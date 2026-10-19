New Vegas RTX bringt Path-Tracing und DLSS nach Fallout New Vegas

Fallout: New Vegas erhält mehr als 16 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung eine der bislang aufwendigsten Grafik-Modifikationen. New Vegas RTX steht seit dem 18. Oktober 2026 zum Download bereit und stattet das Rollenspiel von Obsidian Entertainment mit vollständigem Path-Tracing sowie einem grundlegend modernisierten Renderer aus.

Entwickler Kim2091 hat dafür eine stark angepasste Version von Nvidias RTX Remix verwendet. Die Technik wird nicht einfach über das Spiel gelegt, sondern über einen eigenen Wrapper und ein NVSE-Plugin direkt mit den Szenendaten von Fallout: New Vegas verbunden.

Eine neue Beleuchtung für die Mojave

Welche Grafikverbesserungen bietet New Vegas RTX? Die Modifikation verwandelt zahlreiche Objekte in echte Lichtquellen. Dazu gehören Sonne, Mond, Lampen, Feuer, Neonschilder, Mündungsfeuer und sogar die Lampe des Pip-Boy. Licht kann dadurch glaubwürdig durch Räume und Landschaften wandern, während Schatten weicher erscheinen und Reflexionen auch Elemente außerhalb des aktuellen Sichtfeldes berücksichtigen.

Ein physikalisch berechneter Himmel ergänzt die neue Beleuchtung um Sterne, Mondlicht und volumetrische Wolken. Das System reagiert auf die Tageszeit sowie auf klares Wetter, Nebel, Sandstürme, Regen und Gewitter. Selbst Wettertypen aus anderen Mods können erkannt und in die Darstellung einbezogen werden.

Auch das Wasser wurde überarbeitet. Wellen und Reflexionen werden per Path-Tracing dargestellt, während unter der Oberfläche Lichtbrechungen, gedämpftes Sonnenlicht und eine mit zunehmender Tiefe dichter werdende Trübung zu sehen sind. Die dunkleren Nächte sorgen zudem dafür, dass tragbare Lichtquellen in der Mojave deutlich wichtiger werden.

Mod-Unterstützung und moderne Upscaler

Welche Technik unterstützt die RTX-Mod? New Vegas RTX bietet DLSS mit Super Resolution, Ray Reconstruction und Frame Generation. Zusätzlich werden AMD FSR, Intel XeSS und Nvidia Reflex unterstützt. Da vollständiges Path-Tracing sehr rechenintensiv ist, empfiehlt der Entwickler ausdrücklich die Nutzung eines Upscalers anstelle der nativen Auflösung.

Kompatible Texturpakete können Parallax-Effekte und physikalisch basierte Materialien verwenden. Textur- und Mesh-Ersetzungen sowie viele Fehlerbehebungen und Engine-Mods sollen ebenfalls funktionieren. Nicht kompatibel sind dagegen konkurrierende Renderer, ENB, ReShade und weitere Erweiterungen, die dieselben Bereiche der Grafikpipeline verändern.

Eine weitere Änderung betrifft den Pip-Boy und verschiedene Menüs. Statt das Geschehen im Hintergrund einzufrieren und durch das bekannte Sepiabild zu ersetzen, rendert New Vegas RTX die Spielwelt weiter. Der Bildschirm des Pip-Boy soll gleichzeitig auch bei hellem Sonnenlicht lesbar bleiben.

Hohe Anforderungen und laufende Entwicklung

Welche Voraussetzungen gelten für die Installation? Benötigt werden Fallout: New Vegas in der Version 1.4.0.525 über Steam oder GOG, xNVSE ab Version 6.4.8, Windows 10 oder Windows 11 und eine Grafikkarte mit Hardware-Raytracing. Für die Steam-Fassung ist zusätzlich der 4GB Patcher erforderlich. Die Epic Games Store- und Game Pass-Versionen werden ohne weitere Anpassungen nicht unterstützt.

Getestet wurde die Mod vor allem mit Grafikkarten ab der Nvidia GeForce RTX 20-Serie. Modelle ab AMD Radeon RX 6000 und Intel Arc sollen grundsätzlich ebenfalls funktionieren, wurden vom Entwickler bislang jedoch nicht umfassend getestet. Besitzer entsprechender Hardware müssen deshalb noch mit möglichen Problemen rechnen.

New Vegas RTX befindet sich weiterhin in Arbeit. Die Erweiterungen von Fallout: New Vegas wurden noch nicht vollständig geprüft und einige Wetterprofile für deren Schauplätze fehlen. Erste Aktualisierungen kümmerten sich bereits um Abstürze, verschwindendes Terrain, Darstellungsfehler der Benutzeroberfläche sowie die Kompatibilität mit AMD- und Intel-Grafikkarten.

Bethesda arbeitet parallel an offiziellen Remastern von Fallout 3 und Fallout: New Vegas. Veröffentlichungstermine, Plattformen und der genaue Umfang wurden bisher nicht genannt. Bis dahin liefert New Vegas RTX einen eindrucksvollen Vorgeschmack darauf, wie eine technisch modernisierte Mojave aussehen kann.

Wie gefällt euch die neue Path-Tracing-Optik von Fallout: New Vegas? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab