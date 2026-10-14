WoW Midnight bringt neuen Raid und eine Mega-Tiefe mit mythischer Beute

World of Warcraft: Midnight hat mit Update 12.1.5 neue Herausforderungen erhalten. Ab sofort könnt ihr euch Kith’ix in einem neuen Schlachtzug stellen, das Labyrinth von Kindo’jan erkunden und Aqirinvasionen zurückschlagen. Dazu kommen die Fortsetzung der Story und neue Ziele für die zweite Saison.

Neuer Schlachtzug schickt euch gegen Kith’ix

Nach Ula’teks Niederlage ist die nächste uralte Bedrohung erwacht: der C’Thraxxi-General Kith’ix. Die Amani hatten das Ungetüm vor langer Zeit gefangen gesetzt. Nun sind seine Fesseln geschwächt, und unter dem Giftigen Abgrund wartet die entscheidende Konfrontation.

Der neue Schlachtzug „Die Entfesslung von Kith’ix“ konzentriert sich auf einen einzigen Boss. An der Seite von Lady Liadrin stellt ihr euch dem befreiten General und führt die Geschichte um Quel’Thalas und Zul’Aman weiter.

Laut den offiziellen Patchnotes stehen folgende Varianten zur Verfügung:

Geschichtenmodus

Schlachtzugsbrowser

Normal

Heroisch

Mythisch

Eine Besonderheit ist die Gruppengröße auf Mythisch: Hier können 15 bis 25 Spieler gemeinsam antreten. Der Schwierigkeitsgrad unterstützt bei diesem Schlachtzug also flexible Gruppen.

Das Labyrinth von Kindo’jan erweitert das Tiefen-Prinzip

Wer lieber mit Tiefengefährtin Valeera Sanguinar auf Entdeckungstour geht, bekommt mit dem Labyrinth von Kindo’jan ein deutlich größeres Abenteuer. Blizzard beschreibt die erste Mega-Tiefe von Midnight als eine Herausforderung im Stil eines Mega-Dungeons.

Schauplatz ist eine jahrhundertelang versiegelte Grabstätte der Amani. Nach ihrer Öffnung suchen Plünderer und Blutfratzen nach Relikten, während die Geister der Begrabenen den Komplex verteidigen.

Das Labyrinth umfasst neun Kammern, eigene Fortschrittssysteme und freischaltbare Verbesserungen. Zu den möglichen Belohnungen gehören mythische Ausrüstung, kosmetische Gegenstände und Titel. Auch eine Solo-Herausforderung der Stufe 11 ist vorgesehen.

Ihr müsst das gesamte Abenteuer dabei nicht in einem Durchgang bewältigen. Laut Blizzards Vorstellung der Labyrinthe könnt ihr euch die einzelnen Flügel nach und nach vornehmen. Bereits ein abgeschlossener Abschnitt bringt Belohnungen; weitere Kammern eröffnen zusätzliche Möglichkeiten auf Beute.

Aqirinvasionen bieten stündliche Ereignisse in der Außenwelt

Auch außerhalb von Schlachtzügen und Tiefen gibt es neue Aktivitäten. Die Aqirinvasionen finden in Immersang oder Zul’Aman statt.

Jede Stunde läuft ein zehnminütiges Zeitfenster, in dem ihr mehrere öffentliche Ereignisse hintereinander abschließt. Am Ende wartet ein Bosskampf. Gemeinsam mit anderen Spielern versucht ihr, innerhalb der verfügbaren Zeit möglichst viele Ziele zu erfüllen.

Blizzard unterscheidet sechs Szenariotypen: Drei konzentrieren sich auf Kämpfe, drei auf andere Aufgaben. Bei den Kampfszenarien können außerdem acht unterschiedliche Affixe für zusätzliche Gefahren sorgen. Dazu gehören etwa schützende Barrieren für die Aqir, explodierende Gegner oder Netzweber, deren Kanalisierung ihr rechtzeitig unterbrechen müsst.

Schlüsselsteinmythos verlangt eine Wertung von 3.600

Für ambitionierte Dungeon-Spieler kehrt der Schlüsselsteinmythos zurück. Den Erfolg für Saison 2 von Midnight erhaltet ihr bei einer Mythisch+-Wertung von mindestens 3.600.

Die Patchnotes nennen als Belohnungen den Titel „Der/Die Toxische Streiter(in)“ und einen „Zeitverlorenen Sattel“.

Aufsteigende Giftsteine folgen ab dem 21. Oktober

Ein Teil der Ausrüstungsaufwertung wird zeitversetzt freigeschaltet. In dieser Woche könnt ihr bei Orin Irrlicht in Silbermond die Quest „Uralte Tiefen, uraltes Toxin“ abschließen und damit seine Forschung zu aufsteigenden Giftsteinen anstoßen.

Mit den europäischen Wartungsarbeiten in der Woche des 21. Oktober folgt die nächste Quest. Danach könnt ihr die Steine unter anderem aus heroischen und mythischen Schlachtzügen, Mythisch+-Dungeons ab Stufe +10, Großzügigen Tiefen der Stufe 11 und bestimmten Alptraumbeutejagd-Truhen erhalten.

Zehn aufsteigende Giftsteine ermöglichen eine weitere Aufwertung vollständig verbesserter Waffen, Schmuckstücke oder Halsketten auf den vorgesehenen Ausrüstungsstufen von Saison 2. In derselben Woche wird zudem das Wappenlimit aufgehoben. Die genauen Voraussetzungen beschreibt Blizzard in den offiziellen Patchnotes zu Update 12.1.5.

Öffnet in einem neuen Tab