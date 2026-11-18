Nur wenige Tage nach dem Release von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 liefern Dataminer erste Hinweise auf zusätzliche Inhalte. In den Spieldateien wurden mehrere Verweise auf Master Quest entdeckt, darunter offenbar auch eine Abfrage, die den Besitz eines DLC voraussetzt.

Damit könnte Nintendo eine schwierigere Variante des Abenteuers nachreichen. Die Funde sprechen allerdings nicht automatisch für einen kostenpflichtigen DLC, da herunterladbare Inhalte grundsätzlich auch kostenlos angeboten werden können. Nintendo hat bislang weder eine Erweiterung noch einen Preis oder Veröffentlichungstermin angekündigt.

Datamine enthält eindeutige Master-Quest-Verweise

Dataminer MrCheeze veröffentlichte am 6. November 2026 mehrere Zeichenketten aus den Programmdateien. Die Bezeichnungen deuten darauf hin, dass die Switch-2-Version zumindest während ihrer Entwicklung über Funktionen für Master Quest verfügte.

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Zusätzlich sollen Dungeon-Einträge mit dem Kürzel MQ existieren. Der Dataminer OatmealDome berichtet von unvollständigen Daten für eine gespiegelte Spielwelt und veränderte Dungeons. Als konkretes Beispiel werden Kühe in Jabu-Jabus Bauch genannt, die bereits zu den ungewöhnlichen Elementen der früheren Master-Quest-Fassung gehörten.

Besonders interessant ist die angebliche DLC-Abfrage. Dem Fund zufolge soll der Modus nicht einfach durch ein gewöhnliches Update aktiviert werden, sondern prüfen, ob ein entsprechender DLC vorhanden ist. Ob dieser Zusatzinhalt verkauft, kostenlos verteilt oder auf andere Weise freigeschaltet würde, lässt sich aus dem Programmcode nicht ableiten.

Master Quest würde eine zweite Kampagne liefern

Master Quest ist mehr als ein normaler Schwierigkeitsgrad. Die alternative Kampagne behält die Handlung von Ocarina of Time bei, verändert jedoch die Rätsel, Gegner und Wege innerhalb der Dungeons. In der 2011 veröffentlichten Nintendo-3DS-Version war zudem die gesamte Spielwelt gespiegelt und Gegner verursachten höheren Schaden.

Für das am 5. November 2026 veröffentlichte Remake wäre der Modus eine umfangreiche Ergänzung. Die Switch-2-Neuauflage modernisiert das Nintendo-64-Abenteuer unter anderem mit komplett überarbeiteter Grafik, einem neuen Soundtrack, vertonten Zwischensequenzen, erweiterten Dialogen und angepasster Steuerung. Master Quest gehört bislang nicht zum offiziell verfügbaren Umfang.

Weitere amiibo für 2027 geplant

Bestätigt sind dagegen neue amiibo von Junger Link und Junge Zelda, die im Laufe des Jahres 2027 erscheinen sollen. Beide Figuren schalten spezielle Masken frei, deren Gestaltung an die kantigen Charaktermodelle des Nintendo-64-Originals erinnert. Ein konkreter Veröffentlichungstag und ein deutscher Preis wurden noch nicht genannt.

Darüber hinaus behauptet Insider Shpeshal Nick, dass eine dritte Figur mit Ganondorf geplant sei. Welche Belohnung dieser amiibo in Ocarina of Time freischalten könnte, geht aus dem Gerücht nicht hervor. Damit verdichten sich zwar die Hinweise auf weitere Inhalte für das Remake, aktuell bleiben aber nur die beiden Figuren von Junger Link und Junge Zelda offiziell bestätigt.

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