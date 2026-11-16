Das seit Monaten diskutierte LEGO Star Wars Set zum Ewok-Dorf soll im August 2027 erscheinen. Neue Leak-Angaben vom 15. November 2026 nennen erstmals ein konkretes Release-Zeitfenster und liefern Details zum Aufbau sowie zur möglichen Minifiguren-Auswahl. LEGO selbst hat das Modell bislang nicht angekündigt.

Erste Hinweise auf eine Neuauflage des Schauplatzes von Endor tauchten bereits im Januar 2026 auf. Nachdem weitere Informationen lange ausblieben, stand zwischenzeitlich sogar eine Verschiebung auf das Jahr 2028 im Raum. Die aktuellen Angaben von Brick Tap sprechen nun wieder für eine Veröffentlichung im Jubiläumsjahr 2027.

Das neue Ewok-Dorf soll mehrere Ebenen bieten

Dem Leak zufolge besteht das Modell aus zwei großen Bäumen, die durch erhöhte Plattformen miteinander verbunden sind. Hinzukommen soll ein niedrigerer Baumstumpf mit einer Feuerstelle auf der oberen Plattform. Damit würde das Set die vertikale Architektur des Bright Tree Village aus Star Wars: Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter aufgreifen.

Auch mehrere Spielfunktionen und Zubehörteile werden genannt. Die bisher durchgesickerten Bestandteile umfassen:

Zwei große Bäume mit erhöhten Plattformen

Einen kürzeren Baumstumpf mit Feuerstelle

Eine Katapultfunktion auf Bodenhöhe

Einen großen Ewok-Gleiter aus Stoff

Weitere bislang nicht näher beschriebene Bereiche des Dorfes

Eine Setnummer und eine genaue Teilezahl sind noch nicht bekannt. Die beschriebene Größe deutet jedoch auf ein umfangreiches Modell mit einer vierstelligen Anzahl an Bausteinen hin. Frühere Gerüchte ordneten das Set in einer gehobenen Preisklasse ein, ein Preis für Deutschland wurde bislang nicht genannt.

Drei Machtgeister könnten als Minifiguren erscheinen

Besonders spannend ist die angebliche Auswahl der Minifiguren. Das Ewok-Dorf soll Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Yoda als Machtgeister enthalten. Das Trio erscheint gemeinsam am Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter und wäre in dieser Form eine Premiere für LEGO Star Wars.

Obwohl die Themenreihe seit 1999 existiert, hat LEGO bisher keine vollständige Machtgeist-Minifigur veröffentlicht. LEGO Designer erklärten in einem Originalinterview, dass unterschiedliche Kunststoffe für Köpfe, Hände, Hüften und andere Komponenten eine einheitlich transparente Figur erschweren. Der aktuelle Leak verrät nicht, mit welcher Gestaltung LEGO dieses Problem lösen könnte.

Neben den drei Jedi sollen mehrere weitere Charaktere sowie eine noch unbekannte Minifigur zum 50. Geburtstag von Star Wars enthalten sein. Dass LEGO das Jubiläum umfangreich begleitet, ist bereits bestätigt. Am 12. November 2026 stellte das Unternehmen eine erste Kollektion für 2027 mit sieben Sets und exklusiven Konzeptkunst-Minifiguren vor.

Neuauflage eines begehrten Sammlersets

Das neue Modell wäre der Nachfolger von LEGO Star Wars 10236 Ewok Village aus dem Jahr 2013. Das damalige Set bestand aus 1.990 Teilen und enthielt R2-D2 sowie 16 klassische Minifiguren, darunter Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, Chewbacca, C-3PO und fünf Ewoks.

Das ursprüngliche Ewok-Dorf bot unter anderem Seilbrücken, Verstecke, Katapulte, Fallen, einen Thron und mehrere eingerichtete Bereiche in den Baumkronen. Eine modernisierte Neuinterpretation mit Machtgeistern und einem Stoffgleiter könnte sich deshalb deutlich vom Vorgänger abheben, ohne dessen mehrstufiges Grundkonzept aufzugeben.

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