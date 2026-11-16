GTA 6 sollte ursprünglich auf zwei Kontinenten spielen: Rockstar hatte deutlich größere Pläne

Die Spielwelt von GTA 6 sollte ursprünglich noch wesentlich größer ausfallen. Rockstar Games verfolgte während der frühen Entwicklung den Plan, das Open-World-Abenteuer auf gleich zwei Kontinenten anzusiedeln. Das ambitionierte Konzept wurde später verworfen. Wie weit die ursprünglichen Überlegungen zurückreichen, verrät ein neuer Einblick in die Entwicklung des kommenden Blockbusters.

Im Rahmen einer ausführlichen Reportage des britischen Guardian besuchte Journalistin Keza MacDonald das Studio Rockstar North in Edinburgh. Dabei sprach sie unter anderem mit Studioleiter Rob Nelson und Publishing-Chefin Jennifer Kolbe über die mehr als zehnjährige Entwicklung von GTA 6.

Eine besonders interessante Information betrifft die frühen Pläne für die Spielwelt und den damaligen Projektnamen.

Project Americas: GTA 6 war für zwei Kontinente geplant

Bereits 2015 begannen die ersten Recherchereisen des Entwicklerteams nach Miami. Zu diesem Zeitpunkt befand sich GTA 6 bereits in einer frühen Entwicklungsphase und trug intern den Codenamen Project Americas.

Der Name war offenbar durchaus wörtlich gemeint. Laut dem Guardian-Bericht spiegelte Project Americas den inzwischen aufgegebenen Plan wider, das Spiel auf zwei Kontinenten anzusiedeln.

PLAYCENTRAL · GTA 6 GTA 6 News direkt auf WhatsApp Die wichtigsten GTA-6-News kostenlos aufs Handy. Kompakt, aktuell und auf Deutsch. WhatsApp-Kanal abonnieren ↗

Damit bestätigt sich zumindest der grundsätzliche Gedanke hinter einem Projektnamen, der die Gerüchteküche rund um GTA 6 über Jahre hinweg beschäftigt hatte.

Welche konkreten Länder, Städte oder Regionen Rockstar damals vorgesehen hatte, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor. Auch bleibt offen, ob die Entwickler bereits größere Teile dieser ursprünglichen Spielwelt umgesetzt hatten oder ob das Konzept noch während der Planung verworfen wurde.

Warum Rockstar seine ursprünglichen Pläne änderte

Heute konzentriert sich GTA 6 auf den fiktiven US-Bundesstaat Leonida mit der Metropole Vice City als zentralem Schauplatz. Hinzu kommen zahlreiche weitere Regionen, die sich an unterschiedlichen Landschaften und Orten Floridas orientieren.

Warum Rockstar den ursprünglichen Zwei-Kontinente-Ansatz aufgab, wird in der Reportage nicht ausdrücklich erklärt. Die Aussagen der Verantwortlichen geben allerdings interessante Einblicke in die Herausforderungen, die mit einem derart großen Projekt verbunden sind.

Rob Nelson beschreibt, dass technische Grenzen bei der Entwicklung moderner Spiele zunehmend an Bedeutung verlieren. Stattdessen stehe die Frage im Mittelpunkt, wie viele Inhalte ein Entwicklerteam innerhalb der verfügbaren Zeit überhaupt erschaffen könne.

Selbst ein außergewöhnlich großes Budget und Tausende Mitarbeiter würden nicht automatisch garantieren, dass ein Spiel dadurch besser werde.

Diese Überlegungen zeigen, vor welchen Entscheidungen Rockstar bei der Entwicklung von GTA 6 stand: Eine immer größere Spielwelt bedeutet schließlich auch mehr Aufwand für ihre Gestaltung, ihre Bewohner und die zahlreichen Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren.

GTA 6 befindet sich seit mehr als zehn Jahren in Entwicklung

Bemerkenswert ist auch der zeitliche Rahmen. Mit den ersten Recherchereisen im Jahr 2015 reichen die Arbeiten an GTA 6 inzwischen mehr als elf Jahre zurück.

Offiziell angekündigt wurde das Spiel dagegen erst im Dezember 2023. Seitdem musste Rockstar den Veröffentlichungstermin zweimal verschieben.

Nach Angaben des Guardian sind mittlerweile nahezu 5.000 Mitarbeiter weltweit an der Entwicklung beteiligt gewesen. Das Zentrum der Produktion befindet sich weiterhin bei Rockstar North in Edinburgh.

PlayCentral Community Was ist dir bei GTA 6 am wichtigsten? Umfrage wird geladen … Eine lebendige, offene Spielwelt

Eine packende Geschichte

Abwechslungsreiches Gameplay

Beeindruckende Grafik und Technik

Ein umfangreicher Online-Modus

GTA 6 interessiert mich nicht Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Wie aufwendig Rockstar seine heutige Spielwelt gestaltet hat, zeigen auch die jüngsten Gameplay-Einblicke. So können Spieler beispielsweise Überfälle in GTA 6 deutlich umfangreicher vorbereiten, Überwachungskameras ausschalten und alternative Zugänge zu ihren Zielen suchen.

Statt einer möglichst großen Spielwelt auf zwei Kontinenten erwartet uns nun also eine besonders detailliert ausgearbeitete Version von Leonida.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Öffnet in einem neuen Tab