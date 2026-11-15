GTA 6 steht vor der Tür und PlayCentral gibt es jetzt auch auf WhatsApp!

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen erscheint GTA 6 und damit eines der meist erwarteten Spiele der vergangenen Jahre. Damit ihr rund um den Release keine wichtigen Neuigkeiten verpasst, gibt es PlayCentral ab sofort auch mit einem eigenen WhatsApp-Kanal!

Dort versorgen wir euch direkt auf eurem Smartphone mit den spannendsten Gaming-News, wichtigen Ankündigungen und natürlich jeder Menge Neuigkeiten zu GTA 6. Und keine Sorge: Wir wollen euch nicht im Minutentakt mit Nachrichten bombardieren. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die Themen, die wirklich interessant sind.

GTA 6, Gaming-News und eine Prise Humor

In unserem WhatsApp-Kanal erwarten euch nicht nur Links zu aktuellen Artikeln. Wir teilen auch spannende Entdeckungen, stellen kleine Umfragen und nehmen den Gaming-Alltag gelegentlich mit einem Augenzwinkern aufs Korn.

Gerade zum bevorstehenden GTA-6-Release dürfte es schließlich einiges zu besprechen geben. Von den ersten Eindrücken über überraschende Entdeckungen bis hin zu wichtigen Updates halten wir euch auf dem Laufenden.

So könnt ihr unserem WhatsApp-Kanal folgen

Die Teilnahme ist kostenlos und mit wenigen Klicks erledigt. Öffnet einfach unseren PlayCentral-Kanal über den folgenden Link und tippt auf „Abonnieren“ beziehungsweise „Folgen“.

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Wir freuen uns auf euch! 💜

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