Ein Monsternest verschwindet in The Witcher 3 nicht schon dadurch, dass ihr seine Bewohner besiegt. Für die Zerstörung braucht ihr eine geeignete Bombe. Hier findet ihr die Vorbereitung und 47 dokumentierte Nestfundorte mit Wegweisern und Kartenlinks.

Diese Bomben zerstören Monsternester

Ihr könnt Kartätsche, Samum oder Tanzender Stern verwenden. Haltet eine davon bereit, nähert euch dem Nest und nutzt die im Spiel eingeblendete Interaktion, um es zu sprengen. Die Einblendung zeigt euch die Taste für eure aktuelle Steuerung; ihr müsst die Bombe nicht einfach irgendwo in die Umgebung werfen.

Die Tabelle nennt zur Orientierung den nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Bei Felsen oder Höhlen kann der begehbare Weg länger sein als der direkte Abstand zum Punkt.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Weißgarten – 3 Fundorte

Fundort Orientierung ab Wegweiser Karte Monsternest Ca. 50 m östlich von „Kicherbrücke“ Fundort auf der Karte Monsternest Ca. 200 m nördlich von „Mühle“ Fundort auf der Karte Monsternest Ca. 100 m östlich von „Weggabelung“ Fundort auf der Karte

Velen und Novigrad – 29 Fundorte

Skellige – 5 Fundorte

Toussaint – 10 Fundorte

Nest, Lager oder Verlies?

Monsternester und Monsterlager sind unterschiedliche Kategorien. Diese Übersicht zählt nur die 47 Nester. Wenn ihr auch Höhlen und andere Gegnerverstecke absuchen möchtet, aktiviert in der Karte die weiteren Kategorien zusätzlich.

Eine Erkundungsrunde planen

Sucht euch mehrere Nester in derselben Gegend und kontrolliert euren Bombenvorrat, bevor ihr loszieht. Hakt einen Fundort erst nach der gewünschten Interaktion ab. Für die Anreise hilft die Wegweiserübersicht; weitere nahe Ziele findet ihr bei den Orten der Macht.

Weitere Witcher-3-Guides

Wegweiser und Schnellreise · Orte der Macht · Zur Komplettlösungsübersicht

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