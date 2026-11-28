Ob ihr in The Witcher 3 ein fehlendes Ausrüstungsschema sucht, eure Gwint-Sammlung ergänzt oder die nächste Erkundungsrunde plant: Hier bündeln wir unsere Guides zu The Witcher 3. Die Übersicht führt euch direkt zum passenden Thema und verbindet die Fundortlisten mit der interaktiven Karte.
Ausrüstung und Schatzsuchen
Die Übersicht der Hexerschulen erklärt die Familien und Ausbaustufen. Wenn ihr bereits wisst, welches Set ihr sucht, könnt ihr direkt einsteigen.
|Hexerschule
|Guide
|Katzenschule
|Schemata, Zugänge und Materialien
|Greifenschule
|Schemata, Zugänge und Materialien
|Bärenschule
|Schemata, Zugänge und Materialien
|Wolfsschule
|Schemata, Zugänge und Materialien
|Vipernschule
|Schemata, Zugänge und Materialien
|Mantikorschule
|Schemata, Zugänge und Materialien
|Vergessene Wolfsschule
|Schemata, Zugänge und Materialien
Gwint und Kartensammlung
Gwint-Karten und Fraktionen hilft beim Nachschlagen der Kartennamen. Für Blood and Wine findet ihr außerdem die zugeordneten Gwint-Anlaufstellen in Toussaint. Kartenkäufe, gezielte Vergaben und zufällige Gewinne werden dabei getrennt behandelt.
Erkundung und schnelle Anreise
|Thema
|Das findet ihr im Guide
|Orte der Macht
|Fundorte nach Region und Hinweise zu den Fähigkeitenpunkten
|Wegweiser und Schnellreise
|Wegweiser, Häfen und Tipps für Inselreisen
|Monsternester
|Fundorte und passende Bomben zum Zerstören
Hauptspiel und Erweiterungen einordnen
Für eine Route durch Velen und Novigrad bleibt Hearts of Stone auf derselben Weltkarte. Blood and Wine führt nach Toussaint. Die Großmeister-Schatzsuchen sind dort zusammengefasst; die normalen Ausbaustufen der Hexerschulen findet ihr in den jeweiligen Einzelguides. Die Vergessene Wolfsschule hat eine eigene Questreihe und bleibt von der klassischen Wolfsschule getrennt.
Weitere Hilfen auf PlayCentral
Wenn ihr gezielt auf Erfolge spielt, findet ihr hier unsere Trophäen- und Erfolgsliste zu The Witcher 3. Für die Grundlagen des Kartenspiels lohnt sich außerdem das Gwint-Tutorial des Entwicklers.Öffnet in einem neuen Tab