not a Human 2027 Xbox One, Xbox Series X|S Red Kiss Noch ohne genauen Termin Xbox Series X|S

Scramble Knights Online schickt Gruppen in das gemeinsam erkundbare Königreich Terracott. Dort warten Quests, Dungeons, Monster und seltene Ausrüstung. Mouthwashing setzt dagegen auf psychologischen Science-Fiction-Horror und erzählt vom Schicksal der gestrandeten Besatzung des Raumfrachters Tulpar.

Am 4. Dezember 2026 folgt A Game About Digging a Hole Together. Die Fortsetzung erweitert das bekannte Sandbox-Konzept um einen Koop-Modus, in dem Freunde gemeinsam graben, Ressourcen verkaufen, ihre Werkzeuge verbessern und nach einem tief im Sand verborgenen Schatz suchen.

Platformer, Deckbuilder und Vampirspione

Welche Game-Pass-Neuheiten folgen 2027? Croak soll im März 2027 erscheinen und kombiniert einen handgezeichneten 2D-Stil mit anspruchsvollen Plattformpassagen. Als Froschprinz schwingt ihr euch mit der Zunge durch die Level, nutzt Flipper-ähnliche Sprünge und tretet gegen ungewöhnliche Bosse an.

Mr. Magpie’s Harmless Card Game ist für Anfang 2027 vorgesehen. Der düstere Roguelike-Deckbuilder präsentiert eine verstörende Arbeitswelt und Matt Mercer als Stimme des titelgebenden Gastgebers. Drill Keeper verbindet im Sommer 2027 ebenfalls Kartenmechaniken mit Roguelike-Elementen, ergänzt diese aber um Festungsbau, Ressourcenabbau und Verteidigungsschlachten auf fremden Planeten.

No, I’m Not a Human bringt 2027 sein paranoides Horrorszenario auf Xbox One und Xbox Series X|S. Ihr müsst Besucher überprüfen und entscheiden, wer in euer vermeintlich sicheres Zuhause darf. Hinter jedem Menschen könnte sich schließlich eine tödliche Kreatur verbergen.

Red Kiss rundet die acht Ankündigungen ab. Das taktische narrative Rollenspiel dreht sich um eine Familie aus Vampirspionen, die im Berlin des Kalten Krieges operiert. Neben Entscheidungen und taktischen Einsätzen sollen Vertrauen, Manipulation und die besonderen Kräfte der Agenten eine zentrale Rolle spielen.

Weitere Neuigkeiten aus dem Showcase

Welche weiteren Spiele waren bei ID@Xbox zu sehen? Insgesamt umfasste die Präsentation 21 Titel. Dazu gehörten unter anderem The Wolf Among Us Remastered mit überarbeiteter Grafik und zusätzlichen Inhalten sowie das düstere Action-Rollenspiel Vanran.

Auch Shrek 2 Remastered erhielt einen neuen Gameplay-Auftritt. Die Neuauflage des Koop-Abenteuers erscheint am 10. November 2026 für Xbox Series X|S, zählt allerdings nicht zu den angekündigten Day-One-Spielen des Xbox Game Pass.

Welcher der acht neuen Game-Pass-Titel landet bei euch zuerst auf der Download-Liste? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

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