Mit einer neuen, detaillierten Karte gewährt Playground Games einen weiteren Einblick in die Welt von Fable. Damit nimmt die Rückkehr nach Albion immer konkretere Formen an. Im Mittelpunkt steht dabei Bowerstone, die legendäre Hauptstadt der Spielwelt.

Die Stadt präsentiert sich nicht nur deutlich weitläufiger als bisher, sondern soll auch mit unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, zahlreichen Erkundungsmöglichkeiten und bekannten Schauplätzen überzeugen. Besonders interessant: Die Entwickler interpretieren einen der wichtigsten Orte der Reihe offenbar grundlegend neu.

Bowerstone wächst zu einer gewaltigen Spielwelt heran

Die neue Stadtkarte wurde im Rahmen des digitalen Xbox-Magazins zum 25-jährigen Jubiläum der Marke veröffentlicht. Darauf ist zu erkennen, wie sich Bowerstone über mehrere Stadtbereiche, Inseln, Wasserläufe und zahlreiche Brücken erstreckt. Die Illustration vermittelt einen Eindruck von der Größe und räumlichen Struktur der Hauptstadt.

Wie Game Director Ralph Fulton erklärt, stand für das Entwicklerteam von Anfang an fest, dass Bowerstone auch im neuen „Fable“ eine zentrale Rolle spielen muss. Schließlich gehört die Stadt seit dem ersten Serienteil zum festen Bestandteil des Fantasy-Universums.

Allerdings hat Playground Games bewusst darauf verzichtet, frühere Karten oder die ursprünglichen geografischen Positionen als Vorlage zu verwenden. Stattdessen wurde Bowerstone vollständig neu aufgebaut.

Fable: So ist Bowerstone aufgebaut

Die Stadt besteht aus drei unterschiedlichen Bezirken, die jeweils ihre eigene Atmosphäre und soziale Identität besitzen. Copperbottom bildet das ärmliche Arbeiterviertel. Enge Gassen, wenig Sonnenlicht und eine hohe Kriminalität prägen diesen Bereich.

Einen deutlichen Kontrast dazu bildet der Butterfield Market. Rund um den historischen Uhrturm befinden sich zahlreiche Geschäfte, darunter Läden für Kleidung, Geschenke und kosmetische Veränderungen. Besonders bemerkenswert: Die Geschäfte sollen allesamt zum Verkauf stehen.

Das wohlhabendste Gebiet ist Bowerminster. Hier leben die Reichen und der Adel, während exklusive Geschäfte und die Königliche Garde das Stadtbild bestimmen.

Bekannte Wahrzeichen und neue Erkundungsmöglichkeiten

Auch langjährige Fans dürfen sich auf vertraute Orte freuen. Besonders prominent präsentiert sich Fairfax Castle, der Sitz der Königin, dessen imposante Architektur die Skyline von Bowerminster dominiert. Ebenfalls zurück ist der alte Uhrturm, der als Orientierungspunkt im Handelsviertel dient. Hinzu kommt die Heldengilde, deren prunkvolles Gebäude als Ausgangspunkt der eigentlichen Heldenreise fungiert.

Interessant ist außerdem die Erwähnung von Bloodstone nördlich der Hauptstadt. Zwischen beiden Städten besteht offenbar eine historische Rivalität, die dadurch verstärkt wird, dass dieselbe Monarchin über beide Orte herrscht.

Laut Fulton ist Bowerstone der dichteste Ort, den Playground Games bislang für das neue „Fable“ entwickelt hat. Jedes Gebäude soll betreten werden können, die meisten Immobilien lassen sich sogar erwerben. Nach dem Prolog dürfen Spieler die Welt außerdem frei erkunden und selbst entscheiden, welchen Aktivitäten sie nachgehen möchten.

Nebenquests und klassische Fable-Elemente kehren zurück

Wie viel Leben in Bowerstone stecken soll, zeigen auch die angekündigten Nebenaktivitäten. Demnach sollen sich diese und Hauptquests in etwa die Waage halten. Dank des Systems „Living Population“ sollen sich Questfiguren merken, wie der Held mit ihnen umgeht. Solche Begegnungen können sich wiederum auf seinen Ruf und die Beziehungen zu den Bewohnern auswirken.

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Darüber hinaus feiern mehrere bekannte „Fable“-Spielelemente ihr Comeback. Die sogenannten Demon Doors stellen erneut besondere Herausforderungen dar. Eine Tür in Bowerstone verlangt beispielsweise ein aristokratisches Outfit und den Besitz eines bestimmten Anwesens. Dahinter wartet ein magisches Herrenhaus mit einer eigenen Quest.

Auch über 50 Fairy Flowers sorgen für kleinere Umgebungsrätsel. Hinzu kommen die begehrten Silver Key Chests, deren wertvolle Inhalte nur mit mehreren seltenen Silberschlüsseln zugänglich sind.

Fable-Release rückt näher

Mit der neuen Karte wird deutlich, welchen Stellenwert Bowerstone im kommenden Abenteuer einnehmen dürfte. Playground Games verbindet vertraute Schauplätze aus der ursprünglichen Trilogie mit einer eigenständigen Neuinterpretation und zahlreichen spielerischen Möglichkeiten.

Ob die ambitionierte Welt tatsächlich so lebendig ausfällt, wie es die bisherigen Informationen versprechen, muss sich allerdings erst noch zeigen. Allzu lange dauert es jedoch nicht mehr: „Fable“ erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PC via Steam und PlayStation 5. Die Vorbestellungen laufen bereits und Besitzer der Premium Edition dürfen bereits ab dem 18. Februar loslegen.

Was meint ihr zur Map – zu groß oder genau richtig für „Fable“? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.

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