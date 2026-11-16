GTA 6 bringt Alligator Macca auf eure Fernseher

Auch kurz vor dem Release von GTA 6 reißen die Neuigkeiten zu Rockstars Dauerbrenner nicht ab. So wurde in den letzten Stunden bekannt, dass es eine eigens für das Spiel produzierte Animationsserie geben wird. Diese könnt ihr direkt auf den Fernsehgeräten in Leonida verfolgen.

Dass „GTA 6“ seine Spieler stundenlang fesseln wird ist klar. Nur für den Fall, dass ihr den Controller doch einmal für ein paar Minuten beiseite legen wollt, bietet euch Rockstar Games mit Macca & Friends eine unterhaltsame Möglichkeit, dennoch im Spiel zu verweilen.

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Worum gehts in Macca & Friends?

Spot on für Macca! Der tiefenentspannte pinke Alligator macht gemeinsam mit seiner tierischen Gang die Sümpfe und Straßen von Vice City unsicher. Bereits im ersten Teaser zur TV-Serie bekommt Macca erhebliche Probleme mit seinem Vermieter. Die geldgierige Krabbe Pinche (Grüße gehen raus an Mr. Crabs!) droht ihm mit dem Rauswurf und eröffnet damit das Feuer auf unsere Lachmuskeln.

Rockstar-typisch erleben wir hier skurrile Situationskomik und bissige Gesellschaftssatire. Eine chillig wirkende Airboat-Tour durch die Sümpfe oder als Polizisten verkleidete Tiere sind dabei sicher nur die Spitze des Eisbergs. Der Stil erinnert dabei stark an bekannte US-Cartoons. Wir denken da etwa an South Park oder Rick and Morty.

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Macca flimmert exklusiv GTA 6 über die Bildschrime

Pünktlich zum Release von GTA 6 geht „Macca & Friends“ am 19.November 2026 auch In Game an den Start. Ausgestrahlt wird die Serie über den fiktiven TV-Sender Weazel, der auf allen Fernsehgeräten in Leonida zu empfangen sein wird.

Mecca ist uns schon im Rahmen Rockstars riesiger Merch-Kampagne begegnet. Bereits im Oktober tauchte der Alligator unter anderem auf diversen Werbeplakaten in Miami auf. Zudem ziert der Serienheld im Hawaiihemd etwa T-Shirts oder ist als begehrte Deko Figur erschienen.

Wer also nach einer anstrengenden Schicht in Vice City einfach mal in seinem Unterschlupf die Füße hochlegen will, weiß jetzt, was läuft. Wie viele Episoden von Macca & Friends insgesamt produziert wurden, behält Rockstar noch für sich – sicher ist nur, dass die Couch in „GTA 6“ wieder ein gefährlich gemütlicher Ort wird.

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