In Toussaint findet ihr Gwint-Anlaufstellen beim Wirt, Schmied, Barbier und weiteren Figuren. Die Tabelle verbindet 14 zugeordnete Kartenvergaben mit dem passenden Ort und dem nächsten Wegweiser. So müsst ihr nicht das ganze Viertel nach dem richtigen Gesprächspartner absuchen.

Diese Figuren und Karten sind zugeordnet

Eine kurze Runde über das Turniergelände

Am Turniergelände liegen vier Anlaufstellen dicht beieinander: Waffenschmied, Rüstungsschmied, Barbier und Wirt. In Francollarts lassen sich Wirt und Rüstungsschmied in derselben Ortsrunde aufsuchen. Für die übrigen Ziele öffnet ihr den Kartenlink und startet beim genannten Wegweiser.

Was ihr vor dem Spiel prüfen solltet

Sprecht die Figur an und schaut, ob die Gwint-Option im aktuellen Questabschnitt verfügbar ist. Die Punkte markieren den zugeordneten Aufenthaltsbereich; Figuren können sich innerhalb ihres Orts bewegen. Wird keine Partie angeboten, ist das nicht automatisch eine falsche Kartenposition.

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Die Story mit Jason und Lucia ❤️

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Die Übersicht verspricht keinen Kauf der genannten Karte. Gezielte Questvergaben, Handelsinventare und zufällige Gewinne werden getrennt behandelt. Drei Einträge für dieselbe Kartenbezeichnung sind drei Anlaufstellen und keine drei verschiedenen Kartentypen.

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