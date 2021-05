The Witcher 3: Alle Trophäen und Erfolge für die Platin-Trophy – Komplette Liste

In der Welt von The Witcher 3: Wild Hunt gibt es mit all den Fragezeichen, Nebenmissionen und Hexeraufträgen so einiges zu tun. Und dann existieren noch die vielen Trophäen, die ihn Wild Hunt freigeschaltet werden können. Wir haben die komplette Liste aller Trophies und Erfolge, die euch den Weg zur Platin-Trophy ebnen. Darunter sind nicht nur die Achievements des Hauptspiels, sondern auch die der Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine.

The Witcher 3: Offizielle Trophäen-Liste zu Wild Hunt

In „The Witcher 3“ gibt zunächst 53 Trophäen, die benötigt werden um das Hauptspiel zu 100 Prozent abzuschließen. Die einzelnen Trophies verteilen sich dabei wie folgt:

1x Platin

2x Gold

8x Silber

42x Bronze

Gibt es verpassbare Trophäen? Ja und zwar 11 Stück, die wir in der Liste entsprechend gekennzeichnet haben. Um keine Trophy zu verpassen und Platin beim ersten Durchlauf von „The Witcher 3: Wild Hunt“ zu erhalten, solltet ihr also besser einige zusätzliche Spielstände anlegen und bestenfalls direkt den höchsten Schwierigkeitsgrad Todesmarsch anwählen.

Wie schwer ist The Witcher 3-Platin? Die Platintrophäe freizuspielen ist machbar, aber langwierig. Hierfür müsst ihr die Spielwelt von „The Witcher 3“ wirklich einmal vollständig abgrasen und ein wenig Kampfgeschick an den Tag legen. Außerdem lohnt es sich ein wenig mehr Zeit in seine Gwint-Skills zu investieren und das Bestiarium zu studieren.

Platin-Trophäe von The Witcher 3

Die Grenze des Möglichen – Sammle alle Trophäen.

Bronze

Flieder und Stachelbeeren : Finde Yennefer von Vengerberg.

: Finde Yennefer von Vengerberg. Dendrologe – Beende das Spiel in einer beliebigen Schwierigkeitsstufe.

– Beende das Spiel in einer beliebigen Schwierigkeitsstufe. Der Feind meines Feindes – Verwende zwanzigmal das Axii-Zeichen, um die Gegner zu zwingen, sich gegenseitig zu töten.

– Verwende zwanzigmal das Axii-Zeichen, um die Gegner zu zwingen, sich gegenseitig zu töten. Goggelmoggel – Töte 10 Gegner, indem du sie mit dem Aard-Zeichen aus großer Höhe herabstößt.

– Töte 10 Gegner, indem du sie mit dem Aard-Zeichen aus großer Höhe herabstößt. Umweltunfreundlich – Töte 50 Gegner mithilfe der Umwelt, etwa mit Sumpfgas, Insekten oder Objekten.

– Töte 50 Gegner mithilfe der Umwelt, etwa mit Sumpfgas, Insekten oder Objekten. Ausbildung alter Schule – Führe 10 effektive Gegenangriffe nacheinander aus, ohne getroffen zu werden und ohne zu parieren.

– Führe 10 effektive Gegenangriffe nacheinander aus, ohne getroffen zu werden und ohne zu parieren. Finesse – Töte im Kampf 5 Gegner, ohne Schaden zu nehmen (außer Vergiftungsschaden) und ohne Quen einzusetzen.

– Töte im Kampf 5 Gegner, ohne Schaden zu nehmen (außer Vergiftungsschaden) und ohne Quen einzusetzen. Das größte Übel… – Entzünde zehnmal das Gas einer Drachentraum-Bombe durch einen brennenden Gegner.

– Entzünde zehnmal das Gas einer Drachentraum-Bombe durch einen brennenden Gegner. Mutant – Fülle alle Mutagene-Plätze.

– Fülle alle Mutagene-Plätze. Meisterschütze – Töte 50 humanoide Gegner durch einen Kopfschuss mit der Armbrust.

