Die ersten internationalen Tests zu GTA 6 sind da und Rockstar Games scheint die gewaltigen Erwartungen tatsächlich erfüllt zu haben. Einen Tag vor dem Release überschlagen sich mehrere Redaktionen mit Lob für die offene Spielwelt, die Geschichte von Jason und Lucia und den enormen Detailreichtum. IGN Deutschland und Shacknews vergeben sogar die Höchstwertung von 10/10 Punkten.

Besonders bemerkenswert ist, dass sich die Begeisterung nicht allein auf die technische Präsentation beschränkt. Die ersten Reviews beschreiben ein Spiel, das seine beiden Hauptfiguren stärker in den Mittelpunkt rückt als frühere Teile der Reihe und gleichzeitig eine außergewöhnlich lebendige Version des fiktiven US-Bundesstaats Leonida bietet.

GTA 6 bei Metacritic und OpenCritic: So stehen die Wertungen

Bei Metacritic steht GTA 6 zum Datenstand vom 18. November 2026, 13:31 Uhr MEZ bei 99 von 100 Punkten. Für die bevorzugt angezeigte PS5-Fassung nennt die Seite 146 Kritiken. Die plattformübergreifende Ansicht führt 152 Kritiken und ebenfalls 99 Punkte; für Xbox Series X/S werden 14 Kritiken und 99 Punkte angezeigt. Die Zahlen sind Momentaufnahmen und können sich mit weiteren Tests ändern.

OpenCritic weist zum selben Zeitpunkt einen Top Critic Average von 98 aus. 100 Prozent der erfassten Kritiker empfehlen das Spiel; auf der Spieleseite sind 63 Kritiken aufgeführt. Die beiden Portale verwenden unterschiedliche Auswahl- und Berechnungsmethoden. Ihre Durchschnittswerte sind deshalb keine identischen Messgrößen.

Internationale GTA-6-Tests im Überblick

Die folgende Auswahl verlinkt die jeweiligen Originaltests. Wertungen stehen auf der Skala der Redaktion; fünf von fünf Sternen sind deshalb nicht als veröffentlichte 10/10-Wertung umgeschrieben.

Redaktion Wertung Schwerpunkt des Tests IGN 10/10 Detailreichtum und spielerische Freiheit GamesRadar+ 5/5 Reaktive Spielwelt und Jason/Lucia VGC 5/5 Open World und persönliche Geschichte Eurogamer 5/5 Glaubwürdigkeit und Größe der Spielwelt Game Informer 10/10 Immersion und Bandbreite der Aktivitäten Shacknews 10/10 Fahrgefühl, Raubzüge und Fahndungssystem TheSixthAxis 9/10 Figuren und Missionsfreiheit, aber Einwand zum langen Erzählbogen

In dieser belegten Auswahl liegen die vergebenen Noten zwischen 9/10 und der jeweiligen Höchstwertung. Das ist keine Aussage über die niedrigste Note aller weltweit erschienenen Tests: Die Aggregatoren nehmen laufend weitere Reviews auf.

GTA 6 erhält erste Höchstwertungen

Bei IGN Deutschland bezeichnet Redakteur Manuel Fritsch GTA 6 als Meisterwerk und vergibt die volle Punktzahl. In seinem Urteil hebt er insbesondere die technische Umsetzung und die glaubwürdige, detailverliebte Spielwelt hervor.

Ähnlich begeistert zeigt sich Bill Lavoy von Shacknews. Auch dort erhält GTA 6 eine Wertung von 10/10 Punkten.

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Lavoy hat mehr als 100 Stunden mit Rockstars neuem Open-World-Spiel verbracht. Besonders überzeugen ihn die zahlreichen Möglichkeiten innerhalb der Spielwelt, das Fahrgefühl, die Planung von Raubüberfällen und das überarbeitete Fahndungssystem.

Dass ausgerechnet das Autofahren zu den Stärken gehört, dürfte viele langjährige GTA-Fans freuen. Schließlich ist die Fahrphysik eines der zentralen Elemente der Reihe.

Jason und Lucia sorgen für eine überraschend emotionale Geschichte

Einer der interessantesten Aspekte der ersten Reviews ist die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren.

The Guardian hebt hervor, dass GTA 6 nicht nur eine weitere Geschichte über Verbrechen und spektakuläre Fluchten erzählt. Vielmehr verleiht die Beziehung zwischen Jason und Lucia dem Geschehen eine emotionale Ebene, die in früheren GTA-Spielen deutlich weniger ausgeprägt war.

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Auch The Verge beschreibt die Entwicklung des Protagonisten-Duos als einen wichtigen Bestandteil des Spielerlebnisses.

Dabei bleibt GTA 6 seiner Identität treu. Verfolgungsjagden, Raubüberfälle, gesellschaftliche Satire und absurde Begegnungen gehören weiterhin zum Alltag in Leonida.

Die Geschichte verbindet diese vertrauten Elemente allerdings mit einer persönlicheren Erzählweise.

