Sechs weitere Screenshots aus GTA 6 zeigen bewaffnete Konfrontationen, ein Fitnessstudio und Ausflüge durch Leonidas Sümpfe. Drei der Bilder rücken Jason und Lucia in den Mittelpunkt; die übrigen geben neue Einblicke in den Alltag der Spielwelt.

Fünf Motive wurden über einen X-Post von iGrandTheftAuto verbreitet, das Ladenbild über einen separaten Bildbericht. Insider Gaming berichtet von einer möglichen Herkunft aus einem Review-Backend; Rockstar hat diese Herkunft nicht bestätigt.

Jason und Lucia in gefährlichen Situationen

In einem heruntergekommenen Haus bedrohen Jason und Lucia zwei Personen mit Waffen. Ein anderes Bild zeigt das Duo vor einem umgestürzten, brennenden Fahrzeug auf dem Land. Beide sind bewaffnet, während sie sich vom Schauplatz entfernen.

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Auf dem sechsten Screenshot richtet eine Frau in einem kleinen Laden eine Schrotflinte auf die Person hinter der Theke. Jason und Lucia stehen daneben; Jason hält seine Pistole an der Seite.

Jason und Lucia bei einer Konfrontation in einem Haus. Jason und Lucia vor einem brennenden Fahrzeug. Bewaffnete Szene in einem Laden.

Fitnessstudio, Schwimmreifen und Sumpfboot

Ein tätowierter Mann trainiert in einem Fitnessstudio mit einer Hantel. Zwei weitere Menschen stoßen auf Schwimmreifen mit Flaschen an, während Boote im Hintergrund liegen. Ihre Identität ist auf der Aufnahme nicht zu erkennen.

Das letzte Motiv führt in die Sümpfe Leonidas: Ein Ausflugsboot fährt über einen Wasserweg, begleitet von einem Luftkissenboot und weiteren Besuchern.

Fitnessstudio in Leonida. Zwei Menschen entspannen auf Schwimmreifen. Ausflug durch die Sümpfe Leonidas.

Die sechs neuen Motive ergänzen die bereits bekannten Ansichten von Leonida. GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

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