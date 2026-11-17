Darauf haben viele Gamer gewartet: The Blood of Dawnwalker hat kürzlich ein Update erhalten, das den Wiederspielwert erhöht. Endich könnt ihr euch mit New Game+ erneut ins Abenteuer stürzen und neue Herausforderungen angehen.

30 Tage und 30 Nächte: Wer „The Blood of Dawnwalker“ bereits erfolgreich durchgespielt hat, wird wissen, dass diese Zeit viel schneller vorbei geht, als einem lieb ist. Da ist es doch schön, wenn man das ganze noch einmal erleben und die ein oder andere Entscheidung anders treffen kann.

Mit dem kürzlich erschienen Update wird es umso reizvoller, noch einmal nach Vale Sangora zurückzukehren. Wer den Epilog des Spiels erfolgreich abgeschlossen hat, kann ab sofort noch einmal mit dem New Game+ starten. Euer bisheriger Fortschritt und die Ausrüstung bleiben euch dabei erhalten.

Gegner in The Blood of Dawnwalker bekommen neues Balancing

Das ist aber noch nicht alles. Außerdem wird die maximale Levelgrenze von 50 auf 100 angehoben. Falls ihr nun denkt, ihr seid euren Gegnern überlegen, müsst ihr euch darum keine Sorgen machen. Mit dem Update haben alle Gegner ein neues Balancing erhalten. Und auch die Ausrüstung verfügt bei New Game+ über angepasste Werte.

Neben den großen Inhalten haben die Entwickler auch an der Spielbarkeit geschraubt. So dürft ihr euch über eine überarbeitete Geländeanpassung freuen. Bewegungen, sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung, gehen nun noch geschmeidiger von der Hand. Zu guter Letzt wurden die Lebensbalken der Feinde angepasst und austariert, wie oft feindliche Einheiten im Kampf auf ihre Spezialfähigkeiten zurückgreifen.

Feines für die Ohren: Der erweiterte Soundtrack kommt

Auch musikalisch hat sich etwas neues ergeben. Der bisher exklusiv in der Eclipse Edition enthaltene In-Game-Soundtrack, wurde mit zusätzlichen Tracks aus dem Spiel aufgestockt. Zudem soll der Soundtrack in Kürze auch auf Streaming-Diensten wie Spotify zur Verfügung stehen.

„The Blood of Dawnwalker“ verkaufte sich nach dem Release bereits am ersten Wochenende über eine Million mal. Gute Aussichten auf eine Fortsetzung des gefeierten Vampir-Adventures. Laut Narrative Director Jakub Szamałek befinde sich das nächste Kapitel der Dawnwalker-Saga bereits in einer frühen Konzeptphase.

Studio-Gründer Konrad Tomaszkiewicz betonte zudem kürzlich am Rande der Golden Joystick Awards, man habe den „Vampirspiel-Fluch“ gebrochen und bereits „noch verrücktere Ideen“ für den Ausbau der Gameplay-Systeme.

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