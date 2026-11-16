Xbox sieht Werbung als Ausweg aus der Spielekrise und warnt vor drastisch höheren Preisen

Microsoft sieht in Werbung eine Möglichkeit, die steigenden Kosten der Spielebranche aufzufangen, ohne Spieler mit drastischen Preiserhöhungen zu belasten. Jonathan Stringfield, Vice President und General Manager von Xbox Media Solutions, hält zusätzliche Werbeeinnahmen für einen möglichen Ausweg aus der wirtschaftlich schwierigen Situation. Gleichzeitig betont er, dass Microsoft keineswegs sämtliche Xbox-Spiele mit Werbung versehen möchte.

Auf der Branchenveranstaltung GamesBeat Next 2026 sprach Stringfield über die Zukunft des Werbegeschäfts bei Xbox. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Entwickler und Publisher angesichts immer höherer Produktionskosten weiterhin wirtschaftlich erfolgreich arbeiten können, ohne den Zugang zu Spielen zunehmend zu verteuern.

Xbox sieht zwei Möglichkeiten für die Zukunft der Spielebranche

Für Stringfield steht die Branche vor einem grundlegenden wirtschaftlichen Problem. Die Entwicklung moderner Videospiele wird immer aufwendiger, während sich höhere Verkaufspreise nur begrenzt durchsetzen lassen.

Möchte die Industrie an ihrem bisherigen Geschäftsmodell festhalten, bleiben nach seiner Einschätzung zwei wesentliche Möglichkeiten: Entweder müssen die Preise für Spiele drastisch steigen, oder die Unternehmen erschließen zusätzliche Einnahmequellen.

Dass deutlich teurere Spiele bei den Kunden gut ankommen würden, bezweifelt der Xbox-Manager.

Eine mögliche Alternative sieht er deshalb in Werbung und anderen wiederkehrenden Einnahmen, etwa durch Abonnements. Solche Modelle könnten dazu beitragen, die Finanzierung von Spielen langfristig sicherzustellen und gleichzeitig günstigere Zugangsmöglichkeiten anzubieten.

Dabei geht es nicht darum, klassische Spieleverkäufe vollständig zu ersetzen. Werbung könnte vielmehr eine zusätzliche Einnahmequelle darstellen, die bestehende Geschäftsmodelle ergänzt.

Microsoft will nicht jedes Xbox-Spiel mit Werbung versehen

Dass Xbox deshalb künftig jedes Spiel mit Anzeigen ausstatten möchte, weist Stringfield ausdrücklich zurück.

Im Originalinterview mit GamesBeat erklärt er, dass es keinerlei Absicht gebe, Werbung grundsätzlich in sämtlichen Spielen anzubieten. Das gelte möglicherweise sogar für bestimmte Funktionen der Xbox-Plattform.

Stattdessen sollen Werbeformate dort zum Einsatz kommen, wo sie sinnvoll integriert werden können und den Spielern einen erkennbaren Mehrwert bieten.

Dafür würde Microsoft nach Stringfields Darstellung sogar eine geringere Reichweite akzeptieren, anstatt Werbung möglichst flächendeckend einzusetzen.

Außerdem sollen die jeweiligen Entwicklerstudios mitentscheiden können, ob Werbung für ihre Spiele überhaupt infrage kommt.

Diese Haltung ist besonders interessant, weil Microsoft sein Werbegeschäft nach der Übernahme von Activision Blizzard erheblich ausgebaut hat. Die frühere Werbesparte Activision Blizzard Media wurde in Xbox Media Solutions integriert und kann damit auf ein größeres Spieleportfolio zugreifen.

Werbefinanziertes Xbox Cloud Gaming zeigt die Richtung

Ein konkretes Beispiel für Microsofts Strategie ist das werbefinanzierte Xbox Cloud Gaming.

Seit Juli 2026 testet Microsoft ein Modell, bei dem ausgewählte Xbox-Insider bestimmte Spiele aus ihrer eigenen Bibliothek ohne kostenpflichtiges Cloud-Abonnement streamen können.

Dafür müssen sie vor Beginn einer Spielsitzung Werbung ansehen. Während des eigentlichen Spielens sollen die Anzeigen dagegen nicht eingeblendet werden.

In der ursprünglichen Testphase waren die Sitzungen auf jeweils eine Stunde begrenzt. Microsoft bezeichnete das Angebot als freiwillige Alternative zu den bestehenden kostenpflichtigen Möglichkeiten.

Im offiziellen Xbox-Wire-Beitrag betonte das Unternehmen ausdrücklich, dass Werbung den Spielfluss nicht unterbrechen soll.

Für Microsoft ist das Modell eine Möglichkeit, Cloud Gaming auch Spielern zugänglich zu machen, die bislang kein entsprechendes Abonnement abschließen möchten.

Werbung in Vollpreisspielen bleibt umstritten

Während sich werbefinanzierte Angebote bei kostenlosen Mobile-Games längst etabliert haben, ist Werbung in klassischen PC- und Konsolenspielen deutlich umstrittener.

Besonders kritisch wird es, wenn Spieler bereits den vollen Kaufpreis bezahlt haben und anschließend zusätzlich mit Werbeunterbrechungen konfrontiert werden.

Ein bekanntes Beispiel ist EA Sports UFC 4. Electronic Arts integrierte 2020 Werbung in die Wiederholungen und Präsentation des Spiels. Nach heftiger Kritik aus der Community wurden die betreffenden Anzeigen wieder entfernt.

Auch innerhalb der Branche gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, welche Werbeformen akzeptabel sind.

Take-Two-Chef Strauss Zelnick hatte sich im März 2026 gegen Werbeunterbrechungen in Vollpreisspielen ausgesprochen. Bei Titeln, für die Kunden bereits 70 oder 80 Dollar bezahlt hätten, halte er solche Anzeigen für unfair.

Stringfields Aussagen zeigen dagegen, dass Microsoft zusätzliche Werbemodelle als einen möglichen Bestandteil der wirtschaftlichen Zukunft der Branche betrachtet. Entscheidend soll dabei sein, dass die Werbung zum jeweiligen Angebot passt und Spieler weiterhin zwischen unterschiedlichen Zugangsmodellen wählen können.

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