In Toussaint findet ihr Gwint-Anlaufstellen beim Wirt, Schmied, Barbier und weiteren Figuren. Die Tabelle verbindet 14 zugeordnete Kartenvergaben mit dem passenden Ort und dem nächsten Wegweiser. So müsst ihr nicht das ganze Viertel nach dem richtigen Gesprächspartner absuchen.
Diese Figuren und Karten sind zugeordnet
|Karte
|Anlaufstelle
|Karte / Anreise
|Bogenschütze des Clans Brokvar
|Beim Kräuterkundigen am Weingut Castell Ravello
|Ca. 50 m westlich von „Weingut Castell Ravello“
Fundort auf der Karte
|Draig Bon-Dhu
|Beim Wirt im Westen von Beauclair
|Ca. 100 m südwestlich von „Le Gran'place“
Fundort auf der Karte
|Junger Berserker
|Beim Waffenschmied am Turniergelände
|Beim Wegweiser „Turniergelände“
Fundort auf der Karte
|Kriegslangschiff
|Beim Wirt am Turniergelände
|Ca. 50 m westlich von „Turniergelände“
Fundort auf der Karte
|König Bran
|Beim Kämmerer
|Ca. 100 m westlich von „Le Gran'place“
Fundort auf der Karte
|Leichtes Langschiff
|Beim Alchemisten im Westen von Beauclair
|Ca. 50 m südwestlich von „Le Gran'place“
Fundort auf der Karte
|Mardroeme
|Beim Kräuterkundigen im Süden von Beauclair
|Ca. 100 m nordwestlich von „Metinnator“
Fundort auf der Karte
|Mardroeme
|Bei der Wirtin des Bordells in Beauclair
|Ca. 100 m nördlich von „Hafen von Beauclair“
Fundort auf der Karte
|Mäussack
|Beim Wirt in Francollarts
|Ca. 100 m nordöstlich von „Francollarts“
Fundort auf der Karte
|Schildmaid des Clans Drummond
|Beim Rüstungsschmied in Francollarts
|Ca. 50 m östlich von „Francollarts“
Fundort auf der Karte
|Schildmaid des Clans Drummond
|Beim Wirt „Zum Basilisk“
|Ca. 50 m südwestlich von „Zum Basilisk“
Fundort auf der Karte
|Skellige-Sturm
|Beim Barbier am Turniergelände
|Beim Wegweiser „Turniergelände“
Fundort auf der Karte
|Skellige-Sturm
|Beim Rüstungsschmied am Turniergelände
|Beim Wegweiser „Turniergelände“
Fundort auf der Karte
|Skellige-Sturm
|Beim Fleischer im Hafenviertel
|Ca. 50 m östlich von „Saint Sebastian“
Fundort auf der Karte
Eine kurze Runde über das Turniergelände
Am Turniergelände liegen vier Anlaufstellen dicht beieinander: Waffenschmied, Rüstungsschmied, Barbier und Wirt. In Francollarts lassen sich Wirt und Rüstungsschmied in derselben Ortsrunde aufsuchen. Für die übrigen Ziele öffnet ihr den Kartenlink und startet beim genannten Wegweiser.
Was ihr vor dem Spiel prüfen solltet
Sprecht die Figur an und schaut, ob die Gwint-Option im aktuellen Questabschnitt verfügbar ist. Die Punkte markieren den zugeordneten Aufenthaltsbereich; Figuren können sich innerhalb ihres Orts bewegen. Wird keine Partie angeboten, ist das nicht automatisch eine falsche Kartenposition.
Die Übersicht verspricht keinen Kauf der genannten Karte. Gezielte Questvergaben, Handelsinventare und zufällige Gewinne werden getrennt behandelt. Drei Einträge für dieselbe Kartenbezeichnung sind drei Anlaufstellen und keine drei verschiedenen Kartentypen.
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