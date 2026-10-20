Fallout 4 bekommt drei neue Verified Creations – Unterwasser-DLC kommt 2027

Mehr als ein Jahrzehnt nach der ursprünglichen Veröffentlichung erhält Fallout 4 weiterhin umfangreiche neue Inhalte. Bethesda hat im Vorfeld des Fallout Day 2026 gleich drei neue Verified Creations vorgestellt, wobei vor allem Fallout 4: Fathomless aus der Masse heraussticht.

Die ambitionierte Erweiterung von Zone Zero Creations soll im Jahr 2027 erscheinen und den einzigen Überlebenden tief unter die Oberfläche des Atlantiks führen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum sowie Angaben zu Preis und Plattformen stehen bislang noch aus.

Horror in den Tiefen des Atlantiks

Was bietet Fallout 4: Fathomless? Im Mittelpunkt der neuen Geschichte steht eine Expedition aus der Vorkriegszeit, deren Spuren bis auf den Grund des Atlantiks führen. Dort wartet unbekanntes Terrain, das die bereits im Hauptspiel vorhandenen Elemente des kosmischen Horrors deutlich ausbauen soll.

Zone Zero Creations verspricht eine umfangreiche Erweiterung mit einer vollständig vertonten Handlung und fünf neuen Gegnertypen. Die bisher veröffentlichten Informationen deuten damit auf eine Creation hin, die wesentlich größer ausfallen dürfte als einfache Waffenpakete, kosmetische Inhalte oder kleinere Nebenmissionen.

Der Schauplatz dürfte ebenfalls für frischen Wind sorgen. Während Fallout 4 normalerweise durch das zerstörte Boston und das umliegende Commonwealth führt, verlagert Fathomless das Geschehen in eine bedrohliche Unterwasserwelt. Bethesda bezeichnet den Inhalt als Verified Creation, es handelt sich also nicht um ein klassisches, intern entwickeltes Fallout 4-DLC.

Zwei weitere Creations erscheinen schon 2026

Welche neuen Fallout 4-Inhalte erscheinen zuerst? Bereits am 20. Oktober 2026 wurde FEVer Dreams von Kinggath Creations veröffentlicht. Die Creation sperrt die Hauptfigur in einen rätselhaften Dungeon im Stil eines Escape Rooms, nachdem sie einer Variante des Erzwungenen Evolutionsvirus ausgesetzt wurde.

Während der daraus entstehenden Halluzinationen führt die Spielfigur Gespräche mit ihrem Ehepartner. Dafür kehren Brian T. Delaney und Courtenay Taylor als Stimmen von Nate und Nora zurück. FEVer Dreams kann über den Creations-Bereich von Fallout 4 heruntergeladen werden.

Am 21. Oktober 2026 folgt Command Override von Hobgoblin Studios. Die Creation ermöglicht es erstmals offiziell, feindliche Roboter wie Assaultrons und Wachbots direkt zu kontrollieren. Gleichzeitig dürfen Fans ein neues RobCo-Hauptquartier in Boston erkunden. Inhaltlich knüpft die Erweiterung damit passend an das Automatron-DLC an.

Fallout Day bringt Neuigkeiten für die gesamte Reihe

Welche weiteren Ankündigungen stehen zum Fallout Day 2026 an? Der eigentliche Fallout Day wird am 23. Oktober 2026 gefeiert. Bethesda nutzt die Tage davor, um schrittweise neue Inhalte für mehrere Ableger der postapokalyptischen Rollenspielreihe vorzustellen.

Fallout Shelter soll noch im Jahr 2026 unter anderem Baby-Todeskrallen erhalten. Für Fallout 76 ist im Dezember 2026 das World Pets-Update geplant, zu dem Bethesda im Rahmen der Feierlichkeiten einen ersten ausführlicheren Einblick geben will.

Neue Informationen zu den vermuteten Neuauflagen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas sind dagegen nicht angekündigt. Mit Fathomless und den beiden kurzfristig erscheinenden Creations bekommt zumindest Fallout 4 dennoch reichlich Nachschub. Freut ihr euch auf das Unterwasserabenteuer oder interessieren euch FEVer Dreams und Command Override mehr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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