Die vergessene Wolfsschulenausrüstung kam mit dem kostenlosen Next-Gen-Update zu The Witcher 3 ins Spiel. Ihr Aussehen greift Geralts Rüstung aus der Netflix-Serie auf. Das Set umfasst vier Rüstungsteile sowie ein Stahl- und ein Silberschwert. Ihr müsst dafür keine 18 einzelnen Truhen suchen: Die Schemata kommen in zwei Questabschnitten zusammen.

Vergessene Wolfsschule: Alle 18 Schemata und Fundorte

Es gibt drei Qualitätsstufen mit je sechs Schemata. Verbesserte und überlegene Varianten gehören nicht zu diesem Set. Die angegebenen Stufen braucht Geralt zum Anlegen der fertigen Ausrüstung; die Quest in der Teufelsgrube empfiehlt bereits Stufe 15.

Grundausrüstung: Reinalds Quest in der Teufelsgrube

Reist zur Teufelsgrube in Velen und sprecht vor dem Eingang mit dem jungen Diakon des Ewigen Feuers. Er startet die Nebenquest „Im Schatten des Ewigen Feuers“. Öffnet das Minentor und folgt dem Weg nach unten. Mit den Hexersinnen findet ihr Reinalds Briefe und Spuren der Kranken; nehmt euch Zeit für die Abzweigungen, bevor ihr der Stimme in der Tiefe folgt.

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Reinalds zweiter Brief führt euch zur Rezeptur für Reinalds Filter und zu seiner besonderen Zutat. Der optionale Trank erhöht die Stärke der Hexerzeichen und beschleunigt die Ausdauerregeneration im Kampf. Das hilft vor allem bei der Kombination aus Yrden und Aard, die ihr gleich benötigt. Braut den Filter vor dem Finale und gebt ihn dem vermeintlichen Reinald nicht, wenn er danach fragt.

Am Ende der Mine steckt Reinald in roten Salzablagerungen. Befreit ihn mit Aard. Der Hexer ist vom roten Miasma besessen: Lockt ihn in einen Yrden-Kreis und setzt Aard ein, um den Geist aus ihm zu treiben. Danach kämpft ihr gegen das Miasma selbst; weicht seinen Angriffen aus und beseitigt bei Bedarf die herbeigerufenen Kranken. Nach dem Kampf und dem Gespräch mit Reinald erhaltet ihr die sechs Grundschemata für Rüstung, Handschuhe, Hose, Stiefel, Stahl- und Silberschwert. Die Antworten im abschließenden Gespräch beeinflussen den Ausgang für den Diakon, nicht die Aufteilung dieser Schemata.

Meister- und Großmeisterschemata: Osmunds Notizen in Kaer Morhen

Nach Reinalds Quest führt euch die Schatzsuche „Vergessene Wolfsschulenausrüstung“ nach Kaer Morhen. Die Region wird im Verlauf der Hauptgeschichte mit der Quest „Der Hässlichste Mensch der Welt“ zugänglich. Seid ihr noch nicht dort gewesen, spielt zunächst die Hauptquest weiter; ein früher Besuch der Teufelsgrube schaltet Kaer Morhen nicht vorzeitig frei.

Geht in die große Halle der Festung. Gleich links stehen Bücherregale und eine Holzleiter. Steigt auf die erhöhte Plattform und folgt ihr bis zum Bücherregal am anderen Ende. Dort liegen Osmunds Notizen und Vesemirs Notiz. Lest beide Schriftstücke, um die Schatzsuche abzuschließen und alle zwölf Schemata für Meister- und Großmeisterqualität freizuschalten. Der verlinkte Kartenpunkt markiert den 13 Meter großen Quest-Suchbereich in der Festung, keine millimetergenaue Regalposition.

Herstellung: Handwerker und Erweiterung

Für die Grundausrüstung benötigt ihr einen Rüstungs- beziehungsweise Waffenschmied mindestens auf Gesellenstufe. Die Meistervarianten fertigen erfahrene Meister: Yoana in Krähenfels stellt die Rüstungsteile her, Hattori in Novigrad die Schwerter. Beide müsst ihr über ihre jeweiligen Quests als Meisterhandwerker freischalten.

Für die Großmeistervarianten braucht ihr Blood and Wine und Zugang zu Toussaint. Dort kann Lazare Lafargue in Beauclair sowohl Rüstung als auch Schwerter auf Großmeisterstufe anfertigen. Hebt eure fertigen Teile auf: Die nächste Stufe verlangt jeweils das zuvor hergestellte Stück als Zutat.

