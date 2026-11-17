GTA 6 steht kurz vor dem Release auch in Japan an der Spitze der PlayStation-Store-Charts. Noch am 15. November war das Land laut einer Auswertung von GameRant die einzige Ausnahme unter 47 untersuchten Stores: Dort lag Apex Legends vor Rockstars Spiel. Die jüngste PlatPrices-Erfassung vom 17. November zeigt nun die Ultimate Edition von GTA 6 auf Platz eins und Apex Legends auf Platz zwei.
Japanische PS-Store-Charts: GTA 6 zieht an Apex Legends vorbei
PlatPrices liest die „Best Selling“-Sortierung des PlayStation Stores täglich aus. Der japanische Eintrag weist für GTA 6 einen Aufstieg um einen Platz gegenüber dem Vortag aus; Apex Legends fällt entsprechend auf Rang zwei. Die Liste umfasst PS5- und PS4-Titel sowie kostenpflichtige Spiele und Free-to-play-Angebote. Einen besonderen Kontrast gibt es deshalb beim Preis: GTA 6 wird noch vor der Veröffentlichung als kostenpflichtige Vorbestellung geführt, Apex Legends ist kostenlos spielbar.
Die Rangfolge ist eine Momentaufnahme und kann sich erneut ändern. Sie erlaubt auch keine Aussage darüber, wie viele Exemplare tatsächlich verkauft oder vorbestellt wurden. Sony veröffentlicht für diese Store-Liste Platzierungen, aber keine Stückzahlen.
Sony bestätigt Vorbestellrekord für GTA 6
Unabhängig von den täglichen Ländercharts meldete Sony am 10. November einen Rekord: Laut PlayStation Blog ist Grand Theft Auto VI das meistvorbestellte Spiel in der Geschichte des PlayStation Stores. Offizielle Verkaufszahlen nennt der Beitrag nicht.
GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wie sich die Charts nach dem Start entwickeln, lässt sich aus den aktuellen Vorbestellplatzierungen noch nicht ablesen.Öffnet in einem neuen Tab
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