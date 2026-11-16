Nur wenige Tage nach seinem überraschenden Rücktritt könnte Jensen Huang bereits an einer Rückkehr an die Nvidia-Spitze arbeiten. Laut einem Bericht der Financial Times hat der Mitgründer mit engen Vertrauten über ein mögliches Comeback als CEO gesprochen.

Nvidia hatte Huangs Rücktritt am 12. November 2026 offiziell bekannt gegeben. Finanzchefin Colette Kress übernahm übergangsweise die Leitung, während der Verwaltungsrat nach einer dauerhaften Nachfolge sucht und dafür interne sowie externe Kandidaten berücksichtigt.

Unterstützer werben für Huangs Rückkehr

Dem Bericht zufolge organisiert mindestens einer von Huangs Verbündeten eine Gruppe einflussreicher Führungskräfte aus dem Silicon Valley. Sie soll beim Nvidia-Verwaltungsrat für seine Wiedereinsetzung werben und zudem versuchen, Unterstützung aus dem Weißen Haus zu erhalten. Eine Zusage der US-Regierung gibt es bislang nicht.

Parallel dazu hat sich eine öffentliche Kampagne formiert. Zu den prominenten Unterzeichnern eines offenen Briefes gehören Elon Musk und Epic-Games-Chef Tim Sweeney. Auch Personen, die sich als Nvidia-Beschäftigte oder Anteilseigner ausweisen, unterstützen die Forderung. Die auf der Seite angegebenen Zugehörigkeiten werden allerdings nicht unabhängig überprüft.

Zwei große Nvidia-Investoren, Altimeter Capital und Atreides Management, drängen ebenfalls auf ein langsames und sorgfältiges Auswahlverfahren. Ihr Ziel ist es, Huangs mögliche Rückkehr nicht vorschnell auszuschließen. Damit wächst der Druck auf den Verwaltungsrat, obwohl parallel bereits Gespräche mit potenziellen Nachfolgern geführt werden sollen.

Rücktritt folgte auf schwere Vorwürfe

Huangs Abgang erfolgte nach Berichten über mehrere außereheliche Beziehungen. Besondere Brisanz erhielt der Fall durch eine Beziehung zu einer Geschäftsfrau, die von US-Behörden verdächtigt wird, Verbindungen zum chinesischen Nachrichtendienst zu besitzen. Die chinesische Regierung weist die Spionagevorwürfe zurück.

Der Nvidia-Verwaltungsrat hatte bereits am 8. November 2026 eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Zu diesem Zeitpunkt erklärte das Gremium, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA gefährdet worden seien.

Die Führungskrise traf Nvidia auch an der Börse. Nach der Rücktrittsmeldung verlor die Aktie im frühen Handel zeitweise rund 14 Prozent, begrenzte das Minus zum Handelsschluss jedoch auf 4,3 Prozent. Die Unsicherheit wiegt besonders schwer, weil Huang Nvidia seit der Gründung im Jahr 1993 geführt und das Unternehmen vom Grafikkartenhersteller zur zentralen Größe im KI-Geschäft aufgebaut hatte.

GeForce-Geschäft soll planmäßig weiterlaufen

Für PC-Gamer bleibt vor allem entscheidend, ob der Führungswechsel Auswirkungen auf GeForce-Grafikkarten, Treiber und kommende Hardware hat. Nvidia erklärte, dass Kundenverpflichtungen, laufende Geschäfte und die Produktplanung ohne Unterbrechung fortgesetzt werden sollen.

Ob Huang tatsächlich zurückkehrt, entscheidet letztlich der neu aufgestellte Verwaltungsrat. Mit Kress als Interimschefin, einer laufenden Nachfolgersuche und einer wachsenden Unterstützerkampagne stehen Nvidia damit mehrere mögliche Führungswege offen.

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