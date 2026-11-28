GTA 6 verlangt aktuellen Konsolen offenbar einiges ab. Ein auf Konsolenreparaturen spezialisierter Techniker hat bei einer PS5 rund 220 Watt Leistungsaufnahme gemessen, obwohl die Spielfigur lediglich neben einem Fahrzeug stand und auf dem Bildschirm kaum sichtbare Action stattfand.

Unter höherer Last stieg der Messwert auf 274,2 Watt. Die Ergebnisse stammen aus einem einzelnen Test und belegen nicht, dass GTA 6 funktionierende Konsolen beschädigt. Sie zeigen jedoch, wie dauerhaft anspruchsvoll Rockstars Open World selbst in vermeintlich ruhigen Szenen sein kann.

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GTA 6 erreicht im Belastungstest 274,2 Watt

Der Techniker Modyfikatorcasper bezeichnet GTA 6 in seinem Beitrag auf X als den härtesten realen PS5-Belastungstest, den er bislang gesehen habe. Nach dem Schließen des Spiels sank die gemessene Leistungsaufnahme von rund 220 auf 67 Watt.

Testsituation Gemessene Leistungsaufnahme Ruhige Szene in GTA 6 rund 220 Watt Separater Test unter maximaler Last 274,2 Watt GTA 6 geschlossen 67 Watt

Eine weitgehend unbewegte Szene bedeutet allerdings nicht, dass Prozessor und Grafikeinheit wenig arbeiten. Die Konsole muss weiterhin die Spielwelt darstellen, Passanten und Verkehr simulieren, Beleuchtung berechnen und zahlreiche Systeme im Hintergrund ausführen.

Rockstar Games hatte vor der Veröffentlichung am 19. November 2026 selbst erklärt, dass GTA 6 auf 30 Bilder pro Sekunde abzielt und PS5 sowie Xbox Series X und Xbox Series S an ihre Grenzen bringen soll. Eine höhere Bildrate würde vor allem die CPU zusätzlich belasten, da die komplexe Simulation häufiger aktualisiert werden müsste.

Berichte über Abstürze und ausgefallene PS5-Konsolen

Seit dem Launch berichten einzelne Nutzer über Abstürze, Grafikfehler und plötzlich abschaltende Konsolen. Eine Streamerin erklärte am 24. November 2026 in einem veröffentlichten Video, ihre PS5 sei während GTA 6 ausgefallen und lasse sich nicht mehr verwenden. Eine technische Untersuchung, die GTA 6 eindeutig als Ursache bestätigt, liegt für diesen Fall nicht vor.

Als mögliche Schwachstelle gilt bei älteren Geräten die Kühlung. Sony setzt bei der PS5 auf ein Flüssigmetall-basiertes Wärmeleitmaterial zwischen Hauptprozessor und Kühlkörper. Der Hersteller bestätigte dieses Kühlsystem bereits in seiner offiziellen PS5-Dokumentation. Eine ungleichmäßige Verteilung, Verschleiß oder Staub können die Wärmeableitung beeinträchtigen, während ein besonders forderndes Spiel bereits bestehende Hardwareprobleme sichtbar machen kann.

Belüftung und Reinigung bleiben entscheidend

Die gemessenen 274,2 Watt liegen noch innerhalb der elektrischen Spezifikation entsprechender PS5-Modelle. Eine hohe Leistungsaufnahme allein bedeutet deshalb nicht, dass eine Konsole unmittelbar überhitzt oder ausfällt. Entscheidend sind unter anderem das jeweilige Modell, der Zustand der Kühlung, die Raumtemperatur und die Luftzufuhr.

Sony empfiehlt, die Lüftungsöffnungen freizuhalten, mindestens zehn Zentimeter Abstand zu Wänden einzuhalten und Staub regelmäßig zu entfernen. Wird die PS5 ungewöhnlich laut, zeigt eine Temperaturwarnung oder schaltet sich beim Spielen aus, sollte sie abkühlen und nicht weiter belastet werden. Weitere Hinweise stellt der Hersteller auf seiner deutschen Supportseite bereit. Von einem generellen PS5-Problem durch GTA 6 kann auf Grundlage der bislang dokumentierten Einzelfälle nicht gesprochen werden.

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