– Töte 50 humanoide Gegner durch einen Kopfschuss mit der Armbrust. Weltenbummler – Entdecke 100 Schnellreisepunkte.

– Entdecke 100 Schnellreisepunkte. Kartensammler – Sammle alle Gwint-Karten, die in der Grundversion des Spiels verfügbar sind. (Verpassbar)

– Sammle alle Gwint-Karten, die in der Grundversion des Spiels verfügbar sind. (Verpassbar) Gwintmeister – Besiege Tybalt und gewinne das Gwint-Turnier, das in der Passiflora abgehalten wird. (Verpassbar)

– Besiege Tybalt und gewinne das Gwint-Turnier, das in der Passiflora abgehalten wird. (Verpassbar) Trankmeister – Lerne 12 Trankrezepte.

– Lerne 12 Trankrezepte. Artillerist – Sammle die Rezepte für 6 verschiedene Bombentypen.

– Sammle die Rezepte für 6 verschiedene Bombentypen. Bücherwurm – Lies 30 Bücher, Tagebücher oder andere Dokumente.

– Lies 30 Bücher, Tagebücher oder andere Dokumente. Überwältigende Macht – Verfüge über jeden möglichen Ort-der-Macht-Bonus zur selben Zeit.

– Verfüge über jeden möglichen Ort-der-Macht-Bonus zur selben Zeit. Faustkampfmeister – Erledige alle Faustkampf-Quests in Velen, Skellige und Novigrad. (Verpassbar)

– Erledige alle Faustkampf-Quests in Velen, Skellige und Novigrad. (Verpassbar) Ein Freund in Not : Finde und befreie Rittersporn.

: Finde und befreie Rittersporn. Flott und Furios – Gewinne alle Pferderennen im Spiel. (Verpassbar)

– Gewinne alle Pferderennen im Spiel. (Verpassbar) Feuerfalle – Zerstöre 10 Monsternester mithilfe von Bomben.

– Zerstöre 10 Monsternester mithilfe von Bomben. Faust des Südsterns – Besiege einen Gegner im Faustkampf, ohne Schaden zu nehmen. (Verpassbar)

– Besiege einen Gegner im Faustkampf, ohne Schaden zu nehmen. (Verpassbar) Geralt und Freunde – Gewinne eine Runde Gwint, bei der du nur neutrale Karten verwendest.

– Gewinne eine Runde Gwint, bei der du nur neutrale Karten verwendest. Geh aufs Ganze – Spiele in einer Runde Gwint drei Heldenkarten und gewinne das Spiel.

– Spiele in einer Runde Gwint drei Heldenkarten und gewinne das Spiel. Nekromant – Hilf Yennefer, Skjalls Leichnam Informationen zu entlocken.

– Hilf Yennefer, Skjalls Leichnam Informationen zu entlocken. Familienberatung – Finde die Frau und die Tochter des Barons.

– Finde die Frau und die Tochter des Barons. Etwas mehr – Finde Ciri.

– Finde Ciri. Xenonaut – Besuche Tir ná Lia und überzeuge Ge’els, Eredin zu verraten.

– Besuche Tir ná Lia und überzeuge Ge’els, Eredin zu verraten. Geralt – Der Profi – Erledige alle Hexeraufträge. (Verpassbar)

– Erledige alle Hexeraufträge. (Verpassbar) Königsmacher – Schließe die Nebenhandlung mit der Wahl des Herrschers von Skellige ab. (Verpassbar)

– Schließe die Nebenhandlung mit der Wahl des Herrschers von Skellige ab. (Verpassbar) Königsmörder – Beteilige dich an der Ermordung König Radovids.

– Beteilige dich an der Ermordung König Radovids. Freunde mit gewissen Vorzügen – Schließe die Nebenhandlung mit Keira Metz ab.

– Schließe die Nebenhandlung mit Keira Metz ab. Volles Haus – Versammle alle möglichen Verbündeten nach Kaer Morhen, um gegen die Jagd zu kämpfen. (Verpassbar)

– Versammle alle möglichen Verbündeten nach Kaer Morhen, um gegen die Jagd zu kämpfen. (Verpassbar) Dreifache Gefahr – Töte 3 Gegner in einem Kampf mit 3 verschiedenen Methoden: Schwerter, Bomben, Armbrust, Zeichen und so weiter.

