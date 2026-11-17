GTA 6 steht kurz vor dem Release auch in Japan an der Spitze der PlayStation-Store-Charts. Noch am 15. November war das Land laut einer Auswertung von GameRant die einzige Ausnahme unter 47 untersuchten Stores: Dort lag Apex Legends vor Rockstars Spiel. Die jüngste PlatPrices-Erfassung vom 17. November zeigt nun die Ultimate Edition von GTA 6 auf Platz eins und Apex Legends auf Platz zwei.

Japanische PS-Store-Charts: GTA 6 zieht an Apex Legends vorbei

PlatPrices liest die „Best Selling“-Sortierung des PlayStation Stores täglich aus. Der japanische Eintrag weist für GTA 6 einen Aufstieg um einen Platz gegenüber dem Vortag aus; Apex Legends fällt entsprechend auf Rang zwei. Die Liste umfasst PS5- und PS4-Titel sowie kostenpflichtige Spiele und Free-to-play-Angebote. Einen besonderen Kontrast gibt es deshalb beim Preis: GTA 6 wird noch vor der Veröffentlichung als kostenpflichtige Vorbestellung geführt, Apex Legends ist kostenlos spielbar.

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Die Rangfolge ist eine Momentaufnahme und kann sich erneut ändern. Sie erlaubt auch keine Aussage darüber, wie viele Exemplare tatsächlich verkauft oder vorbestellt wurden. Sony veröffentlicht für diese Store-Liste Platzierungen, aber keine Stückzahlen.

Sony bestätigt Vorbestellrekord für GTA 6

Unabhängig von den täglichen Ländercharts meldete Sony am 10. November einen Rekord: Laut PlayStation Blog ist Grand Theft Auto VI das meistvorbestellte Spiel in der Geschichte des PlayStation Stores. Offizielle Verkaufszahlen nennt der Beitrag nicht.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wie sich die Charts nach dem Start entwickeln, lässt sich aus den aktuellen Vorbestellplatzierungen noch nicht ablesen.

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