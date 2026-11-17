Noch bevor GTA 6 am 19. November 2026 erscheint, soll Rockstar Games mit dem Open-World-Blockbuster bereits gewaltige Einnahmen erzielt haben. Einer aktuellen Schätzung zufolge wurde das Spiel rund 15 Millionen Mal vorbestellt. Der damit verbundene Umsatz könnte sich auf etwa 1,45 Milliarden US-Dollar belaufen.

Die Zahlen stammen aus einer Auswertung, die dem Marktforschungsunternehmen Sensor Tower zugeschrieben wird. Sollte die Größenordnung zutreffen, hätte GTA 6 bereits vor seiner Veröffentlichung eine außergewöhnliche wirtschaftliche Marke erreicht. Allerdings handelt es sich nicht um offiziell von Rockstar Games oder dem Mutterkonzern Take-Two Interactive bestätigte Verkaufszahlen.

PlayStation 5 soll bei den GTA-6-Vorbestellungen deutlich vorne liegen

Besonders interessant ist die angebliche Verteilung zwischen den beiden Konsolenplattformen. Laut der Auswertung entfallen rund 74 Prozent der Vorbestellungen auf die PlayStation 5, während die Xbox Series X|S auf etwa 26 Prozent kommt.

Überträgt man diese Anteile auf die geschätzten 15 Millionen Vorbestellungen, ergibt sich folgende Verteilung:

Plattform Anteil Rechnerische Vorbestellungen PlayStation 5 74 % 11,1 Millionen Xbox Series X|S 26 % 3,9 Millionen Gesamt 100 % 15 Millionen

Die Stückzahlen pro Plattform sind aus den genannten Anteilen berechnet und keine separat bestätigten Verkaufswerte.

Der deutliche Vorsprung der PS5 wäre angesichts ihrer größeren installierten Hardwarebasis nicht überraschend. Für Sony wäre ein derart starkes Interesse an GTA 6 dennoch besonders erfreulich, schließlich gehört Rockstars neues Open-World-Abenteuer zu den wichtigsten Veröffentlichungen der aktuellen Konsolengeneration.

GTA 6 könnte schon vor dem Release Milliarden umgesetzt haben

Noch bemerkenswerter ist die geschätzte Umsatzsumme von 1,45 Milliarden Dollar. Rechnerisch entspricht das knapp 97 Dollar pro Vorbestellung.

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Ein solcher Durchschnitt wäre grundsätzlich mit unterschiedlichen Spielversionen und höherpreisigen Editionen vereinbar. Ohne detaillierte Angaben zur Berechnung lässt sich daraus allerdings nicht ableiten, wie viele Käufer sich für welche Edition entschieden haben.

Auch der Begriff Vorbestellung ist bei der Bewertung wichtig: Eine Umsatzschätzung für vorbestellte Exemplare ist nicht automatisch mit bereits vollständig vereinnahmten und bilanzierten Einnahmen gleichzusetzen.

Rockstar Games selbst hat bislang keine entsprechende Stückzahl veröffentlicht. Die aktuellen Schätzungen zeigen aber, welche wirtschaftlichen Erwartungen mit GTA 6 verbunden sind.

GTA 6 steht unmittelbar vor seiner Veröffentlichung

Für Rockstar und Take-Two rückt nun der entscheidende Moment näher. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Freischaltung erfolgt jeweils um Mitternacht nach regionaler Zeit.

Spieler können den Titel bereits vorab herunterladen und ihre Konsolen auf den Release vorbereiten. Wie groß der tatsächliche Verkaufsstart ausfallen wird, dürfte sich erst anhand offizieller Angaben von Take-Two oder Rockstar zuverlässig beurteilen lassen.

Die geschätzten 15 Millionen Vorbestellungen liefern dafür jedenfalls eine eindrucksvolle Ausgangsbasis.

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