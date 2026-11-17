Rockstar Games hat sechs neue Screenshots aus GTA 6 veröffentlicht und dabei überraschend mit dem amerikanischen Fernsehsender The Weather Channel zusammengearbeitet. Die Bilder zeigen heftige Gewitter, dichten Küstennebel, tropische Stürme und regennasse Straßen in verschiedenen Regionen Leonidas. Gleichzeitig verrät Rockstar neue Details darüber, wie aufwendig das Wettersystem des kommenden Open-World-Spiels gestaltet wurde.

Die Aufnahmen wurden am 16. November 2026 über den offiziellen X-Account von The Weather Channel veröffentlicht. Der Sender präsentiert die Bilder wie echte Wettervorhersagen für den fiktiven US-Bundesstaat Leonida. Dabei werden nicht nur verschiedene Wetterphänomene gezeigt, sondern auch mehrere konkrete Orte innerhalb der Spielwelt genannt.

GTA 6 zeigt Regen, Gewitter und dichten Nebel auf sechs neuen Bildern

Die sechs Screenshots demonstrieren, wie unterschiedlich das Wetter in den einzelnen Regionen ausfallen kann.

In den Leonida Keys fällt heftiger Regen, der die Sicht auf den Straßen deutlich einschränkt. Scheinwerfer beleuchten die nasse Fahrbahn, während sich das Licht auf dem Asphalt spiegelt. Der begleitende Wetterbericht empfiehlt den Bewohnern sogar, ihre Fahrzeugbeleuchtung bei Coastal Auto Care überprüfen zu lassen.

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Ein anderes Bild führt nach Pelican Valley. Dort zieht eine gewaltige Gewitterfront über die Sumpflandschaft hinweg. Zwischen Wasserflächen und dichter Vegetation sind auch Alligatoren zu erkennen. The Weather Channel warnt scherzhaft davor, dass die Tiere bei diesen Bedingungen besonders schwer zu entdecken seien.

Deutlich ruhiger wirkt zunächst die Aufnahme von South Ocean Beach. Dichter Meeresnebel zieht vom Atlantik heran und lässt die Hochhäuser von Vice City teilweise verschwinden. Gerade die Darstellung der Beleuchtung innerhalb des Nebels fällt dabei auf.

Am Rusty Anchor zeigt Rockstar einen tropischen Sturm mit dramatischen Wolkenformationen und aufgewühltem Wasser. Über Gambit Bay liegt dagegen bodennaher Nebel, während die Landschaft langsam im Morgenlicht sichtbar wird.

Das sechste Motiv zeigt schließlich Key Lento, wo Regen und Wind den Straßenverkehr begleiten.

Alle sechs Aufnahmen verdeutlichen, welchen Stellenwert Rockstar den unterschiedlichen Wetterbedingungen in GTA 6 einräumt.

Starker Regen an Brians Marina in den Leonida Keys. Bild: Rockstar Games / The Weather Channel. Gewitter über dem Sumpf von Pelican Valley. Bild: Rockstar Games / The Weather Channel. Meeresnebel zieht vor South Ocean Beach auf. Bild: Rockstar Games / The Weather Channel. Tropischer Sturm am Rusty Anchor. Bild: Rockstar Games / The Weather Channel. Morgennebel über Gambit Bay. Bild: Rockstar Games / The Weather Channel. Regen und Wind auf der Straße von Key Lento. Bild: Rockstar Games / The Weather Channel.

Rockstar hat das Wettersystem für GTA 6 grundlegend überarbeitet

Passend zu den neuen Bildern äußerte sich Owen Shepherd, Vice President of Art: Light and Rendering bei Rockstar Games, zur technischen Umsetzung.

Shepherd erklärt, dass sich das Entwicklerteam intensiv mit dem Wetter Floridas beschäftigt habe. Der US-Bundesstaat diente als Vorbild für Leonida und ist für seine teilweise schwer vorhersehbaren Wetterbedingungen bekannt.

Um diese Besonderheiten glaubwürdig in GTA 6 darzustellen, habe Rockstar die Wettersysteme des Spiels vollständig neu konzipiert.

Dabei nennt Shepherd drei zentrale Eigenschaften: Das Wetter soll regional unterschiedlich, anhaltend und vor allem dynamisch sein.

Das bedeutet, dass sich die Bedingungen nicht zwangsläufig überall in Leonida gleichzeitig verändern müssen. Während über einer Region dunkle Gewitterwolken aufziehen, kann andernorts noch die Sonne scheinen oder dichter Nebel die Sicht einschränken.

Laut Shepherd reicht das Spektrum von klarem, blauem Himmel bis hin zu gewaltigen Cumulonimbus-Wolken, wie sie für kräftige Gewitter typisch sind.

Die neuen Screenshots liefern einen ersten Eindruck davon, wie Rockstar diese unterschiedlichen Wetterlagen visuell umsetzt.

Auch bekannte Orte aus Leonida sind zu sehen

Für Fans, die sich bereits intensiv mit der Spielwelt beschäftigen, sind die Aufnahmen noch aus einem anderen Grund interessant.

Die Wetterberichte nennen mit Pelican Valley, Gambit Bay, South Ocean Beach, Key Lento und dem Rusty Anchor mehrere konkrete Schauplätze. Auch Coastal Auto Care wird im Zusammenhang mit dem starken Regen erwähnt.

Damit liefert die Aktion zusätzliche Hinweise auf die geografische und atmosphärische Gestaltung Leonidas. Eine genaue Position aller genannten Orte innerhalb der Spielwelt lässt sich aus den Screenshots allein allerdings nicht bestimmen.

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Rockstar setzt damit kurz vor der Veröffentlichung erneut auf eine ungewöhnliche Marketingaktion. Statt die Bilder einfach in einer gewöhnlichen Galerie zu präsentieren, erhält die fiktive Spielwelt ihren eigenen Wetterbericht.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

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