– Töte 3 Gegner in einem Kampf mit 3 verschiedenen Methoden: Schwerter, Bomben, Armbrust, Zeichen und so weiter. Was war das? – Greife an, kontere, wirke ein Zeichen und wirf eine Bombe in unter 4 Sek. in beliebiger Reihenfolge.

– Greife an, kontere, wirke ein Zeichen und wirf eine Bombe in unter 4 Sek. in beliebiger Reihenfolge. Prüfung bestanden – Beende das Spiel in einer beliebigen Schwierigkeitsstufe.

– Beende das Spiel in einer beliebigen Schwierigkeitsstufe. Kreischling – Erledige den Kreischlingsauftrag.

– Erledige den Kreischlingsauftrag. Furchtloser Vampirjäger – Erledige den Sarasti-Auftrag. (Verpassbar)

– Erledige den Sarasti-Auftrag. (Verpassbar) Geist des Waldes – Erledige den Waldgeist-Auftrag. (Verpassbar)

– Erledige den Waldgeist-Auftrag. (Verpassbar) Freund oder Feind? – Erledige den Morvudd-Auftrag.

– Erledige den Morvudd-Auftrag. Asche zu Asche – Erledige den Therazane-Auftrag.

– Erledige den Therazane-Auftrag. Der Doppler-Effekt – Löse das Doppler-Problem in Novigrad. (Verpassbar)

„The Witcher 3“ © CD Projekt

Silber

Spur abgeschlossen – Schließe das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Blut, Schweiß und Tränen oder Todesmarsch ab.

– Schließe das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Blut, Schweiß und Tränen oder Todesmarsch ab. Schlächter von Blaviken – Töte mindestens 5 Gegner in weniger als 10 Sekunden.

– Töte mindestens 5 Gegner in weniger als 10 Sekunden. Schlägertyp – Besiege Olaf, Skelliges Meister des unbewaffneten Kampfs.

– Besiege Olaf, Skelliges Meister des unbewaffneten Kampfs. Zuviel des Guten – Lass einen Gegner bluten, vergifte ihn zugleich und äschere ihn ein. Mache dies zehnmal.

– Lass einen Gegner bluten, vergifte ihn zugleich und äschere ihn ein. Mache dies zehnmal. Faire Chancen – Erledige zwei Monsteraufträge, ohne Zeichen, Tränke, Mutagene, Öle oder Bomben einzusetzen. (Verpassbar)

– Erledige zwei Monsteraufträge, ohne Zeichen, Tränke, Mutagene, Öle oder Bomben einzusetzen. (Verpassbar) Seuchenkontrolle – Zerstöre alle Monsternester in der Region Velen/Novigrad oder in Skellige.

– Zerstöre alle Monsternester in der Region Velen/Novigrad oder in Skellige. Gefährlich gerüstet – Finde und rüste alle Elemente des Sets einer Hexerausrüstung aus.

– Finde und rüste alle Elemente des Sets einer Hexerausrüstung aus. Der König ist tot – Besiege Eredin.

Gold

Spur geschafft – Schließe das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Todesmarsch ab.

– Schließe das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Todesmarsch ab. Munchkin – Erreiche die Charakterstufe 35.

Trophäen-Liste von Hearts of Stone

Der DLC Hearts of Stone fügt „The Witcher 3“ lediglich 13 Bronze-Trophies hinzu.

Zurück an den Absender – Töte 3 Gegner mit ihren eigenen Pfeilen.

– Töte 3 Gegner mit ihren eigenen Pfeilen. Ich kann jederzeit aufhören – Stehe unter dem Einfluss von sieben Tränken oder Absuden zugleich.

– Stehe unter dem Einfluss von sieben Tränken oder Absuden zugleich. Entdornte Wildrose – Besiege alle gefallenen Ritter und durchsuche ihre Lagerstätten.

