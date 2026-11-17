Star Wars: Galactic Racer bekommt eine der am häufigsten gewünschten Funktionen nachgereicht. Entwickler Fuse Games kündigte am 16. November 2026 einen lokalen Split-Screen-Modus an, in dem bis zu vier Personen gemeinsam an einem Bildschirm antreten können.

Die Erweiterung soll Anfang 2027 erscheinen, ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bislang nicht. Laut der offiziellen Ankündigung arbeitet ein eigenes Team bei Fuse Games an der Umsetzung.

Free Play bringt Rennen für bis zu vier Personen

Der lokale Mehrspieler-Modus wird Teil des neuen Spielbereichs Free Play. Dort lassen sich Fahrzeug, Charakter, Planet und Rennstrecke direkt auswählen, bevor ihr allein oder mit bis zu drei weiteren Personen ins Rennen startet.

Ein erster Screenshot aus einer Vorabversion zeigt den Bildschirm in vier gleich große Bereiche unterteilt. Jeder Teilnehmer erhält dabei eine eigene Perspektive sowie eine entsprechend verkleinerte Benutzeroberfläche mit den wichtigsten Informationen zu Runde, Position und Fahrzeugfunktionen.

Fuse Games bestätigt für Free Play folgende Auswahlmöglichkeiten:

Fahrzeug

Charakter

Planet

Rennstrecke

Solorennen

Lokale Rennen mit insgesamt bis zu vier Personen

Der neue Modus soll damit nicht nur Couch-Duelle ermöglichen, sondern auch eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, bestimmte Strecken und Fahrzeuge abseits der Kampagne auszuprobieren. Eine Einbindung des Split-Screens in Online-Rennen oder die Story-Kampagne wurde nicht angekündigt.

Galactic Racer erweitert sein bisheriges Rennangebot

Star Wars: Galactic Racer erschien am 6. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Der Arcade-Racer auf Steam kombiniert eine Kampagne mit Run-Struktur und kompetitive Online-Rennen in der gesetzlosen Randregion der weit, weit entfernten Galaxis.

Nach dem Fall des Imperiums entsteht dort die Galactic League als nicht genehmigter Rennzirkus, der von Syndikaten finanziert wird. Auf den unterschiedlichen Kursen kommen Landspeeder, Speeder-Bikes, Skim-Speeder und Podrenner zum Einsatz, die jeweils eigene Fahreigenschaften und Anpassungsmöglichkeiten besitzen.

Zu den bisherigen Herausforderungen gehören klassische Rennen, Eliminator-Wettbewerbe mit einem schrumpfenden Teilnehmerfeld und Zeitprüfungen für Podrenner. Free Play ergänzt diese Struktur um frei zusammenstellbare Rennen und beseitigt zugleich eine der auffälligsten Lücken im bisherigen Mehrspieler-Angebot.

Auch der Start des Rennspiels fiel erfolgreich aus. Am 13. November 2026 bedankte sich der offizielle Kanal bei 1,5 Millionen Piloten, die seit der Veröffentlichung angetreten sind. Dabei handelt es sich um eine kommunizierte Spielerzahl, nicht um bestätigte Verkaufszahlen.

Mit Free Play reagiert Fuse Games nun direkt auf den Wunsch nach klassischen Rennen an einem gemeinsamen Bildschirm. Biddy Blas und die übrigen Charaktere können dabei ebenfalls ausgewählt werden, wenn der lokale Split-Screen-Modus Anfang 2027 an den Start geht.

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