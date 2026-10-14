Sony bekräftigt Disc-Aus – Neue PlayStation-Spiele ab 2028 nur digital

Sony bekräftigt erneut das Ende neuer PlayStation-Spiele auf Disc. In einem offiziellen Hinweis vom 13. Oktober 2026 stellt das Unternehmen klar, dass ab Januar 2028 neu veröffentlichte PlayStation-Titel ausschließlich digital angeboten werden.

Die Änderung betrifft kommende Veröffentlichungen für PlayStation-Konsolen und damit nicht nur die aktuelle PS5-Generation. Bereits vor Januar 2028 erschienene Disc-Versionen bleiben weiterhin nutzbar und werden durch die neue Regelung nicht plötzlich unbrauchbar.

Sonys erneuter Hinweis zur Disc-Zukunft

Welche PlayStation-Spiele erscheinen ab Januar 2028 nur noch digital? Betroffen sind alle neuen Spiele, die ab Januar 2028 für PlayStation-Konsolen veröffentlicht werden. Der Vertrieb erfolgt dann als Download über den PlayStation Store sowie über teilnehmende Händler, physische Neuveröffentlichungen auf Disc sind nicht mehr vorgesehen.

PlayStation-Spiele, die ab Januar 2028 neu veröffentlicht werden, sind ausschließlich als digitale Downloads über den PlayStation Store und andere Händler erhältlich. Disc-Versionen von Spielen, die vor Januar 2028 erschienen sind, bleiben weiterhin verfügbar.

Eine neue Frist nennt Sony damit nicht. Die ursprüngliche Ankündigung erfolgte bereits am 1. Juli 2026, durch die erneute Platzierung in einer aktuellen Hardware-Mitteilung unterstreicht das Unternehmen jedoch, dass es an seinen Plänen festhält.

Für Sammler bedeutet das, dass die Zeit für physische Neuerscheinungen klar begrenzt ist. Gebrauchtverkäufe, das Verleihen an Freunde und das dauerhafte Aufbewahren einer eigenen Disc-Kopie werden bei später veröffentlichten Spielen nicht mehr in der gewohnten Form möglich sein.

Neue Digital Edition für den japanischen Markt

Warum veröffentlicht Sony weiterhin ein separates Disc-Laufwerk? Anlass für die erneute Erinnerung ist die Vorstellung einer PS5 Digital Edition in Midnight Black. Das Modell erscheint am 19. November 2026, besitzt eine SSD mit 825 GB Speicher und wird ohne eingebautes Laufwerk ausgeliefert.

Die Konsole ist ausschließlich für den japanischen Markt vorgesehen. Sowohl die Systemsprache als auch das verwendete PlayStation-Konto müssen auf Japan eingestellt sein, weshalb dieses Modell nicht als reguläre Veröffentlichung für Deutschland angekündigt wurde.

Passend dazu bringt Sony am 19. November 2026 ein separates Disc-Laufwerk in Midnight Black auf den Markt. Besitzer des neuen Modells können ihre Konsole damit nachträglich für bereits veröffentlichte PS5- und PS4-Discs aufrüsten, obwohl neue Spiele ab Januar 2028 nur noch digital erscheinen sollen.

Digitale Lizenzen bleiben ein Streitpunkt

Welche Folgen hat der vollständige Wechsel auf digitale PlayStation-Spiele? Die Entscheidung sorgt vor allem deshalb für Diskussionen, weil digitale Käufe an ein PlayStation-Konto und die jeweiligen Lizenzbedingungen gebunden sind. Eine digitale Version lässt sich normalerweise weder weiterverkaufen noch wie eine Disc unkompliziert verleihen.

Zusätzliche Brisanz erhielt das Thema durch Sonys Argumentation in einem Rechtsstreit über digitale Käufe. Dabei erklärte das Unternehmen, dass Verbraucher beim Erwerb eines digitalen Spiels nicht von klassischem Eigentum ausgehen könnten.

Im digitalen Zeitalter ist es nicht plausibel zu behaupten, vernünftige Verbraucher hätten geglaubt, Eigentum an einem digitalen Spiel zu erwerben.

In der gerichtlichen Begründung wurde unter anderem Resident Evil Requiem als Beispiel verwendet. Für PlayStation-Fans verschärft diese Position die Debatte, denn ab Januar 2028 entfällt bei neuen Veröffentlichungen ausgerechnet jene physische Alternative, die sich sammeln, verleihen und weiterverkaufen lässt.

Wie steht ihr zum angekündigten Ende neuer PlayStation-Discs und würdet ihr auch künftig ausschließlich digitale Spiele kaufen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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