Materialien für alle Ausbaustufen

Die Mengen stammen aus den Rezepten der normalen Spielvariante. Unter den Großmeisterzutaten stehen bereits gefertigte Meisterteile; sie sind zusätzlich zu den aufgelisteten Rohstoffen nötig.

Grundausrüstung

Ausrüstungsteil Benötigte Zutaten Vergessene Wolfsrüstung 1 × Hemd

2 × Gegerbtes Draconidenleder

2 × Dimeritiumplatte

3 × Leinen

1 × Monsterhaut Vergessene Wolfshandschuhe 1 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkelstahlbarren

4 × Lederbänder

4 × Monsterklaue

2 × Nägel Vergessene Wolfshose 2 × Seide

1 × Meteoritenerz

2 × Gehärtetes Holz

1 × Monsterherz

4 × Lederstücke Vergessene Wolfsstiefel 2 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritenerz

3 × Zwirn

3 × Lederstücke

1 × Monsterknochen Vergessenes Wolfsstahlschwert 2 × Lederstücke

2 × Stahlbarren

2 × Dunkelstahlbarren

1 × Monsterknochen Vergessenes Wolfssilberschwert 2 × Lederbänder

3 × Silberbarren

1 × Makelloser Rubin

1 × Pulverisiertes Monstergewebe

Meisterqualität

Ausrüstungsteil Benötigte Zutaten Vergessene Meisterqualität-Wolfsrüstung 1 × Vergessene Wolfsrüstung

2 × Gegerbtes Draconidenleder

2 × Monsterzunge

1 × Meteoritensilberplatte

1 × Fünfte Essenz Vergessene Meisterqualität-Wolfshandschuhe 1 × Vergessene Wolfshandschuhe

1 × Meteoritensilberplatte

4 × Lederbänder

2 × Monsterklaue

2 × Monsterzunge Vergessene Meisterqualität-Wolfshose 1 × Vergessene Wolfshose

1 × Meteoritensilberbarren

1 × Gehärtetes Holz

1 × Monsterei

2 × Lederbänder Vergessene Meisterqualität-Wolfsstiefel 1 × Vergessene Wolfsstiefel

1 × Meteoritensilberbarren

2 × Gehärtetes Leder

2 × Gehärtetes Holz

1 × Monsterknochen Vergessenes Meisterqualität-Wolfsstahlschwert 1 × Vergessenes Wolfsstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterei Vergessenes Meisterqualität-Wolfssilberschwert 1 × Vergessenes Wolfssilberschwert

2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterei

Großmeisterqualität

Ausrüstungsteil Benötigte Zutaten Vergessene Großmeister-Wolfsrüstung 1 × Vergessene Meisterqualität-Wolfsrüstung

2 × Angereicherte Schleimlinghaut

2 × Angereicherte Dimeritiumplatte

2 × Monsterzunge

1 × Monsterhaut Vergessene Großmeister-Wolfshandschuhe 1 × Vergessene Meisterqualität-Wolfshandschuhe

1 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Monsterherz

2 × Pulverisiertes Monstergewebe Vergessene Großmeister-Wolfshose 1 × Vergessene Meisterqualität-Wolfshose

1 × Angereicherte Dimeritiumplatte

2 × Monsterblut

1 × Monsterherz

1 × Angereicherte Schleimlinghaut Vergessene Großmeister-Wolfsstiefel 1 × Vergessene Meisterqualität-Wolfsstiefel

1 × Angereicherte Dimeritiumplatte

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

2 × Monsterherz

3 × Monsterblut Vergessenes Großmeister-Wolfsstahlschwert 1 × Vergessenes Meisterqualität-Wolfsstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Makelloser Rubin

1 × Monsteressenz Vergessenes Großmeister-Wolfssilberschwert 1 × Vergessenes Meisterqualität-Wolfssilberschwert

2 × Lederbänder

2 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Pulverisiertes Monstergewebe

Was ändert sich in New Game Plus?

Im Neuen Spiel Plus sammelt ihr die legendären Fassungen der vergessenen Wolfsschule. Die Erwerbswege bleiben an Reinalds Quest und die beiden Notizen in Kaer Morhen gebunden; die Rezepte und Stufenanforderungen gehören jedoch zur legendären Variante und sind nicht mit der Tabelle für einen normalen Spieldurchgang gleichzusetzen. Prüft beim Schmied die vollständige Bezeichnung, bevor ihr Materialien verbraucht.

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