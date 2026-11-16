Riot Games bereitet League of Legends auf einen der größten Umbrüche seiner Geschichte vor. Unter dem Namen New Dawn erscheint 2027 eine umfassende Modernisierung, die nicht nur die Präsentation, sondern auch zentrale Bereiche des Clients und des eigentlichen Gameplays verändern soll.

Der Entwickler veröffentlichte am 14. November 2026 einen ersten offiziellen Teaser. Die vollständige Enthüllung ist für Januar 2027 geplant, während New Dawn im weiteren Verlauf des Jahres erscheinen soll. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.

Neuer Client und Umbau der Kluft der Beschwörer

New Dawn umfasst mehrere Bereiche, die Riot Games gemeinsam überarbeiten möchte. Der neue Client soll moderner ausfallen und stärker mit dem eigentlichen Spiel verzahnt werden. Ein offizieller Support-Eintrag bestätigt ebenfalls, dass der neue League-of-Legends-Client 2027 veröffentlicht wird.

Zu den bislang angekündigten Neuerungen gehören:

ein modernisierter und integrierter Client

eine umfangreiche optische Überarbeitung der Kluft der Beschwörer

Änderungen am Gameplay der klassischen Fünf-gegen-fünf-Karte

neue Möglichkeiten, bestehende Champions zu spielen

Anpassungen an Entscheidungen vor dem Match, darunter das Runensystem

eine überarbeitete Einführung für neue Nutzer

Riot hatte diese langfristigen Pläne bereits in einem Entwicklerupdate vom 8. Januar 2026 angesprochen. New Dawn ist damit kein kurzfristiges Saisonexperiment, sondern bündelt mehrere technische und spielerische Projekte in einem großen Update.

Neue Spielweisen für bekannte Champions

Der Teaser deutet an, dass einzelne Champions zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten erhalten könnten. Vayne bewegt sich in einer Szene durch eine Wand, während bei Blitzcrank eine Option namens God Hand im Interface auftaucht. Wie diese Fähigkeiten freigeschaltet oder vor einem Match ausgewählt werden, erklärt Riot noch nicht.

Ebenso offen ist, ob alle Champions vergleichbare Optionen erhalten oder ob Riot zunächst nur ausgewählte Figuren erweitert. Bestätigt ist bislang lediglich, dass New Dawn neue Wege bieten soll, bekannte Champions zu erleben und zu spielen. Details zu Balance, Progression und möglichen Meisterschaftsbäumen sollen bei der Präsentation im Januar 2027 folgen.

New Dawn wird kein League of Legends 2

Bei New Dawn handelt es sich ausdrücklich nicht um einen eigenständigen Nachfolger. Riot aktualisiert das seit 2009 laufende League of Legends und verfolgt damit das Ziel, das MOBA technisch sowie spielerisch für die kommenden Jahre aufzustellen.

Parallel endet die aktuelle Laufzeit von League Classic im Januar 2027. Riot möchte den Nostalgie-Modus laut einem offiziellen Entwicklerbeitrag später in angepasster Form zurückbringen. Damit markiert der Jahresbeginn den Übergang von der Rückschau auf frühere League-Zeiten zur nächsten großen Entwicklungsstufe des Hauptspiels.

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