Leonida begeistert mit einer außergewöhnlich lebendigen Spielwelt

Ein weiterer Schwerpunkt der internationalen Tests ist die offene Spielwelt.

Rockstar führt uns nicht nur zurück nach Vice City, sondern lässt uns einen wesentlich größeren Teil des Bundesstaats Leonida erkunden. Neben der Großstadt gehören unter anderem Küstenregionen, ländliche Gebiete und ausgedehnte Sumpflandschaften dazu.

Besonders häufig loben die Tester die zahlreichen kleinen Details und die Reaktionen der Bewohner auf das Verhalten der Spieler.

The Verge hebt hervor, wie selbstverständlich sich unterschiedliche Beschäftigungen in die Spielwelt einfügen. Neben größeren Missionen sorgen spontane Begegnungen, Nebenhandlungen und alltägliche Aktivitäten dafür, dass auch abseits der Hauptgeschichte ständig etwas passiert.

Shacknews lobt zudem die Möglichkeiten, Verbrechen zu planen und auf unterschiedliche Weise durchzuführen.

Der Eindruck der ersten Reviews: Leonida soll nicht bloß eine riesige Kulisse sein, sondern eine Spielwelt, in der sich Spieler über viele Stunden mit unterschiedlichsten Aktivitäten beschäftigen können.

GamesRadar+ hebt hervor, wie viele spontane Geschichten aus den ineinandergreifenden Systemen Leonidas entstehen. Game Informer beschreibt dagegen vor allem die Vielfalt alltäglicher und krimineller Tätigkeiten und die kleinen Reaktionen der Spielwelt. Bei VGC steht neben dem technischen Aufwand die persönlichere Geschichte des Duos im Mittelpunkt. Das Lob betrifft damit mehrere Bereiche des Spiels, nicht nur seine Größe.

Gibt es auch Kritik an GTA 6?

Trotz der Begeisterung bleiben einzelne Schwächen nicht unerwähnt.

The Guardian kritisiert stellenweise umständliche Steuerungsabläufe und Missionen, deren Ausgang sich nicht immer fair anfühlt.

The Verge bemängelt unter anderem das Kampfsystem und die Bedienung der Waffenauswahl. Auch kleinere technische Fehler werden angesprochen.

NME weist darauf hin, dass GTA 6 nicht sämtliche Erwartungen an eine vollständig simulierte Spielwelt erfüllt. So sind beispielsweise längst nicht alle Gebäude zugänglich.

Die Kritikpunkte ändern allerdings wenig am insgesamt ausgesprochen positiven Urteil dieser Redaktionen.

VGC nennt gelegentliche Einbrüche der Bildrate in dicht bevölkerten Gebieten. TheSixthAxis vergibt 9/10 und merkt an, dass das ständige Steigern der Einsätze über die lange Handlung deren Wirkung stellenweise abschwächt. Diese Einwände betreffen unterschiedliche Aspekte; aus einer einzelnen Kritik lässt sich kein allgemeines Urteil über alle Versionen ableiten.

Wie außergewöhnlich ist die 99 im Vergleich zu früheren Rockstar-Spielen?

Auf Metacritic kam GTA 5 auf seinen am höchsten bewerteten Plattformen auf 97 Punkte. GTA 4 erreichte 98. Der aktuelle GTA-6-Wert von 99 liegt damit über diesen Spitzenwerten. Ein Plattformvergleich bleibt wichtig: Metacritic zeigt für verschiedene Fassungen teilweise eigene Durchschnitte und unterschiedlich viele Kritiken.

Historisch ist die Marke besonders auffällig, weil auch The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf Metacritic bei 99 steht. GTA 6 teilt damit zum aktuellen Datenstand die höchste bekannte Metascore-Marke. Ob es diesen Wert hält, lässt sich einen Tag vor Veröffentlichung nicht vorhersagen. OpenCritics 98 Punkte und seine Empfehlungsquote ergänzen dieses Bild, ersetzen aber keinen Plattformwert von Metacritic.

Wie lange dauert GTA 6?

Die ersten abgeschlossenen Testdurchläufe zeigen außerdem, wie unterschiedlich lange Spieler mit der Hauptgeschichte beschäftigt sein können.

Für eine Auswertung von IGN wurden vier Durchläufe verglichen. Die Redakteure benötigten zwischen 42 und 115 Stunden, um die Geschichte von Jason und Lucia abzuschließen.

Der enorme Unterschied hängt vor allem davon ab, wie viel Zeit die Tester mit Nebenmissionen, Erkundung und anderen Aktivitäten verbracht haben.

Wer ausschließlich der Hauptgeschichte folgt, dürfte entsprechend schneller ans Ziel kommen als Spieler, die sich regelmäßig von der offenen Welt ablenken lassen.

GTA 6 startet am 19. November

Die ersten Reviews erscheinen nur einen Tag vor dem offiziellen Release. GTA 6 wird am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

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In Deutschland erfolgt die Freischaltung um Mitternacht.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Start, neue Informationen und mögliche technische Probleme begleiten wir in unserem GTA-6-Liveticker.

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