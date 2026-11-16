Der Hacker hinter dem großen Grand Theft Auto 6 Leak aus dem Jahr 2022 hat sich schuldig bekannt. Arion Kurtaj räumte am 16. November 2026 vor dem Woolwich Crown Court mehrere Straftaten ein, darunter den Angriff auf Rockstar Games sowie weitere Cyberangriffe auf bekannte Unternehmen.

Nach Angaben der britischen Staatsanwaltschaft bekannte sich der inzwischen 21 Jahre alte Kurtaj zu insgesamt sechs Anklagepunkten schuldig. Das Strafmaß soll am 23. November 2026 verkündet werden.

Rockstar Hack führte zum großen GTA 6 Leak

Kurtaj verschaffte sich im September 2022 Zugriff auf die Systeme von Rockstar Games. Dabei erbeutete er 90 Gameplayvideos aus einer frühen Entwicklungsfassung von Grand Theft Auto 6 und veröffentlichte das Material anschließend unter dem Pseudonym TeaPotUberHacker im Internet.

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Darüber hinaus drohte Kurtaj mit der Veröffentlichung des Quellcodes. Laut Staatsanwaltschaft erfolgte der Angriff mit der Absicht, Rockstar Games zu erpressen und kommerziell wertvolle Informationen des Studios offenzulegen.

Besonders auffällig waren die Umstände des Angriffs. Kurtaj befand sich zu diesem Zeitpunkt wegen früherer Vorwürfe unter Auflagen in einem Hotel, nutzte für seine weiteren Aktivitäten aber ein Mobiltelefon, das WLAN des Hotelfernsehers und einen Fire TV Stick.

Weitere Angriffe auf Uber, Revolut und BT

Das Schuldbekenntnis betrifft nicht nur den Einbruch bei Rockstar Games. Kurtaj räumte auch Straftaten im Zusammenhang mit Angriffen auf BT und EE, den Finanzdienstleister Revolut sowie Uber ein.

Bei BT und EE verschaffte er sich zwischen August und November 2021 Zugriff auf Server und Dateien. In der Folge kam es laut Ermittlern zu einer steigenden Zahl unberechtigter SIM Tauschaktionen, durch die Kriminelle Telefonnummern übernehmen und auf Nachrichten oder Onlinekonten der Betroffenen zugreifen konnten.

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Beim Angriff auf Revolut wurden Informationen von Tausenden Kunden kompromittiert. Aus den Systemen von Uber entwendete Kurtaj sensible Daten, löschte interne Konten und Informationen und verursachte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kosten von mehr als 2,8 Millionen US Dollar.

Die sechs bestätigten Anklagepunkte umfassen:

drei Fälle von Handlungen zur Beeinträchtigung des Betriebs eines Computersystems

einen Fall von Betrug

einen Fall von unbefugtem Zugriff auf Computerdaten mit weitergehender Absicht

den Besitz eines Mobiltelefons im Gefängnis

Vom Krankenhaus in ein reguläres Gefängnis

Ein britisches Gericht hatte Kurtaj im Jahr 2023 zunächst als nicht verhandlungsfähig eingestuft. Eine Jury sollte deshalb lediglich feststellen, ob er die vorgeworfenen Handlungen begangen hatte, woraufhin er am 21. Dezember 2023 auf unbestimmte Zeit in einer gesicherten psychiatrischen Einrichtung untergebracht wurde, wie die City of London Police damals mitteilte.

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Nach einer späteren medizinischen Neubewertung galt Kurtaj wieder als verhandlungsfähig und wurde im Januar 2026 in ein reguläres Gefängnis verlegt. Dort besaß er im März 2026 unerlaubt ein Mobiltelefon und nutzte es unter anderem, um eine spöttische Nachricht an den britischen Notruf zu senden, was nun ebenfalls Teil seines Schuldbekenntnisses ist.

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