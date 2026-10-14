Fallout Day 2026 – Bethesda macht eine Woche Programm statt Live-Show

Bethesda hat seine Pläne für den Fallout Day 2026 offiziell vorgestellt. Anders als in den vergangenen Jahren wird es am 23. Oktober 2026 keine klassische Live-Übertragung geben. Stattdessen dehnt das Studio die Feierlichkeiten auf eine komplette Woche aus.

Vom 19. bis zum 23. Oktober 2026 sollen täglich neue Inhalte über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Fallout veröffentlicht werden. Im Mittelpunkt stehen die Community, Kooperationen, bestehende Spiele und ein erster ausführlicher Blick auf das World Pets Update für Fallout 76.

Das Programm der Fallout-Woche

Welche Inhalte zeigt Bethesda beim Fallout Day 2026? Die Feierlichkeiten beginnen am Montag, dem 19. Oktober 2026, mit Community-Spotlights und verschiedenen Wasteland-Giveaways. Bethesda möchte damit vor allem die Fans und ihre kreativen Beiträge rund um das postapokalyptische Universum hervorheben.

Am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, rücken Fallout Shelter und Fallout 4 in den Fokus. Neben Neuigkeiten zum mobilen Vault-Management-Spiel sollen auch die Creations für Fallout 4 eine Rolle spielen. Der Mittwoch, der 21. Oktober 2026, ist anschließend für Kooperationen und Erlebnisse außerhalb der eigentlichen Spiele vorgesehen.

Datum Geplante Inhalte 19. Oktober 2026 Community-Spotlights und Wasteland-Giveaways 20. Oktober 2026 Neuigkeiten zu Fallout Shelter und Creations für Fallout 4 21. Oktober 2026 Kooperationen und Erlebnisse außerhalb der Spiele 22. Oktober 2026 Erster Blick auf das World Pets Update für Fallout 76 23. Oktober 2026 Gemeinsame Feier der gesamten Fallout-Community

Den Abschluss bildet am Freitag, dem 23. Oktober 2026, der eigentliche Fallout Day. Das Datum erinnert innerhalb des Fallout-Universums an den Beginn des Großen Krieges am 23. Oktober 2077, der die bekannte Welt zerstörte und die Grundlage für die postapokalyptischen Abenteuer der Reihe schuf.

Fallout 76 erhält den größten Ausblick

Warum ist das World Pets Update für Fallout 76 besonders wichtig? Der Donnerstag, der 22. Oktober 2026, dürfte vor allem für aktive Bewohner von Appalachia interessant werden. Bethesda hat einen ersten Blick auf das World Pets Update angekündigt, das Begleittiere stärker in die Erkundung der offenen Spielwelt einbinden soll.

Die neue Funktion wurde bereits auf dem öffentlichen Testserver erprobt. Haustiere sollen ihre Besitzer durch Appalachia begleiten, Erfahrung sammeln und abhängig von den gewählten Einstellungen auf Befehle reagieren können. Bethesda arbeitet weiterhin an Navigation, Kampfverhalten, Fortschritt und Benutzeroberfläche der tierischen Gefährten.

Mit größeren Überraschungen wie einer umfangreichen Präsentation zu Fallout 5 sollten Fans während der Feierlichkeiten vorerst nicht rechnen. Bethesdas bestätigter Zeitplan konzentriert sich klar auf Fallout 76, Fallout Shelter, Fallout 4 und die Community. Da die einzelnen Beiträge jedoch erst im Laufe der Woche veröffentlicht werden, könnte das Studio noch kleinere Ankündigungen zurückhalten.

Der Verzicht auf eine Live-Show macht den Fallout Day 2026 zwar weniger kompakt, sorgt aber fünf Tage lang für neue Themen aus dem Ödland. Welche Ankündigung erhofft ihr euch von Bethesda? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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