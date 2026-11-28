Ob ihr in The Witcher 3 ein fehlendes Ausrüstungsschema sucht, eure Gwint-Sammlung ergänzt oder die nächste Erkundungsrunde plant: Hier bündeln wir unsere Guides zu The Witcher 3. Die Übersicht führt euch direkt zum passenden Thema und verbindet die Fundortlisten mit der interaktiven Karte.

Ausrüstung und Schatzsuchen

Die Übersicht der Hexerschulen erklärt die Familien und Ausbaustufen. Wenn ihr bereits wisst, welches Set ihr sucht, könnt ihr direkt einsteigen.

Gwint und Kartensammlung

Gwint-Karten und Fraktionen hilft beim Nachschlagen der Kartennamen. Für Blood and Wine findet ihr außerdem die zugeordneten Gwint-Anlaufstellen in Toussaint. Kartenkäufe, gezielte Vergaben und zufällige Gewinne werden dabei getrennt behandelt.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Erkundung und schnelle Anreise

Thema Das findet ihr im Guide Orte der Macht Fundorte nach Region und Hinweise zu den Fähigkeitenpunkten Wegweiser und Schnellreise Wegweiser, Häfen und Tipps für Inselreisen Monsternester Fundorte und passende Bomben zum Zerstören

Hauptspiel und Erweiterungen einordnen

Für eine Route durch Velen und Novigrad bleibt Hearts of Stone auf derselben Weltkarte. Blood and Wine führt nach Toussaint. Die Großmeister-Schatzsuchen sind dort zusammengefasst; die normalen Ausbaustufen der Hexerschulen findet ihr in den jeweiligen Einzelguides. Die Vergessene Wolfsschule hat eine eigene Questreihe und bleibt von der klassischen Wolfsschule getrennt.

Weitere Hilfen auf PlayCentral

Wenn ihr gezielt auf Erfolge spielt, findet ihr hier unsere Trophäen- und Erfolgsliste zu The Witcher 3. Für die Grundlagen des Kartenspiels lohnt sich außerdem das Gwint-Tutorial des Entwicklers.

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