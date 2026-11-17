Amazon MGM Studios hat die Suche nach dem nächsten James Bond beendet. Robert Pattinson übernimmt die Rolle des britischen Geheimagenten und tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig an, dessen Ära 2021 mit Keine Zeit zu sterben endete.

Die Besetzung wurde am 16. November 2026 gemeinsam mit einem ersten offiziellen Bild enthüllt. Darauf präsentiert sich Pattinson im klassischen schwarzen Smoking und mit schallgedämpfter Pistole als neuer 007. Nach Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig ist er der siebte Hauptdarsteller der offiziellen Filmreihe.

Robert Pattinson spricht von einer Traumrolle

In der offiziellen Ankündigung von Amazon MGM Studios bezeichnet Pattinson die Rolle als eine der größten Auszeichnungen seiner Karriere. Der Schauspieler bedankte sich zugleich bei Regisseur Denis Villeneuve und dem Produktionsteam.

James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte, und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens. Ich bin Denis, Amy, David, Tanya und allen bei Amazon MGM Studios zutiefst dankbar für ihr Vertrauen. Diese Rolle als wahr gewordenen Traum zu bezeichnen, wäre noch untertrieben.

Auch Villeneuve begrüßte die Entscheidung und hob Pattinsons neue Interpretation der Figur hervor. Der Regisseur erklärte, dass zahlreiche außergewöhnliche Schauspieler am Auswahlverfahren beteiligt gewesen seien, es am Ende aber nur einen neuen 007 geben könne.

Branchenberichten zufolge soll Pattinsons Vertrag Auftritte in drei James-Bond-Filmen vorsehen. Amazon MGM Studios machte bei der offiziellen Vorstellung allerdings keine Angaben zur genauen Vertragslaufzeit oder zur Zahl der geplanten Produktionen.

Denis Villeneuve führt bei Bond 26 Regie

Für den noch unbetitelten Bond 26 steht bereits ein prominentes Kreativteam fest. Denis Villeneuve führt Regie, während Peaky-Blinders-Schöpfer Steven Knight das Drehbuch verfasst. Amy Pascal und David Heyman produzieren den Film über Pascal Pictures und Heyday Films, Tanya Lapointe ist als ausführende Produzentin beteiligt.

Die Verantwortlichen des Ian Fleming Estate begrüßten Pattinson ebenfalls in der James-Bond-Familie. Sie erklärten, dass sie sich darauf freuen, wie der Schauspieler die berühmte Silhouette des Geheimagenten ausfüllt und der Figur seine eigene Handschrift verleiht.

Ein Kinostart für Bond 26 wurde bislang nicht angekündigt. Ebenso fehlen konkrete Angaben zum Beginn der Dreharbeiten, zur Handlung und zur weiteren Besetzung.

Von Harry Potter über Batman bis James Bond

Pattinson wurde 2005 als Cedric Diggory in Harry Potter und der Feuerkelch einem großen Publikum bekannt. Den weltweiten Durchbruch feierte er anschließend als Edward Cullen in der Twilight-Reihe. Später etablierte er sich mit Produktionen wie Good Time, The Lighthouse, Tenet und Mickey 17 als vielseitiger Charakterdarsteller.

Seit The Batman aus dem Jahr 2022 verkörpert Pattinson zudem Bruce Wayne. Laut Amazon MGM Studios befindet er sich derzeit für The Batman Part II vor der Kamera. Welche langfristigen Auswirkungen seine neue Verpflichtung als James Bond auf die Batman-Reihe haben könnte, ist derzeit nicht bekannt.

Zuvor arbeitet Pattinson erneut mit Villeneuve an Dune: Part Three zusammen. Der Science-Fiction-Film soll laut Legendary Entertainment am 18. Dezember 2026 erscheinen. Mit Batman und James Bond übernimmt Pattinson damit zwei der bekanntesten Rollen der modernen Filmgeschichte.

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