WoW Forever nerft Untote – Berührung des Grabes bekommt 25 Sekunden Cooldown

Kurz vor dem Start von World of Warcraft: Forever nimmt Blizzard eine der bislang stärksten Volksfähigkeiten ins Visier. Die Untoten dominierten während der Beta zeitweise die Schadensauswertungen, doch eine drastische Anpassung an Berührung des Grabes dürfte ihre Position grundlegend verändern.

Die Beta lief vom 17. September bis zum 21. Oktober 2026. Der weltweite Start erfolgt am 4. November 2026 um 15 Uhr pazifischer Zeit, wodurch World of Warcraft: Forever in Deutschland am 5. November 2026 um 0 Uhr verfügbar wird.

Harte Einschränkung für Berührung des Grabes

Wie stark fällt der Nerf der Untoten aus? Berührung des Grabes besitzt nun eine Aktivierungschance von 20 Prozent bei Nahkampfangriffen und 30 Prozent bei Zaubern. Entscheidend ist allerdings die neue interne Abklingzeit von 25 Sekunden, die den möglichen Schaden und die Heilung deutlich begrenzt.

Die passive Fähigkeit entzieht einem getroffenen Ziel weiterhin fünf Prozent Gesundheit und heilt den eigenen Charakter um denselben Wert. In früheren Beta-Versionen konnte der Effekt offenbar ohne eine vergleichbar lange Abklingzeit ausgelöst werden, weshalb Untote mit schnellen Angriffen besonders stark abschnitten und in einigen Schadensauswertungen an der Spitze standen.

Blizzard will den Nutzen laut den Entwicklungsnotizen berechenbarer gestalten. In der Community fällt die Reaktion dennoch kritisch aus, da eine Abklingzeit von 25 Sekunden den Effekt in kurzen Kämpfen und bei gewöhnlichen Gegnergruppen stark entwertet.

Weitere Volksfähigkeiten verschieben das Kräfteverhältnis

Welche Völker profitieren von den aktuellen Änderungen? Während die Untoten einen erheblichen Nerf hinnehmen müssen, erhalten zahlreiche andere Völker bessere passive oder aktive Fähigkeiten. Dadurch verliert die zuvor attraktive Wahl zusätzlich an Bedeutung.

Menschen erhalten mit Rücksichtslos zwei Prozent zusätzliche kritische Trefferchance.

Zwerge bekommen durch Zorn der Erde zwei Prozent mehr kritischen Schaden und kritische Heilung. Schatzsucher kann außerdem zusätzliche Gegenstände in vielen Truhen aufspüren.

Tauren profitieren von einer kürzeren Abklingzeit für Kriegsdonner und einer deutlich reduzierten Abklingzeit für Kultivierung.

Trolle erhalten eine verbesserte Regeneration, deren Gesundheitsbonus von zehn auf 20 Prozent steigt.

Orcs bekommen mit Wildheit ein Prozent zusätzliche kritische Trefferchance. Gleichzeitig steigt die Abklingzeit von Blutraserei von zwei auf drei Minuten.

Himmelsgeborene erhalten durch Windgesegnet nun drei statt einem Prozent Tempo. Weitere Fähigkeiten können während der Bewegung eingesetzt werden oder besitzen kürzere Abklingzeiten.

Gnome profitieren von einer überarbeiteten Version von Heureka, die acht Sekunden lang aktiv bleibt, keine Aufladungen mehr besitzt und auch Machtwort: Schild unterstützt.

Bei den Untoten bleiben Kannibalismus, Unterwasseratmung und Wille der Verlassenen erhalten. Wille der Verlassenen gewährt allerdings keine anschließende Immunität mehr, während Kannibalismus zwischen Kämpfen Gesundheit und Mana regeneriert. Damit fehlt dem Volk nach dem Nerf von Berührung des Grabes ein wirklich herausragender Bonus.

Der Untotenpaladin verliert einen wichtigen Vorteil

Warum ist die Änderung besonders auffällig? Der erstmals spielbare Untotenpaladin gehört zu den prominentesten Neuerungen von World of Warcraft: Forever. Ausgerechnet diese Kombination verliert kurz vor dem Start einen Vorteil, der sie während der Beta nicht nur atmosphärisch, sondern auch spielerisch interessant machte.

Die Wahl des Volkes bestimmt zwar nur einen kleinen Teil der gesamten Leistung eines Charakters, kann bei optimierten Builds und Zweitcharakteren aber relevant werden. Das neue Vermächtnissystem unterstützt zusätzliche Charaktere mit früher verfügbaren Talentpunkten und macht die Planung passender Kombinationen entsprechend wichtiger.

Blizzard hat bereits weitere Balanceanpassungen für die Zeit nach der Veröffentlichung angekündigt. Ob Berührung des Grabes noch einmal verbessert oder die interne Abklingzeit reduziert wird, bleibt zunächst offen.

Wie bewertet ihr den Nerf der Untoten? Bleibt ihr dem Volk treu oder wechselt ihr für World of Warcraft: Forever zu einer stärkeren Alternative? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab