World of Warcraft: Forever hält eine weitere Überraschung für Entdecker bereit. Wer ein verborgenes Rüstungsset vollständig anlegt und dessen Bonus maximiert, kann seinen Charakter zeitweise in einen Oger verwandeln. Ein vollwertiges spielbares Volk mit eigener Charaktererstellung ist das allerdings nicht.

Auf den ungewöhnlichen Effekt machte der Reddit-Nutzer Marsdreamer mit Screenshots der Ogerform aufmerksam. Anders als zunächst vermutet, muss dafür weder eine geheime Quest noch ein versteckter Erfolg abgeschlossen werden. Entscheidend sind fünf bestimmte Ausrüstungsteile und ein stapelbarer Buff.

So wird die Ogerform in WoW Forever aktiviert

Die benötigte Schlachtrüstung von Krol’Dok stammt aus der Feste Krol’dok. Blizzard beschreibt den in den Flusslanden gelegenen Dungeon als Gruppeninhalt für Charaktere der Stufen 40 bis 45. In der offiziellen Dungeon-Vorstellung schickt das Studio Abenteurer in die weitläufige Ogerfestung, um Entführungen und Überfälle auf umliegende Siedlungen zu untersuchen.

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Das Plattenset besteht aus insgesamt fünf Teilen:

Helm

Schulterstücke

Brustplatte

Beinschutz

Handschuhe

Helm und Brustplatte können beim Boss Nar’gurk erbeutet werden. Schulterstücke, Beinschutz und Handschuhe stammen von gewöhnlichen Gegnern innerhalb der Feste und werden erst beim Anlegen gebunden. Dadurch können diese drei Teile grundsätzlich auch weitergegeben oder im Auktionshaus angeboten werden.

Bereits einzelne Kombinationen gewähren zusätzliche Setboni. Zwei Teile erhöhen die Rüstung um 100, drei Teile bringen fünf Punkte Verteidigung. Mit vier Teilen besteht beim Blocken die Chance auf eine Heilung von 14 bis 23 Lebenspunkten, deren Stärke in Stützpunkten und Städten verdoppelt wird.

Der entscheidende Effekt heißt Ogerdominanz und wird mit allen fünf Teilen freigeschaltet. Erleidet der Charakter Schaden, besteht eine hohe Chance, die Ausdauer für 30 Sekunden um einen Punkt zu erhöhen. Der Effekt kann bis zu 20-mal gestapelt werden und besitzt eine Abklingzeit von drei Sekunden.

Die Verwandlung eignet sich besonders für Tanks

Sobald Ogerdominanz 20 Stapel erreicht, nimmt der Charakter automatisch die Gestalt eines Ogers an. Die Transformation bleibt aktiv, solange der Buff nicht ausläuft. Da neue Stapel durch erlittenen Schaden entstehen, können Tanks die Form in längeren Kämpfen und bei schnellen Gegnergruppen vergleichsweise einfach aufrechterhalten.

Die Werte der Schlachtrüstung von Krol’Dok richten sich vor allem an Schutzkrieger und Schutzpaladine. Beide Spezialisierungen profitieren von der hohen Rüstung, zusätzlicher Ausdauer, Verteidigung und dem Heilungseffekt beim Blocken. Auch andere Krieger und Paladine können das Set tragen, sofern sie die erforderliche Stufe erreicht haben.

Von einem echten neuen Oger-Volk ist die Transformation klar zu unterscheiden. Es gibt weder eigene Volksfähigkeiten noch Anpassungsmöglichkeiten oder eine separate Auswahl bei der Charaktererstellung. Zudem bleibt der Effekt auf Charaktere beschränkt, die Plattenrüstung tragen können und alle fünf Setteile ausgerüstet haben.

Die versteckte Verwandlung dürfte den langjährigen Wunsch nach dauerhaft spielbaren Ogern dennoch weiter anheizen. Vorerst liefert World of Warcraft: Forever mit der Schlachtrüstung von Krol’Dok zumindest eine überraschend umfangreiche Vorschau darauf, wie sich ein Oger im klassischen Azeroth spielen und bewegen könnte.

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