– Besiege alle gefallenen Ritter und durchsuche ihre Lagerstätten. Ich trug Ophiri, bevor es in Mode kam – Sammle alle ophirischen Rüstungs- und Pferdegegenstände und mindestens ein ophirisches Schwert.

– Sammle alle ophirischen Rüstungs- und Pferdegegenstände und mindestens ein ophirisches Schwert. Mörderblatt – Gewinne eine Partie Gwint mit einer Gesamtstärke von mindestens 187.

– Gewinne eine Partie Gwint mit einer Gesamtstärke von mindestens 187. Das Ding küsse ich nicht – Töte den Prinzen in Krötengestalt.

– Töte den Prinzen in Krötengestalt. Genießen wir die gute Zeit! – Nimm an allen Aktivitäten der Hochzeit teil.

– Nimm an allen Aktivitäten der Hochzeit teil. Kaufrausch – Ersteigere alle Gegenstände, die im Auktionshaus der Borsodys unter den Hammer kommen.

– Ersteigere alle Gegenstände, die im Auktionshaus der Borsodys unter den Hammer kommen. Kurator der Albträume – Stelle alle Albträume von Iris in der Gemalten Welt wieder her.

– Stelle alle Albträume von Iris in der Gemalten Welt wieder her. Einer gegen alle – Provoziere alle von Iris von Everecs Albträumen gleichzeitig zu einem Kampf und besiege sie.

– Provoziere alle von Iris von Everecs Albträumen gleichzeitig zu einem Kampf und besiege sie. Muuhrd und Totschlag – Töte 20 Kühe.

– Töte 20 Kühe. Geiler Stil, Alter! – Gleite mindestens 10 Sekunden lang am Stück bergab.

– Gleite mindestens 10 Sekunden lang am Stück bergab. Pacta Sunt Servanda – Schließe die Erweiterung „Hearts of Stone“ ab.

„The Witcher 3: Hearts of Stone“ © CD Projekt

Trophäen-Liste von Blood and Wine

Die Erweiterung Blood and Wine fügt „The Witcher 3“ weitere 13 Bronze-Trophäen hinzu.

Der Hexer im Süden – Reise zum Herzogtum Toussaint.

– Reise zum Herzogtum Toussaint. David und Golyat – Töte Golyat mit einem Armbrustbolzen ins Auge.

– Töte Golyat mit einem Armbrustbolzen ins Auge. Der Held von Toussaint – Lasst euch mit den Orden Vitis Vinifera auszeichnen.

– Lasst euch mit den Orden Vitis Vinifera auszeichnen. Verurteilt in Toussaint – Lasst euch in Touissaint einbuchten.

– Lasst euch in Touissaint einbuchten. Ein denkwürdiger Ritter – Erzielt in allen Disziplinen des Ritterturniers einen makellosen Sieg.

– Erzielt in allen Disziplinen des Ritterturniers einen makellosen Sieg. Inbild der fünf Rittertugenden – Lasst euch von der Dame am See Aerondight geben.

– Lasst euch von der Dame am See Aerondight geben. Zuhause ist es am schönsten – Schöpft alle Möglichkeiten aus, Corvo Bianco instand zu setzen.

– Schöpft alle Möglichkeiten aus, Corvo Bianco instand zu setzen. Jeden Stein umgedreht – Findet alle Großmeister-Schemas jeder Hexerschule.

– Findet alle Großmeister-Schemas jeder Hexerschule. Ein Gwint-Problem – Sammelt alle Karten des Skellige-Kartensatzes.

– Sammelt alle Karten des Skellige-Kartensatzes. Volle Synergie – Schaltet den Bonus für das Anlegen aller Ausrüstungselemente einer Hexerschule frei.

– Schaltet den Bonus für das Anlegen aller Ausrüstungselemente einer Hexerschule frei. Waffe „H“ – Entwickelt eine Mutation.

– Entwickelt eine Mutation. Blut und Wein – Helft, die verfehdeten Weingütern zu versöhnen, und lasst einen Wein nach euch benennen.

– Helft, die verfehdeten Weingütern zu versöhnen, und lasst einen Wein nach euch benennen. Hasta La Vista – Töte einen eingefrorenen Gegner mit einem Armbrustbolzen.