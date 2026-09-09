Noch in Vale Sangora unterwegs? Die Dawnwalker-Macher planen schon das nächste Kapitel

Während ihr in The Blood of Dawnwalker noch Coens Familie retten und die Geheimnisse von Vale Sangora entdecken könnt, richtet Rebel Wolves den Blick bereits auf die Zukunft. Das Studio sucht Verstärkung für das Autorenteam – ausdrücklich für das nächste Kapitel der Dawnwalker-Saga.

Damit werden die Fortsetzungspläne konkreter. Eine vollständige Ankündigung mit Titel, Schauplatz oder Veröffentlichungstermin steht allerdings noch aus.

Rebel Wolves sucht einen leitenden Autor für die Fortsetzung

Den Hinweis liefert Narrative Director Jakub Szamałek persönlich. In einem öffentlichen Beitrag sucht er einen Lead Writer, der gemeinsam mit ihm und dem Narrative-Team die nächste Geschichte entwickeln soll. Gefragt sind herausragende Schreibfähigkeiten, nachweisbare Erfahrung und die Fähigkeit, ein Team zu führen.

Szamałek verweist außerdem auf den erfolgreichen Auftakt: Mehr als eine Million Exemplare habe The Blood of Dawnwalker am ersten Wochenende verkauft. Auf diesem Erfolg wolle sich das Studio nicht ausruhen.

Die Personalsuche zeigt, dass Rebel Wolves die erzählerische Zukunft der Reihe vorbereitet. Wie weit die Arbeiten darüber hinaus fortgeschritten sind, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

Dawnwalker war von Anfang an als Saga geplant

Die Idee einer Fortsetzung entstand allerdings nicht erst nach den ersten Verkaufszahlen. Bereits bei der Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit Bandai Namco wurde das Debüt als erster Teil einer größeren Saga vorgestellt. Die aktuelle Suche nach einem leitenden Autor ist nun ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Besonders interessant für alle, die sich bei Entscheidungen lange den Kopf zerbrechen: Game Director Konrad Tomaszkiewicz hatte bereits erklärt, dass Spielstände und Entscheidungen in spätere Teile übernommen werden sollen. Wie umfangreich sich eure Handlungen dort bemerkbar machen, bleibt abzuwarten.

Für einen baldigen Release liefert die Stellensuche noch keinen Anhaltspunkt. Wer gerade erst in Vale Sangora angekommen ist, kann sich also weiter dem ersten Abenteuer widmen. Coens Geschichte soll darüber hinausgehen – wann wir das nächste Kapitel selbst spielen können, hat Rebel Wolves noch nicht verraten.

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