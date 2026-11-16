Ein LEGO-Fan bringt zwei der größten Filmreihen unter einem überraschenden Dach zusammen. Aus dem kleinen Harry-Potter-Set Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg entstand ein eigener Millennium Falcon, ohne zusätzliche Steine und unter Verwendung aller 124 enthaltenen Teile.

Die ungewöhnliche Alternative stammt vom Reddit-Nutzer Switz399. Obwohl braune Elemente, Blumentöpfe und Teile eines fliegenden Motorrads zunächst kaum nach einem galaktischen Frachter aussehen, bleibt die charakteristische Silhouette des Star-Wars-Schiffs deutlich erkennbar.

Alle 124 Teile landen im Millennium Falcon

Switz399 präsentierte den Umbau in einem Reddit-Beitrag mit mehreren Aufnahmen. Besonders beeindruckend ist die Vorgabe, wirklich jedes Teil des ursprünglichen Sets einzubauen. Zusätzliche Steine kamen nach Angaben des Erbauers nicht zum Einsatz.

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Dieser Bau war wirklich knifflig. Die Teile eignen sich eigentlich nicht für einen Millennium Falcon, aber ich habe ihn gebaut und jedes einzelne Teil verwendet. Er war sehr zerbrechlich, aber fast vollständig regelkonform.

Mit regelkonform bezieht sich der Fan auf sogenannte legale Bautechniken. Damit sind Verbindungen gemeint, bei denen die Steine nicht unzulässig verbogen, unter Spannung gesetzt oder anderweitig entgegen ihrer vorgesehenen Funktion kombiniert werden.

Das Endergebnis übernimmt die runde Grundform des Millennium Falcon samt den beiden markanten Spitzen an der Vorderseite. Gleichzeitig bleibt die Herkunft der Teile unverkennbar. Die unterschiedlichen Farben und Harry-Potter-Elemente verleihen dem Raumschiff einen improvisierten Look, der erstaunlich gut zum berühmten Schrotthaufen aus Star Wars passt.

Ein kleines Harry-Potter-Set wird zum Raumschiff

Die offizielle Vorlage trägt die Setnummer 76459 und kam im Januar 2026 auf den Markt. Im deutschen LEGO-Shop kostet Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg regulär 19,99 Euro.

Das Set bildet die Flucht aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes nach. Im Lieferumfang befinden sich Hagrids fliegendes Motorrad mit Beiwagen, eine kleine Straßenszene vom Ligusterweg sowie vier Minifiguren:

Harry Potter

Rubeus Hagrid

zwei Todesser

Eine eigene Bauanleitung für den alternativen Millennium Falcon hat Switz399 bislang nicht veröffentlicht. Die zahlreichen ungewöhnlichen Verbindungen dürften einen Nachbau allein anhand der Fotos schwierig machen. Wer das Set bereits besitzt, kann die Galerie jedoch zumindest als Vorlage für ein eigenes Experiment verwenden.

Der Millennium Falcon bleibt ein Fanprojekt-Klassiker

Das Modell reiht sich in einen größeren Trend innerhalb der LEGO-Community ein. Unter dem Motto Will it Falcon versuchen Fans, möglichst unpassende Sets ausschließlich mit den vorhandenen Teilen in Versionen des Millennium Falcon zu verwandeln. Gerade die Einschränkungen durch Farben, Spezialteile und eine feste Teilezahl machen den Reiz dieser Umbauten aus.

Für LEGO-Fans steht zudem ein ereignisreiches Jahr bevor. Zum 50. Jubiläum von Star Wars erscheinen am 1. Januar 2027 sieben neue LEGO-Star-Wars-Sets. Auch eine neue LEGO-Kollektion zur kommenden Harry-Potter-Serie wurde auf der offiziellen Harry-Potter-Seite angekündigt. Bis dahin zeigt Switz399s zerbrechlicher Frachter, was mit 124 Steinen und einer ziemlich hartnäckigen Idee möglich ist.

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