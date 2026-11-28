Ein Monsternest verschwindet in The Witcher 3 nicht schon dadurch, dass ihr seine Bewohner besiegt. Für die Zerstörung braucht ihr eine geeignete Bombe. Hier findet ihr die Vorbereitung und 47 dokumentierte Nestfundorte mit Wegweisern und Kartenlinks.
Diese Bomben zerstören Monsternester
Ihr könnt Kartätsche, Samum oder Tanzender Stern verwenden. Haltet eine davon bereit, nähert euch dem Nest und nutzt die im Spiel eingeblendete Interaktion, um es zu sprengen. Die Einblendung zeigt euch die Taste für eure aktuelle Steuerung; ihr müsst die Bombe nicht einfach irgendwo in die Umgebung werfen.
Die Tabelle nennt zur Orientierung den nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Bei Felsen oder Höhlen kann der begehbare Weg länger sein als der direkte Abstand zum Punkt.
Weißgarten – 3 Fundorte
|Fundort
|Orientierung ab Wegweiser
|Karte
|Monsternest
|Ca. 50 m östlich von „Kicherbrücke“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m nördlich von „Mühle“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 100 m östlich von „Weggabelung“
|Fundort auf der Karte
Velen und Novigrad – 29 Fundorte
|Fundort
|Orientierung ab Wegweiser
|Karte
|Monsternest
|Ca. 100 m nordöstlich von „Ursten“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m südwestlich von „Ursten“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m nordöstlich von „Benkelheim“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m östlich von „Rücker-Anwesen“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 100 m nordöstlich von „Verbrannte Ruinen“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 250 m nordöstlich von „Olenas Hain“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m nordöstlich von „Benkelheim“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m östlich von „Rücker-Anwesen“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m nordwestlich von „Wachturm von Vikk“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 100 m westlich von „Benkelheim“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Beim Wegweiser „Hindwacht“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 250 m nordwestlich von „Fährhaus“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m nordwestlich von „Kleinweg“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m nördlich von „Château Sarrasin“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Beim Wegweiser „Außenposten von Drachenmulde“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m nordöstlich von „Von-Everec-Anwesen“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 100 m südwestlich von „Garin-Anwesen“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m südöstlich von „Burg Drahim“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 50 m südwestlich von „Hütte des Bootsbauers“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m östlich von „Hindwacht“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m südlich von „Siedlung der Steinschneider“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m westlich von „Krähenfels“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 300 m westlich von „Waisendorf im Buckelsumpf“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 100 m nördlich von „Steinbruch der Alten“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m südlich von „Toderas“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m nordwestlich von „Kleinweg“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m nordwestlich von „Fährhaus“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 100 m südöstlich von „Brunwich“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m nordöstlich von „Ursten“
|Fundort auf der Karte
Skellige – 5 Fundorte
|Fundort
|Orientierung ab Wegweiser
|Karte
|Monsternest
|Ca. 50 m nördlich von „Bucht der Winde“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Beim Wegweiser „Verfallene Taverne“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m westlich von „Abzweigung“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 250 m südwestlich von „Fyresdal“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 100 m südlich von „Abzweigung“
|Fundort auf der Karte
Toussaint – 10 Fundorte
|Fundort
|Orientierung ab Wegweiser
|Karte
|Monsternest
|Ca. 100 m südwestlich von „Ruinen von Fort Astre“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 50 m südlich von „Ruinen von Fort Ussar“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m östlich von „Mère-Lachaiselongue-Friedhof“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Beim Wegweiser „Rioux-Cannes-Außenposten“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 300 m nordöstlich von „Basane-Hof“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 200 m südlich von „Burg Dun Tynne“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 100 m südwestlich von „Ruinen von Fort Astre“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 250 m nordöstlich von „Ruinen von Tesham Mutna“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m nördlich von „Mühle des Grafen de la Croix“
|Fundort auf der Karte
|Monsternest
|Ca. 150 m nördlich von „Ruinen von Tesham Mutna“
|Fundort auf der Karte
Nest, Lager oder Verlies?
Monsternester und Monsterlager sind unterschiedliche Kategorien. Diese Übersicht zählt nur die 47 Nester. Wenn ihr auch Höhlen und andere Gegnerverstecke absuchen möchtet, aktiviert in der Karte die weiteren Kategorien zusätzlich.
Eine Erkundungsrunde planen
Sucht euch mehrere Nester in derselben Gegend und kontrolliert euren Bombenvorrat, bevor ihr loszieht. Hakt einen Fundort erst nach der gewünschten Interaktion ab. Für die Anreise hilft die Wegweiserübersicht; weitere nahe Ziele findet ihr bei den Orten der Macht.
Weitere Witcher-3-Guides
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