Game of Thrones – War for Westeros bringt Arya Stark und den Berg 2027

Westeros ruft zwei bekannte Gesichter zurück auf das Schlachtfeld. Arya Stark und Gregor Clegane, besser bekannt als der Berg, werden 2027 als spielbare Helden in Game of Thrones: War for Westeros auftreten.

Das Echtzeitstrategiespiel von PlaySide Studios lässt die großen Häuser erneut um den Eisernen Thron kämpfen. Dabei hält sich der Titel nicht zwangsläufig an den bekannten Verlauf der HBO-Serie, sondern ermöglicht alternative Bündnisse, Schlachten und Herrscher.

Ein lange erwartetes Duell wird möglich

Welche Rollen übernehmen Arya Stark und der Berg? Arya tritt für das Haus Stark an, während Gregor Clegane die Armeen des Hauses Lannister unterstützt. Beide Figuren verfügen über individuelle Fähigkeiten, mit denen sie den Verlauf großer Schlachten entscheidend beeinflussen können.

Besonders spannend ist die direkte Konfrontation der beiden Charaktere. Der Berg befand sich lange auf Aryas Todesliste, doch in der Serie erhielt sie nie die Gelegenheit, persönlich mit ihm abzurechnen.

Stattdessen wurde Gregor Clegane im Finale der achten Staffel von seinem Bruder Sandor Clegane bekämpft. Game of Thrones: War for Westeros gibt Fans nun die Möglichkeit, Arya selbst gegen den Berg antreten zu lassen. Umgekehrt kann natürlich auch der Lannister Kämpfer aus dieser Begegnung als Sieger hervorgehen.

Bekannte Helden kämpfen um den Eisernen Thron

Wer ist außerdem in Game of Thrones: War for Westeros spielbar? Arya Stark und der Berg erweitern eine bereits prominent besetzte Auswahl an Helden. Zu den bislang bestätigten Charakteren gehören:

Arya Stark

Gregor Clegane

Robb Stark

Jon Schnee

Geist

Grauwind

Jaime Lannister

Tywin Lannister

Daenerys Targaryen

der Nachtkönig

Zur Auswahl stehen unter anderem das Haus Stark, das Haus Lannister und das Haus Targaryen. Eine außergewöhnliche Alternative stellt die Armee der Toten dar, denn auch der Nachtkönig kann kontrolliert und theoretisch bis auf den Eisernen Thron geführt werden.

Die Fraktionen sollen sich durch eigene Einheiten, Gebäude, Mechaniken und Spielstile voneinander unterscheiden. Während der Schlachten müssen Truppen ausgebildet, Rohstoffe gesichert, Stützpunkte errichtet und gegnerische Gebiete eingenommen werden. Mächtige Helden lassen sich verbessern und erhalten zusätzliche Fähigkeiten.

Der Angriff auf Westeros beginnt 2027

Wann und für welche Plattform erscheint das Strategiespiel? Game of Thrones: War for Westeros soll Anfang 2027 für den PC über Steam veröffentlicht werden. Ein konkreter Erscheinungstag wurde bislang nicht genannt.

Geplant sind eine Einzelspielerkampagne sowie Mehrspielerpartien mit Online PvP und Koop-Unterstützung. Deutsche Bildschirmtexte und Untertitel sind auf Steam bereits aufgeführt, eine deutsche Sprachausgabe ist dagegen nicht vorgesehen.

In den Schlachten können bekannte Figuren sterben, wodurch sich die Geschichte deutlich von der Serienvorlage entfernen kann. Am Ende soll eine der überlebenden Parteien den Eisernen Thron beanspruchen. Damit könnte sogar der Nachtkönig Westeros vollständig unter seine Kontrolle bringen.

Freut ihr euch auf das mögliche Duell zwischen Arya Stark und dem Berg, oder wollt ihr lieber mit einer anderen Fraktion um den Eisernen Thron kämpfen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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