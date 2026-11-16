PS Plus zum Black Friday deutlich günstiger: Bis zu 33 Prozent Rabatt, doch viele Bestandskunden gehen leer aus

Sony hat die Black-Friday-Angebote für PlayStation Plus freigeschaltet. Wer ein neues Jahresabonnement abschließt, kann bis zum 30. November 2026 zwischen 20 und 33 Prozent sparen. Besonders attraktiv fällt der Rabatt bei PS Plus Premium aus: Hier sinkt der Preis für zwölf Monate von regulär 151,99 Euro auf 101,83 Euro. Für viele bestehende Abonnenten gibt es allerdings einen entscheidenden Haken.

Die Vergünstigungen gelten für den Neuabschluss einer zwölfmonatigen Mitgliedschaft. Wer bereits PlayStation Plus abonniert hat, kann sein bestehendes Abo nicht einfach zum reduzierten Preis verlängern. Stattdessen bietet Sony Bestandskunden eine vergünstigte Hochstufung auf Premium an.

PS Plus Black Friday 2026: Alle drei Jahresabos im Preisvergleich

Die diesjährige Aktion umfasst sämtliche PlayStation-Plus-Stufen. Die Höhe des Rabatts richtet sich danach, welches Paket ausgewählt wird.

PlayStation Plus Regulärer Jahrespreis Black-Friday-Preis Rabatt Essential 71,99 € 57,59 € 20 % Extra 125,99 € 94,49 € 25 % Premium 151,99 € 101,83 € 33 %

Beim günstigsten Paket Essential beträgt die Ersparnis damit 14,40 Euro. Für Extra werden 31,50 Euro weniger fällig. Wer sich für Premium entscheidet, spart gegenüber dem regulären Jahrespreis sogar 50,16 Euro.

Auffällig ist der geringe Preisunterschied zwischen den beiden höheren Stufen. Während Extra im Angebot 94,49 Euro kostet, werden für Premium lediglich 7,34 Euro mehr verlangt.

Dafür erhalten Premium-Mitglieder zusätzlich zum regulären Spielekatalog unter anderem Zugriff auf ausgewählte Klassiker, zeitlich begrenzte Spieltestversionen und Cloud-Streaming.

Die reduzierten Preise gelten ausschließlich für die zwölfmonatigen Mitgliedschaften. Wer PlayStation Plus nur für einen oder drei Monate abschließen möchte, erhält keinen entsprechenden Black-Friday-Rabatt.

Warum bestehende PS-Plus-Abonnenten kaum profitieren

Besonders interessant sind die Einschränkungen für Spieler, die bereits eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besitzen.

Sony bietet den reduzierten Jahrespreis nicht als gewöhnliche Verlängerung an. Wer beispielsweise noch mehrere Monate PS Plus Essential besitzt, kann nicht einfach ein weiteres Jahr Essential mit 20 Prozent Rabatt hinzufügen.

Stattdessen können bestehende Essential- und Extra-Mitglieder ein vergünstigtes Upgrade auf PlayStation Plus Premium erhalten.

Der entsprechende Nachlass wird auf die verbleibende Laufzeit des aktuellen Abonnements angewendet. Wie viel das Upgrade tatsächlich kostet, hängt deshalb davon ab, wie lange die bisherige Mitgliedschaft noch läuft.

Wer bereits Premium abonniert hat und lediglich seine Laufzeit verlängern möchte, erhält über diese Aktion keinen vergleichbaren Rabatt.

Damit profitieren vor allem Spieler, die derzeit kein aktives PlayStation-Plus-Abonnement besitzen oder ohnehin über einen Wechsel in die höchste Mitgliedschaftsstufe nachdenken.

Vorsicht bei der automatischen Verlängerung

Die Black-Friday-Preise gelten für den vergünstigten Abschlusszeitraum, nicht dauerhaft.

Nach Ablauf der zwölf Monate verlängert sich PlayStation Plus grundsätzlich zum dann geltenden regulären Preis, sofern die automatische Verlängerung nicht zuvor beendet wird.

Bei Premium wären das nach der aktuellen Preisübersicht 151,99 Euro für ein weiteres Jahr, bei Extra 125,99 Euro und bei Essential 71,99 Euro. Künftige Preisänderungen bleiben möglich.

Wer das Angebot nutzt, sollte deshalb direkt nach dem Abschluss die hinterlegte Verlängerung und das nächste Abrechnungsdatum kontrollieren.

Wie lange gelten die PS-Plus-Angebote?

Die Black-Friday-Rabatte für PlayStation Plus sind seit dem 16. November 2026 verfügbar und laufen bis zum 30. November 2026.

Sony stellt die Angebote über den offiziellen PlayStation-Plus-Bereich und den PlayStation Store bereit. Dort werden nach der Anmeldung die individuell verfügbaren Rabatte angezeigt.

Parallel dazu läuft der größere PlayStation-Black-Friday-Sale mit reduzierten Spielen und Zubehör. Im PlayStation Store sind ausgewählte Titel um bis zu 75 Prozent günstiger erhältlich.

Für Spieler ohne aktives Abonnement bietet die Aktion damit eine Gelegenheit, PlayStation Plus für ein Jahr günstiger zu nutzen. Langjährige Bestandskunden müssen dagegen weiterhin auf ein reguläres Verlängerungsangebot verzichten.

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