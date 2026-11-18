Sony hat am 17. November 2026 ein neues verpflichtendes Systemsoftware-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht. Die Firmware trägt die vollständige Versionsnummer 26.07-14.23.00 und benötigt für den Download rund 1,3 GB Speicherplatz.

Neue Funktionen oder sichtbare Komfortverbesserungen bringt die Aktualisierung nicht mit. Laut den offiziellen Patchnotes konzentriert sich Sony ausschließlich auf die Sicherheit der Konsole.

Wir haben einige Verbesserungen in Sachen Sicherheit an der Systemsoftware vorgenommen.

Wer seine PS5 mit dem PlayStation Network verbindet oder Spiele mit dauerhafter Internetverbindung nutzt, muss die neue Firmware installieren. Nach dem Download und dem anschließenden Neustart der Konsole stehen die Online-Funktionen wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Falls das Update nicht automatisch angeboten wird, lässt es sich manuell starten. Dafür öffnet ihr auf der PS5 den Bereich Einstellungen, wählt System und anschließend Systemsoftware sowie Update und Einstellungen der Systemsoftware aus. Dort sollte die Version 26.07-14.23.00 zum Download bereitstehen.

Bereits die vorherige Version 26.07-14.22.00 enthielt ausschließlich Sicherheitsverbesserungen. Das Ende Oktober veröffentlichte Update 26.07-14.20.00 hatte dagegen laut Sony die Darstellung von Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen überarbeitet. Genauere Angaben zu den damaligen Änderungen machte das Unternehmen nicht.

Aktuelle Systemsoftware für Grand Theft Auto VI empfohlen

Das Timing der Aktualisierung fällt unmittelbar vor den Release von Grand Theft Auto VI. Rockstars Open-World-Spiel erscheint am 19. November 2026 um Mitternacht deutscher Ortszeit für PS5 und Xbox Series X|S. Einen direkten Zusammenhang zwischen der neuen Firmware und dem Spiel nennt Sony allerdings nicht.

Auf der offiziellen Support-Seite zu Grand Theft Auto VI fordert PlayStation Besitzer der PS5 ausdrücklich dazu auf, die Systemsoftware ihrer Konsole vor dem Start zu aktualisieren. Der Vorab-Download läuft bereits seit dem 10. November 2026 und benötigt bis zu 212 GB freien Speicherplatz.

Damit ist das Firmware-Paket selbst vergleichsweise klein. Wer Grand Theft Auto VI bereits heruntergeladen hat und kaum noch freien Speicher besitzt, sollte dennoch kontrollieren, ob ausreichend Platz für die rund 1,3 GB große Aktualisierung und mögliche weitere Spieldaten vorhanden ist.

Neue Menüs, zusätzliche Einstellungen oder Änderungen am DualSense-Controller sind nicht Bestandteil von Version 14.23. Das Update dient ausschließlich der Absicherung der Systemsoftware und kann nach der Installation ohne weitere Einrichtung genutzt werden.

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