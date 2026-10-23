Fallout-Serie – Prime 1 bringt Maximus als 67-cm-Statue, Preise und Extras

Hinter Fallout: Maximus verbirgt sich kein neues Videospiel, sondern ein besonders aufwendig gestaltetes Sammlerstück zur erfolgreichen Live-Action-Serie von Amazon. Prime 1 Studio bringt Maximus in seiner markanten T-60-Powerrüstung als Statue im Maßstab 1:4 auf den Markt.

Der Hersteller plant die Auslieferung zwischen August und November 2027. Bei deutschen Händlern wird teilweise mit einer Verfügbarkeit Anfang 2028 gerechnet, sodass Sammler hierzulande möglicherweise etwas länger auf die Lieferung warten müssen.

Maximus erhält eine monumentale Statue

Wie groß ist die Fallout-Statue von Maximus? Das reguläre Modell erreicht eine Höhe von rund 67 Zentimetern, ist 40 Zentimeter breit und 47 Zentimeter tief. Mit einem Gewicht von ungefähr 22 Kilogramm benötigt die Figur einen entsprechend stabilen Stellplatz.

Die Deluxe Bonus Version fällt mit montiertem Sturmgewehr bis zu 67 Zentimeter breit und 50 Zentimeter tief aus. Ihr Gewicht steigt durch die zusätzlichen Bauteile auf rund 27 Kilogramm. Als Material kommen hauptsächlich Polystone und weitere Werkstoffe zum Einsatz.

Prime 1 Studio orientiert sich bei der Gestaltung an der T-60-Powerrüstung aus der Fallout-Serie. Dazu gehören die drei auffälligen Kratzspuren auf der Rüstung sowie der beleuchtete Scheinwerfer am Helm. Die Stromversorgung der LED-Funktion wurde noch nicht abschließend festgelegt.

Auch die Basis steckt voller bekannter Details aus dem Ödland. Darauf befinden sich der gebleichte Schädel einer Todeskralle, mehrere RAD-Kakerlaken und ein alter Milchautomat. Maximus soll dadurch nicht nur als einzelne Figur wirken, sondern eine komplette Szene aus dem postapokalyptischen Universum darstellen.

Deluxe-Version mit zusätzlichen Bauteilen

Welche Extras bietet die Deluxe Bonus Version? Die teurere Ausführung enthält zwei austauschbare Köpfe. Maximus kann dadurch entweder mit geschlossenem Helm oder mit dem Gesicht des von Aaron Moten verkörperten Charakters präsentiert werden.

Hinzu kommen zwei austauschbare Armpaare für eine Pose mit geballten Fäusten oder einem Sturmgewehr. Ein separater Ständer für den nicht verwendeten Kopf gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Als exklusives Bonusbauteil ist ein zusätzlicher rechter Arm mit einer T-60-Pistole enthalten.

Die Deluxe Bonus Version ist laut Hersteller weltweit auf 200 Exemplare begrenzt. Prime 1 Studio bietet die reguläre Ausgabe international für umgerechnet rund 1.246 Euro und die Deluxe Bonus Version für etwa 1.424 Euro an, jeweils ohne mögliche Steuern, Einfuhrkosten und Versandgebühren. Bei deutschen Händlern liegen die aktuellen Vorbestellerpreise deutlich höher. Die reguläre Statue wird teilweise ab 2.096,99 Euro angeboten, während die Deluxe Bonus Version rund 2.699 Euro kostet.

Ein geschäftiges Jahr für Fallout

Welche weiteren Fallout-Projekte befinden sich in Arbeit? Die Maximus-Statue erscheint in einer Phase, in der Bethesda die Marke deutlich ausbaut. Remaster-Versionen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas befinden sich in Entwicklung, während Fallout 76 im Jahr 2027 die große Erweiterung Raven Rock erhalten soll.

Fallout 5 befindet sich weiterhin in der Vorproduktion. Zusätzlich arbeitet Obsidian Entertainment an einem weiteren Spiel innerhalb der Reihe, für das noch kein Veröffentlichungstermin genannt wurde. Rund um Fallout 4 ist außerdem die umfangreiche Creation Fathomless für 2027 vorgesehen, während die Fan-Mod Fallout: New Vegas RTX bereits verfügbar ist.

Auch im Fernsehen geht es weiter. Nach zwei veröffentlichten Staffeln laufen bereits die Arbeiten an der dritten Staffel der Amazon-Serie. Prime 1 Studio erweitert währenddessen seine Sammlerreihe, zu der neben Maximus auch Figuren von Lucy MacLean und dem Ghoul gehören.

Würdet ihr für eine derart detaillierte Maximus-Statue mehrere Tausend Euro ausgeben, oder bleibt ihr lieber bei günstigeren Fallout-Sammlerstücken? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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