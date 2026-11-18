CD Projekt RED arbeitet weiter daran, das Universum um The Witcher auszubauen. Dabei verfolgt das polnische Entwicklerstudio offenbar mehrere unterschiedliche Ansätze: Während die kommende Erweiterung „Songs of the Past“ für The Witcher 3: Wild Hunt mit einer ungewöhnlich ruhigen und emotionalen Erzählweise überraschen soll, erhält das bislang wenig bekannte Multiplayer-Projekt „Project Sirius“ namhafte Verstärkung aus dem Umfeld von Baldur’s Gate 3.

Songs of the Past: Eine ungewöhnlich emotionale Geschichte

Besonders die angekündigte Erweiterung dürfte bei langjährigen Fans für Gesprächsstoff sorgen. Schließlich gilt „The Witcher“ traditionell als düstere Fantasy-Reihe, in der Krieg, politische Intrigen, moralische Grauzonen und gefährliche Monster den Alltag bestimmen. Mit „Songs of the Past“ möchte CD Projekt RED jedoch bewusst einen anderen Ton anschlagen.

Wie Alexandra Motyka, die als leitende Autorin an der Erweiterung arbeitet, im offiziellen Xbox-Magazin erklärte, soll das Abenteuer ein anderes Erzähltempo bekommen. Geplant sei eine ruhige, sentimentale und auf gewisse Weise wohltuende Geschichte.

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Schauplatz ist Letten, die Heimatregion von Geralts langjährigem Freund und Weggefährten Rittersporn. Da der Autor Andrzej Sapkowski diesen Landstrich in seinen Romanen bislang kaum beschrieben hat, erhält das Entwicklerteam vergleichsweise große kreative Freiheiten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Erweiterung vollständig auf die bekannten Stärken der Reihe verzichtet. Auch in Letten verbergen sich dunkle Geheimnisse, und gefährliche Kreaturen dürften Geralt weiterhin vor Herausforderungen stellen. Der Unterschied liegt vielmehr in der Atmosphäre und der erzählerischen Gewichtung.

Geralt und Rittersporn im Mittelpunkt

Inhaltlich setzt „The Witcher 3 – Songs of the Past“ nach den Ereignissen von „Blood and Wine“ an. Damit kehrt Geralt gewissermaßen aus seinem wohlverdienten Ruhestand zurück. Der Grund: Rittersporn braucht Hilfe. Narrative Director Philipp Weber betonte, dass das Team die Beziehung zwischen den beiden Figuren weiterentwickeln und sie in neue, herausfordernde Situationen bringen möchte.

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Die Freundschaft zwischen dem Hexer und dem Barden soll dadurch eine zusätzliche emotionale Tiefe erhalten. Die Erweiterung ist für 2027 geplant und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.

Baldur’s Gate 3-Autorin verstärkt Project Sirius

Während CD Projekt RED damit eine bekannte Geschichte weitererzählt, arbeitet das Studio parallel an anderen Projekten. Neben „The Witcher 4“ gibt es noch „Project Sirius“. Dabei handelt es sich um einen Multiplayer im Witcher-Universum, für das das Unternehmen Baudelaire Welch verpflichten konnte. Die Autorin war zuvor bei Larian Studios tätig und gehörte dort zu den kreativen Köpfen hinter Baldur’s Gate 3.

Welch arbeitete insbesondere an der Handlung des Dunklen Verlangens (Dark Urge), einem der markantesten erzählerischen Elemente des Rollenspiels. Darüber hinaus war sie an den Romanzen rund um den Vampir Astarion sowie an weiteren Begleitergeschichten beteiligt. Ihre Erfahrung mit komplexen Figuren und verzweigten Erzählstrukturen könnte für das neue Witcher-Projekt besonders wertvoll sein.

The Witcher – Project Sirius: Entwicklung mit Hindernissen

Das Vorhaben kann zusätzliche kreative Impulse durchaus gebrauchen, denn die Entwicklung verlief bislang alles andere als reibungslos. Bereits 2023 war ein umfassender Neustart notwendig, in dessen Folge 29 Beschäftigte entlassen wurden. Im August 2026 kam es zu weiteren personellen Veränderungen: Neun Entwickler verloren ihre bisherigen Stellen beziehungsweise wurden teilweise innerhalb des Unternehmens neu zugeordnet.

Die Verpflichtung von Welch ist deshalb ein interessantes Signal. CD Projekt RED hält offenbar weiterhin an „Project Sirius“ fest und investiert gezielt in dessen erzählerische Ausrichtung. Wie stark sich das Multiplayer-Konzept letztlich von den bekannten Einzelspieler-Abenteuern unterscheiden wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Die Welt von „The Witcher“ soll künftig vielfältiger werden.

Findet ihr es richtig, dass CD Projekt neue Wege gehen will oder wäre es euch lieber, wenn das Studio auf Bewährtes setzt? Schreibt eure Meinung dazu gern in die Kommentare.

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