Escape from Tarkov bekommt 2027 ein komplett neues KI-System für seine Gegner

In Escape from Tarkov steht eine grundlegende Überarbeitung der künstlichen Intelligenz bevor. Entwickler Battlestate Games arbeitet an einem vollständig neuen KI-System, das bereits in der ersten Jahreshälfte 2027 erscheinen soll. Damit könnten sich die Begegnungen mit computergesteuerten Gegnern künftig deutlich verändern.

Das bestätigte Nikita Buyanov, Studioleiter von Battlestate Games, in einem Interview mit Insider Gaming. Demnach handelt es sich nicht einfach um kleinere Anpassungen am bisherigen Verhalten der NPCs. Stattdessen möchte das Studio die zugrunde liegende KI umfassend erneuern.

Escape from Tarkov soll im ersten oder zweiten Quartal 2027 eine neue KI erhalten

Buyanov kündigte an, dass Battlestate Games ein vollständig überarbeitetes KI-System veröffentlichen möchte. Als Zeitfenster nannte er ausdrücklich das erste oder zweite Quartal 2027.

Damit könnte das Update bereits zwischen Januar und März erscheinen. Spätestens bis Ende Juni soll die neue Technik nach den derzeitigen Planungen bereitstehen.

Welche konkreten Verbesserungen das System mit sich bringen wird, erläuterte Buyanov im Interview noch nicht. Die Ankündigung deutet allerdings darauf hin, dass Battlestate Games über die bisherigen Anpassungen an einzelnen Verhaltensweisen hinausgehen möchte.

Besonders interessant ist das für Spieler, die regelmäßig gegen computergesteuerte Gegner antreten. In Escape from Tarkov beeinflusst deren Verhalten schließlich maßgeblich, wie gefährlich ein Raid ausfällt und wie glaubwürdig sich die Spielwelt anfühlt.

Schon 2026 wurden die KI-Gegner deutlich überarbeitet

Die geplante Neuerung folgt auf eine größere KI-Überarbeitung, die Battlestate Games bereits 2026 für den PvE-Modus veröffentlicht hat.

Dabei wurde unter anderem verändert, wie sich computergesteuerte Gegner über die Karten bewegen, auf Bedrohungen reagieren und im Kampf vorgehen. Auch ihre Beute und das Verhalten beim Einsammeln von Gegenständen wurden angepasst.

Die Gegner sollten dadurch weniger vorhersehbar werden und erfahrenen Spielern eine größere Herausforderung bieten.

Mit dem für 2027 geplanten System möchte Battlestate Games offenbar den nächsten Schritt machen. Dabei geht es nicht ausschließlich um die Schwierigkeit der Gefechte, sondern möglicherweise auch darum, die NPCs glaubwürdiger in die Spielwelt einzubinden.

Bereits zuvor hatte Buyanov im Zusammenhang mit dem angekündigten Scav-Life-DLC über zusätzliche passive Verhaltensweisen und Animationen gesprochen. Solche Elemente könnten dafür sorgen, dass computergesteuerte Charaktere auch abseits direkter Kämpfe lebendiger wirken.

Ob und in welchem Umfang diese Funktionen Bestandteil des neuen KI-Systems werden, ist bislang nicht bekannt.

Auch der reguläre PvPvE-Modus soll profitieren

Die Überarbeitung beschränkt sich laut Insider Gaming nicht auf den reinen PvE-Modus. Auch im regulären PvPvE-Spielbetrieb sollen sich die Veränderungen bemerkbar machen.

Dort treffen menschliche Spieler nicht nur aufeinander, sondern müssen sich gleichzeitig mit computergesteuerten Gegnern auseinandersetzen.

Eine verbesserte KI könnte deshalb erhebliche Auswirkungen auf den Ablauf der Raids haben. Gegner, die ihre Umgebung sinnvoller nutzen, ihre Positionen verändern oder flexibler auf das Verhalten der Spieler reagieren, würden beispielsweise neue taktische Herausforderungen schaffen.

Welche dieser Möglichkeiten Battlestate Games tatsächlich umsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Neben der KI-Überarbeitung stehen weitere Inhalte für Escape from Tarkov auf dem Programm. Bereits im Dezember 2026 soll mit UNTAR Control die zweite PvP-Saison starten.

Für die erste Jahreshälfte 2027 zeichnet sich mit dem neuen KI-System damit schon jetzt eine der umfangreicheren technischen Veränderungen des Extraction-Shooters ab.

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