Rockstar Games verteidigt eine der umstrittensten Neuerungen von GTA 6. Das Criminal Profile bewertet das Verhalten von Jason und Lucia und beeinflusst, wie die Spielwelt sowie Teile der Handlung auf ihre kriminellen Aktivitäten reagieren.

Vor allem Fans klassischer Amokläufe in Vice City sehen das System kritisch. Rob Nelson, Produzent von GTA 6 und Co-Studioleiter bei Rockstar North, betont jedoch, dass die gewohnte Freiheit erhalten bleibe und lediglich zusätzliche Spielweisen hinzukämen.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

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Rockstar sieht das Criminal Profile als zusätzliche Freiheit

Im Originalinterview mit VGC erinnert sich Nelson an die Reaktion des YouTubers TGG, der das System während einer frühen Präsentation bemerkte. Dieser habe sofort gefragt, ob Rockstar tatsächlich eine Art Moralmechanik in GTA integriert habe.

Nelson befürchtete zunächst, dass diese Neuerung bei einem Teil der Community auf deutliche Ablehnung stoßen könnte. Aus Sicht des Entwicklers verändert das Criminal Profile jedoch nicht die grundlegende Identität der Reihe.

Es verändert nicht alles. Es verändert, was GTA sein kann. Ihr könnt weiterhin alles tun wie zuvor, habt jetzt aber andere Optionen.

Das Criminal Profile unterscheidet sich damit von einem klassischen Gut-und-Böse-System. Jason und Lucia bleiben Kriminelle, unabhängig davon, wie vorsichtig sie vorgehen. Bewertet wird stattdessen, ob Überfälle kontrolliert und möglichst sauber ablaufen oder ob unbeteiligte Personen, Polizisten und bereits ausgeschaltete Gegner unnötig getötet werden.

Das System umfasst mehrere Stufen, die den gewählten Spielstil widerspiegeln:

Professional für kontrolliertes und möglichst unauffälliges Vorgehen

Hardened für Kriminelle, die Gewalt gezielt einsetzen

Violent bei wiederholter und unnötiger Brutalität

Psycho bei besonders rücksichtslosem Verhalten

Irredeemable als dauerhafte Stufe ohne Rückkehrmöglichkeit

Gewalt hat erstmals dauerhafte Konsequenzen

Besonders kontrovers ist der Einfluss des Systems auf die Geschichte. Wer dauerhaft wahllos Zivilisten und Polizisten tötet, kann den Status Irredeemable erreichen. Dieser lässt sich nicht mehr rückgängig machen und verändert ohne konkrete Storydetails zu verraten den weiteren Verlauf sowie das mögliche Ende.

Rockstar möchte damit jedoch keine Spielweise verbieten. Sämtliche bekannten Freiheiten bleiben erhalten, allerdings müssen besonders brutale Entscheidungen diesmal nicht nur mit einem vorübergehenden Fahndungslevel bezahlt werden. Wer einen möglichst positiven Ausgang anstrebt, sollte Kollateralschäden vermeiden und Missionen professioneller angehen.

Nelson begründet die Mechanik auch mit der Ausgangssituation der beiden Hauptfiguren. Im Gegensatz zum Beginn von GTA 5, bei dem Michael und Trevor während eines Banküberfalls zahlreiche Polizisten töten, starten Lucia und Jason mit weniger kriminellem Ballast. Beide versuchen zumindest zeitweise, ein halbwegs legitimes Leben aufzubauen.

Das Criminal Profile soll diese Entwicklung unterstützen und den persönlichen Spielstil stärker mit der Erzählung verbinden. GTA 6 ist seit dem 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich, wie Take-Two Interactive zum Verkaufsstart bestätigte.

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